STREGATA DALLA LUNA/ Su Rai Movie il film con Cher e Nicholas Cage

STREGATA DALLA LUNA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Stregata dalla luna è il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia e sentimentale che è stata diretta nel 1987 con la regia di Norman Jewison. Il film è stato interpretato da attore di grande successo come Cher, Nicholas Cage, Danny Aiello, Olympia Dukakis e Vincent Gardenia. Ma scopriamo subito nel dettaglio la trama del film.

STREGATA DALLA LUNA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La vicenda si svolge nella Grande Mela e ha per protagonista Loretta Castorini, una trentasettenne che ha perso il marito e si guadagna da vivere facendo l'impiegata. La donna ha da poco un nuovo fidanzato, si tratta di Johnny Cammareri, in procinto di recarsi in Italia per andare a trovare la madre ormai gravemente ammalata. Prima di partire l'uomo ha una conversazione con Loretta e le chiede di poter invitare al matrimonio anche suo fratello Ronnie, con il quale non ha contatti da circa cinque anni. Anche Ronnie vive a New York ed è la stessa Loretta ad andare a trovarlo per esaudire il desiderio del fidanzato e, una volta giunta nel panificio in cui Ronnie lavora, viene a sapere che i rapporti tra lui e Johnny si sono raffreddati a causa di un incidente in cui Ronnie perse una mano. Tra Loretta e Ronnie nasce qualcosa immediatamente, tanto che finiscono per fare l'amore e, anche se si rendono conto di essere innamorati, la donna non vuole venire meno all'impegno preso con Johnny. Anche se sembra essere rassegnato a rispettare la decisione di Loretta, Ronnie le chiede un'ultima cosa prima che le loro vite si separino. Il suo desiderio è quello di passare insieme un'ultima serata per andare a teatro a vedere la Bohème di Puccini, di cui Ronnie è da sempre ammiratore. La donna lo accontenta ma, una volta finita la serata a teatro, Ronnie e Loretta cedono nuovamente ai loro desideri e finiscono nuovamente a letto insieme. Proprio il mattino seguente Johnny fa ritorno dall'Italia e si reca da Loretta confessandole di non poterla prendere in moglie, l'uomo intende infatti rispettare la volontà della madre, che non vedeva di buon occhio la sua decisione di convolare a nozze con la Castorini. Poco dopo la donna riceve però anche la visita di Ronnie, che le chiede di diventare sua moglie. Loretta, ancora innamorata di lui, gli dice di sì.

