Selfie, le cose cambiano / Ultima puntata, ospiti: cosa è successo ai "casi" del programma? Alessia Macari pronta per nuove liti? (28 dicembre 2016)

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: VIDEO PROMO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Selfie - Le cose cambiano torna in scena oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, con l’ultima puntata in programma: Simona Ventura sarà nuovamente al timone, pronta ad annunciare tutti i protagonisti che faranno capolino in studio, e tutti coloro che invece hanno scelto di presentarsi attraverso un video messaggio. Alessandra Celentano, una dei mentori in coppia con Simone Rugiati, ha ascoltato la storia di un uomo che nel 2009, quindi ormai sette anni fa, è stato vittima di un incidente che lo ha costretto a passare moltissimo tempo a letto. Proprio a causa dell’immobilità si sono create diverse lesioni da decubito che non fanno che aumentare la sofferenza: “Non ce la faccia più guarda” confesserà infatti di fronte al volto di Amici di Maria De Filippi. Alessandra Celentano accetterà immediatamente di seguire la sua storia, riuscirà ad aiutarlo? Clicca qui per vedere il video promo dell’ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Simona Ventura.

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: LE PAROLE DI MARIANO DI VAIO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - In scena in prime time su Canale 5, oggi - mercoledì 28 dicembre 2016 - i telespettatori di Canale 5 ritroveranno anche Mariano Di Vaio, famoso fashion blogger che insieme a Stefano De Martino forma una delle coppie di mentori di Selfie - Le cose cambiano. Di Vaio si è raccontato in esclusiva in un'intervista rilasciata a TvBlog e ha spiegato come è stato lavorare al fianco del ballerino di Amici: "Stefano è una grande uomo, tutto d'un pezzo. Ha dei principi solidi ed è davvero una brava persona. Già ci conoscevamo prima di Selfie. Abbiamo amici in comune e spesso ci siamo incontrati a casa di amici per bere un caffè insieme... Però solo ora c'è stata l'occasione per approfondire questa conoscenza. È stato anche un'ottima spalla televisiva" ha aggiunto Di Vaio, sempre parlando di De Martino, e ha poi aggiunto "la sua esperienza mi ha aiutato a rompere il ghiaccio e ad essere meno impacciato davanti alle telecamere". Quali storie prenderanno in carico più tardi i due mentori a Selfie - Le cose cambiano? Sarà il momento dei saluti: non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dalle 21.10.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: GIUDICI E MENTORI, SIMONA VENTURA PRONTA PER I SALUTI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Una delle trasmissioni più discusse e chiacchierate dell’ultimo periodo è pronta per andare in scena con l’appuntamento conclusivo, e salutare dunque il pubblico di Canale 5: oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, andrà in scena l’ultima puntata di Selfie - Le cose cambiano, lo show di Simona Ventura (che sancisce anche il suo ritorno in televisione sulle reti Mediaset come conduttrice) che aiuta le persone a cambiare qualcosa del loro aspetto, ma anche delle loro paure, per migliorare il proprio stile di vita. Tra liti da salotto e casi borderline, prosegue il cammino dei mentori e delle richieste da parte del pubblico, che continua ad affidarsi alla trasmissione per un cambiamento totale, non affrontato per paura o per mancanza di disponibilità economiche. Un punto di riferimento per chi punta a modificare il proprio aspetto che magari ha silenziosamente nascosto negli anni per via di prese in giro o di un forte senso di disagio. Come sempre, i telespettatori di Canale 5 ritroveranno le tre coppie di mentori, Katia Ricciarelli e Ivan Zaytsev, Stefano De Martino e Mariano Di Vaio e Simone Rugiati e Alessandra Celentano. Con loro ci sarà anche la giuria al completa, formata da Tina Cipollari Gordon, la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Paola Caruso e Aldo Montano.

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, ULTIMA PUNTATA: ALESSIA MACARI TORNA IN SCENA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Ultimo appuntamento con Selfie - Le cose cambiano sul piccolo schermo di Canale 5: oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, verrà trasmessa la puntata conclusiva durante la quale - come ha anticipato Simona Ventura nell’intervista esclusiva rilasciata a Verissimo - verranno chiuse tutte le storie rimaste ancora aperte. Uno tra i casi accettati dai mentori è quello di Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello Vip, che fin da piccola soffre di una fobia incontrollabile nei confronti delle Barbie: la Macari è tornata in scena anche la settimana scorsa e il suo percorso si concluderà più tardi, in prima time su Canale 5. Il pubblico, a questo punto, non può fare a meno di domandarsi: ci sarà un nuovo scontro con la giurata Paola Caruso? Non resta che sintonizzarsi a partire dalle 21.05 per scoprirlo…

SELFIE - LE COSE CAMBIANO: DOVE SIAMO ARRIVATI LA SETTIMANA SCORSA - In attesa di scoprire come si concluderà questa prima edizione di Selfie - Le cose cambiano (oggi, mercoledì 28 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata in programma), diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. Si parte con la solita lite Gemma Galgani-Tina Cipollari, che continua ad animare ormai il programma da diverso tempo. Le due portano avanti una disputa dal programma Uomini e Donne. La Celentano propone dunque una soluzione alla dama del trono Over, ovvero quello di modificare i suoi denti e la stessa accetta. Inutili le proteste di Tina, che non accetta la presenza della donna. Il primo caso riguarda Stefania: la donna ha perso il marito e una serie di eventi sfortunati ha portato la donna ad avere problemi alla pelle: De Martino accetta e la donna migliora il suo volto. Sempre il ballerino Stefano De Martino accetta il caso di Diana, una ragazza che ha dei problemi con il seno. Anche in questo caso le lacrime la fanno da padrona per un disagio che pian piano sparisce. Arriva il momento di Alessandra Celentano, che aiuta Vito nella sua trasformazione. A causa di un incidente su un campo da calcio, l'uomo non è mai riuscito ad operarsi allo zigomo, completamente rientrato e pericoloso per la vista. Dopo l'operazione (avvenuta in solitudine per via di una scelta di Vito), non sono mancati gli applausi in studio per la sua riuscita, che aiuterà l’uomo ad avere una vita migliore. Video selfie di Priscilla, una ragazza di 23 anni che ha dei seri problemi di autostima. Nel video la ragazza chiede infatti aiuto per superare la sua vergogna: in poche parole si trucca e poi si strucca e spesso non riesce a vestirsi con abiti più eleganti perché non si sente a suo agio. È ancora una volta la coppia Stefano De Martino e Mariano Di Vaio a portare il caso fino in fondo, nonostante tutti accettino di dare una mano a Priscilla. Nella quinta puntata si è tornati anche ai casi precedenti, che hanno richiesto qualche momento in più per essere accolti e soddisfatti. Ornella e Martina avevano chiesto aiuto per via delle classiche orecchie a sventola, che avevano creato un disagio non indifferente nella loro vita. Addirittura avevano provato con metodi più disparati, affidandosi anche alla colla. Un'operazione accettata per entrambe, che finalmente sono riuscire a superare un blocco mentale non indifferente. Ancora un caso per Alessandra Celentano che accoglie la richiesta di Benedetta. La giovane ragazza ha avuto un padre assente durante la sua vita, ma grazie alla danza ha trovato la forza per andare avanti. Per molti motivi ha smesso di danzare e ha iniziato a lavorare, ingrassando di ben quaranta chili. Ora però la ragazza ha chiesto aiuto per ricominciare ad avere uno stile di vita più sano; la Celentano accetta di buon grado, ma vuole un impegno costante. La ragazza ha perso ben nove chili in cinquanta giorni. La ragazza è ritornata in studio per dimostrare questa perdita ed è stata invitata per poter continuare a tenere sott'occhio i progressi della sua nuova vita. Arriva il caso di Vincenzo, che soffre della sindrome di Poland: l'uomo ha un problemi con un pettorale più piccolo rispetto all'altro. Stefano prende in consegna il caso, ma il cambiamento viene rimandato al prossimo appuntamento. In studio anche Consuelo, che aiutata da Katia Ricciarelli vuole risolvere la sua asimmetria al seno: due misure diverse, davvero sballate tra loro. Si ritorna anche su Annarita, un' operaia single che deve ritrovare sé stessa dopo una lunga malattia e una vita davvero difficile. Il cambio di look è davvero sorprendente. Nel finale di puntata torna in studio Alessia Macari, la Ciociara vincitrice del Grande Fratello Vip. La showgirl si era presentata per il suo problema relativa alle Barbie: la donna ha sempre avuto paura di queste bambole e lo psicologo che la segue sta cercando di farle passare questa fobia tramite delle prove. Ricordiamo anche lo scontro verbale tra lei è Paola Caruso: le due colleghe ad Avanti un altro si sono affrontate a muso duro perché la Bonas non accettava il fatto che la Macari chiedesse aiuto avendo disponibilità economiche. Votazione finale che elegge come miglior mentore la coppia Alessandra Celentano e Simone Rugiati.

