STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi di oggi, 28 dicembre 2016, del Tg satirico di Canale 5? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 28 dicembre 2016) - Come ogni sera, anche oggi mercoledì 28 dicembre, va in onda alle ore 20.40 circa l'appuntamento con Striscia la Notizia - La Voce dell'Impudenza. Il programma televisivo di Antonio Ricci vuole essere una sorta di telegiornale satirico condotto dalla storica coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Prima di vedere i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata precedente. I due conduttori entrano in coppia in studio con la canzone Siamo la coppia più bella del mondo, annunciano quali saranno gli inviati della serata. Dopo lo stacchetto delle due veline, parte il telegiornale con il servizio dell'imitatore di Bruno Vespa che ferma diversi politici per Roma per dargli i numeri della tombola, tra loro ci sono Laura Ravetto e Matteo Colaninno. Il servizio successivo è di Edoardo Stoppa, parla della Pet terapy che svolgono i portatori di handicap, per capirci di più, viene intervistata un medico chirurgo esperto di medicina fisica e riabilitativa che spiega cosa comporta tale terapia.

Una volta in studio Greggio annuncia Vittorio Brumotti che ancora una volta si occupa di strutture abbandonate: dalla città di Rimini mostra come un campetto di calcio è stato lasciato senza nessuna cura. L'inviato spiega che i lavori sono stati interrotti nel 2010 e così viene intervistato l'assessore al bilancio, chiedendo di acquistare la zona appena discussa. Segue poi il servizio di Max Laudadio che parla di una manifestazione per una raccolta di fondi a Madonna di Campiglio, vengono intervistati alcuni vip tra cui Luca Jurman ed Annalisa Minetti. Lo stesso inviato si cimenta anche lui sulla pista da neve e durante il percorso scivola, a vincere è una ragazza che viene intervistata dallo stesso Laudadio. Viene poi preso in visione il video divertente pescato in rete: ad esso segue il servizio di Riccardo Trombetta, che da Roma mostra come una strada ha una percentuale alta di incidenti. La colpa è della pessima illuminazione che rende il tratto completamente buio: l'inviato racconta di vari incidenti avvenuti e poi parla con i cittadini della zona.

Ezio Greggio poi comunica che il problema è stato risolto e successivamente annuncia Stefania Petix che si trova nella città di Gela, dove ci sono telecamere ovunque sparse nelle varie zone del luogo. Ciò che però fa si da segnalare la situazione è che ne funzionano solo il 10%, le persone intervistate decantano la poca sicurezza che c'è in città. Enzo Iacchetti poi presenta Moreno Morello che nel suo servizio parla dei truffatori dei contachilometri truccati sulle auto usate. Arriva Lucino in studio, il piccolo cane che passeggia sul bancone, si passa alla rubrica dei Nuovi mostri. Diversi vip vengono mostrati in delle loro gag, come Nicola Savino, Vittorio Sgarbi, ed i vari personaggi di alcuni programmi famosi come quelli di Barbara D'Urso.

