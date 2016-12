STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Petrolio: l'Italia sotto il cielo, Speciale Boss in incognito e Toy Story 3 (mercoledì, 28 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 28 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, il palinsesto delle reti Rai ha organizzato una programmazione ricca di soddisfazioni per tutti coloro che sceglieranno di trascorrerla in compagnia di una delle numerose emittenti Rai. Le opportunità per vivere due o tre ore di puro divertimento non mancano. L'atmosfera natalizia continua a sentirsi nell'aria grazie a programmi tutti da scoprire. Ma ora vediamo quali saranno le proposte della serata.

Partiamo come sempre da Rai Uno, che a partire dalle ore 21.25 darà spazio al documentario Petrolio: l'Italia sotto il cielo. La trasmissione d'attualità sarà condotta da Duilio Giammaria e racconterà le bellezze del nostro paese, senza lasciare in secondo piano le sue contraddizioni che lo mettono in difficoltà. A seguire, in seconda serata la rete trasmetterà alle ore 23.45 una nuova puntata di Gli occhi cambiano - Amare, scritto e diretto dall'ex sindaco di Roma Walter Veltroni. Anche in questo caso, si parlerà delle cose più belle dell'Italia raccontate secondo una prospettiva del tutto nuova ed interessante. Su Rai Due, alle 21.10 Nicola Savino condurrà uno speciale natalizio del reality show Boss in incognito. Nell'occasione, il ristoratore Francesco Bove lavorerà al fianco dei suoi dipendenti senza ovviamente farsi riconoscere. Sarà un interessante anticipo della quarta edizione del programma. Alle 22.50, sarà invece la volta di una nuova puntata di Unici, dedicata al tenore Andrea Boceli. Quest'ultimo è riuscito a farsi conoscere in tutto il mondo grazie alla sua classe e verrà raccontato da amici e colleghi, come Renato Zero, Fiorello, Elisa, Zucchero, Celine Dion, Roberto Bolle e Tony Bennett. Più classico il prime di time di Rai Tre, tutto dedicato ai cartoni animati natalizi. Si partirà alle ore 21.15 con Toy Story 3 - La grande fuga, realizzato interamente in digitale e diretto nel 2010 da Lee Unkrich. Protagonisti, come sempre, i due giocattoli Buzz e Woody, la cui vita viene messa a serio rischio. A seguire, a partire dalle 23 andrà in onda Toy Story - Tutto un altro mondo, altro episodio di un cartone animato ormai storico ed apprezzato da grandi e piccini provenienti da tutto il mondo. Alle ore 21.05, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi della quarta stagione della serie televisiva Teen Wolf, un fantasy crime interpretato da Seth Gilliam e Tyler Posey. Nell'occasione, i protagonisti devono monitorare una situazione alquanto complicata nel liceo di Beacon Hills e salvare un gruppo di ragazzi. Su Rai 5, alle 21.15 verrà proposto il Roma Europa Festival - Traces. Si tratta di un documentario basato sull'arte visiva, con i ragazzi della compagnia canadese dei Les 7 doigts che mescoleranno danza e acrobazia con grande classe. Rai Movie proietterà alle ore 21.20 il film di genere commedia Stregata dalla luna. Stiamo parlando di un titolo realizzato negli Stati Uniti nel 1987, con la regia di Norman Jewison e la presenza nel cast della cantante Cher e dell'interprete Nicolas Cage. Infine, su Rai Premium, andrà in onda un episodio della fiction televisiva La strada dritta, con Ennio Fantastichini, Giorgio Marchesi, Anita Caprioli e Raffaella Rea. Verrà così raccontata la nascita dell'Autostrada del Sole Milano-Napoli.