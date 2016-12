STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance, NCIS - Unità Anticrimine e The Affair (mercoledì, 28 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 28 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, la piattaforma satellitare di Sky pesenta reality e talent show, serie televisive e titoli cinematografici in tema con le festività natalizie e non solo. Ogni telespettatore potrà trovare pane per i suoi denti e vivere una serata all'insegna del puro spettacolo grazie a proposte di assoluto livello. Non vi resta altro da fare che vedere quali sono le trasmissioni più interessanti del prime time di Sky e delle sue numerose reti. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Partiamo da Fox. L'emittente tematica d'intrattenimento proporrà a partire dalle ore 21 il talent show Dance Dance Dance. Si tratta di una delle trasmissioni più attese dell'anno della piattaforma, condotta da Andrea Delogu e Diego Passoni. Protagoniste saranno sei coppie formate da personaggi del mondo dello spettacolo che si sfideranno in numerose gare di danza, sottoponendosi ai giudizi di Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens. Il programma andrà in onda a reti unificate con Fox Life con lo scopo di promuoverlo in maniera più efficace e renderlo visibile ad un vasto pubblico. Fox Crime trasmetterà alle ore 21.05 tre episodi della serie televisiva NCIS - Unità Anticrimine, giunta alla sua dodicesima stagione. Protagonisti saranno Mark Harmon, Pauley Perrette e Michael Weatherly, in un'altra serata all'insegna della massima tensione. Su Sky Atlantic, alle 21.15 andrà in onda il quinto episodio della terza stagione di The Affair - Una relazione pericolosa, in prima visione assoluta. Stiamo parlando di un giallo psicologico, interpretato da Dominic West, Ruth Wilson, Joshua Jackson e Maura Tierney. Tutto da seguire anche il prime time di Sky Uno, che alle ore 21.15 proietterà il reality show americano Natale a suon di luci. Nell'occasione, i conduttori Michael Moloney e Sabrina Soto ci faranno vedere come quattro famiglie americane avranno addobbato le loro abitazioni in vista del Santo Natale. Ora diamo un'occhiata alle proposte cinematografiche, Sky Cinema Uno ha deciso di dedicare la sua prima serata ad un titolo di genere commedia, alle ore 21.15, sarà la volta di Tiramisù, realizzato in Italia nel 2016 con la regia e l'interpretazione di Fabio De Luigi, affiancato da Vittoria Puccini, Angelo Duro e Giulia Bevilacqua. L'emittente speciale Sky Cinema Christmas trasmetterà a partire dalle 21.15 la commedia leggera Miracolo di Natale, prodotta in Francia nel 2002 e interpretata da Roxane Gaudette-Loiseau e Xavier Mori-Lefort. Nella trama, un postino rischia di morire in seguito ad una tormenta di neve e si risveglia nel villaggio di Babbo Natale. Sky Cinema Family proporrà alle 21 il film di genere fantasy Jumanji. Realizzato nel 1995 negli Stati Uniti, è stato diretto da Joe Johnston con nel cast attori del calibro di Robin Williams e Bonnie Hunt. Protagonisti due ragazzini che ritrovano un gioco antico e ne vengono intrappolati. Su Sky Cinema Passion, alle ore 21 andrà in onda la pellicola di genere commedia Calendar Girls, con Helen Mirren e Julie Walters. Risalente al 2003 e prodotta in Gran Bretagna, il film narra la vicenda di un gruppo di signore che posano per un calendario a fini di beneficenza, ottenendo un successo straordinario. Infine, Sky Cinema Max proporrà alle 21 Solo per vendetta, un film thriller del 2011 diretto da Roger Donaldson e interpretato da Nicolas Cage, Guy Pearce e January Jones.