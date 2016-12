STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: lo show condotto da Simona Ventura, Dracula untold e Firewall - Accesso negato (mercoledì, 28 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 28 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, la programmazione della reti del Biscione hanno allestito per i propri telespettatori un menù con tanti film che variano nei generi e tanto intrattenimento, tra i programmi andrà in onda anche lo show condotto da Simona Ventura Selfie-Le cose cambiano, che sta davvero facendo nascere moltissime polemiche. Italia Uno invece nella sua prima serata darà spazio ad una nuova serie tv dal titolo Dracula Untold, mentre Rete 4 e La5 ospiteranno il thriller da una parte e la commedia dall'altra. Horror, poliziesco e azione invece occuperanno il resto dei canali lasciando intatto Boing che è il canale dedicato ai bambini con i suoi divertenti e spassionati programmi a loro dedicati. Ma vediamo adesso la programmazione della serata nel dettaglio.

Su canale 5 andrà in onda un'altra puntata di Selfie - Le cose cambiano, lo show condotto da Simona Ventura e che aiuta le persone che hanno bisogno di un cambiamento e che per un motivo o per un altro non possono effettuarlo. Presenti i mentori, che si occuperanno di ogni singolo caso e decideranno se accettarlo o meno, con i giudici sempre presenti a capire se l'operato dei mentori sia positivo o negativo. Inoltre bisognerà fare attenzione anche agli ospiti vip presenti in studio e invitati dalla stessa Simona, che hanno creato non poche polemiche. D'altronde la lite tra Tina Cipollari e Gemma Galfani sono l'esempio perfetto. Su Italia 1 andrà in onda una prima tv che appassionerà gli amanti del genere, stiamo parlando di Dracula Untold, la serie tv incentrata sul conte Vlad che stringerà un patto per poter abbandonare la sua natura umana, generando un personaggio classico della letteratura horror e gotica. In questi primi due appuntamenti si narrano gli inizi di quello che sarà un classico senza tempo. Su Rete 4 va invece in onda un film adatto ai cuori forti e agli amanti del genere thriller, stiamo parlando di Firewall, accesso negato. Il protagonista sarà costretto ad utilizzare le falle del sistema di sicurezza da lui creato per poter cercare di liberare la sua famiglia, tenuta come ostaggio. Un thriller psicologico che comunque intriga anche le menti più complesse che amano questo genere di film. Su La 5 ci aspetta Natale a Castelbury Hall, una commedia davvero divertente. La protagonista, Julie Daly, perde suo marito e rimane sola con due bambini. Dopo diversi anni, il nonno torna a farsi vivo e invita la famiglia al suo castello per le festività. La donna, un po' scettica per via della sua mancanza durante questi anni, accetta, scatenando una serie di avvenimenti davvero buffi e divertenti. Per gli amanti del genere poliziesco, su Mediaset Extra va in onda Uno Bianca, una mineserie televisiva che racconta le vicende della temibile banda che imperversava in Italia. I fatti sono interamente basati su fatti di cronaca realmente accaduti, infatti la banda di malviventi, che imperversava in Emilia Romagna, si identificava con il nome della famosa macchina della Fiat. Infatti i banditi utilizzavano questa macchina per poter compiere i loro atti criminali, in quanto l'auto era molto diffusa e facile da sottrarre. Su Iris ci aspetta 1921 - Il mistero di Rookford. Florence Cathcart, la protagonista di questo film, cerca di indagare sui presunti casi del sovrannaturale, cercando di smentire queste teorie. Ma queste sue intenzioni vengono meno quando si deve occupare di un incarico in quel di Rookford, dove si pensa che un ragazzo sia stato assassinato da un fantasma. La donna andrà avanti con le sue indagini, scoprendo sempre di più risvolti inquietanti che porteranno ad un repentino cambio delle sue teorie e che la faranno ricredere su tante cose, portando ad accantonare letteralmente il suo scetticismo. Su Italia 2 andrà trasmesso Pluto Nash, un film d'azione con protagonista Will Smith. Pluto Nash cercherà di capire cosa stia succedendo veramente sulla luna, che nel 2087 è stata ormai colonizzata dall'uomo. Infatti la corruzione e il denaro sembrano essere importanti sul nuovo pianeta e sembra proprio che la cattiveria dell'uomo sia stata trasportata sulla luna. Una curiosità che accompagna questo film riguarda proprio la sua accoglienza al botteghino, la rivista The Hollywood Reporter lo ha definito come la peggiore delusione al botteghino del primo decennio del nuovo secolo. Non proprio un premio ambito da tutti. Per chi preferisce invece il genere Crime, sul canale tematico di Mediaset andrà in onda Law & Order, unità speciale XVI. Il primo episodio affronterà un tema davvero significativo come la pedofilia, con i protagonisti che cercheranno di arrestare una banda di pedofili. Nel secondo appuntamento, che chiude la serata, ci sarà un caso di cronaca che spesso accompagna le storie di oltremanica. Un caso di omicidio e tanti dubbi sul colpevole per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Spazio anche ai pià piccoli, con Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules in onda dalle 21.00 su Boing. Questa sit com dedicata al mondo dei teenagers racconta delle avventure di Greg e i suoi amici. Tante le simpatiche avventure dei protagonisti che terranno compagnia ai più piccoli.