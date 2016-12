STEFANO DE MARTINO/ Portachiavi “piccante” per il ballerino, foto (Selfie le cose cambiano oggi, 28 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PORTACHIAVI “PICCANTE” PER IL BALLERINO, FOTO - Ieri a Napoli Stefano De Martino ha fatto un po’ di shopping e a riprenderlo nel negozio c’era un amico che lo ha immortalato in delle foto. Gli scatti sono poi finiti sui social e le fans del ballerino di Amici di maria De Filippi le stanno facendo girare. Dopo aver visto Stefano mentre rideva provandosi una felpa, lo ritroviamo con in mano uno strano portachiavi trovato in vendita nel negozio. La forma, quella di un fallo, è davvero inequivocabile e anche il colore rosa lascia poco spazio ai dubbi. Un portachiavi davvero bizzarro che ha attirato l’attenzione di Stefano. Nella foto che troviamo su Instagram lo vediamo mentre lo mostra in primo piano a chi lo sta riprendendo, sorridendo divertito dalla forma “piccante” del portachiavi. Clicca qui per vedere lo scatto.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: SHOPPING E SORRISI A NAPOLI PER IL BALLERINO, A CASA RITROVA FINALMENTE LA SERENITÀ? FOTO - In questi giorni di festa Stefano De Martino è tornato nella sua Napoli per passare un po’ di tempo in famiglia. Un’ottima occasione per il ballerino per fare un bel bagno nel buonumore e lasciarsi coccolare dall’affetto dei parenti. Stefano sembra aver ritrovato il sorriso ed è con la gioia dipinta sul volto che lo vediamo in una foto scattata ieri e condivisa poi sui social. De Martino è stato immortalato mentre faceva shopping e i suoi fans sono sicuramente felici di vederlo finalmente sereno: mentre si appresta a provare una felpa, il ballerino ride felice davanti all’amico che lo riprende. Cosa gli avrà detto per suscitare tanta ilarità? Di certo Stefano sembra stare finalmente “senza pensieri” e la foto scattata in negozio ha subito fatto il giro di Instagram rendendo molto felici anche i suoi fans: clicca qui per vederla.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO MALINCONICO SUI SOCIAL – Il Natale non è stato un giorno speciale per Stefano De Martino. Il ballerino napoletano, infatti, ha festeggiato senza il suo Santiago che ha trascorso il giorno più bello dell’anno insieme alla sua mamma. Per Stefano che ha anche ricordato la morte del nonno è, dunque, un periodo particolare. Nonostante gli sforzi, la malinconia torna inevitabilmente a a comandare la sua vita. Per Stefano, così come per Belen, la separazione è stato un vero fallimento. Entrambi, infatti, sono molto legati alla famiglia e avrebbero voluto regalare a Santiago ciò che hanno avuto loro ovvero una famiglia unita. Purtroppo, però, nonostante l’amore, le strade di Belen e Stefano si sono separate anche se i fans sono sicuri che si incroceranno nuovamente. De Martino, infatti, continua a dichiararsi ufficialmente single mentre la Rodriguez, nonostante sia uscita allo scoperto con Andrea Iannone, non è ancora pronta per fare le cose sul serio. Entrambi mostrano spesso un’aria triste sui social e secondo i fans il motivo sarebbe l’amore che tra i due non è mai finito. Belen e Stefano, dunque, sono davvero legati ancora l’uno all’altra?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NUOVO STILE E PIOGGIA DI COMMENTI PER IL BALLERINO, FOTO (SELFIE LE COSE CAMBIANO OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Stefano De Martino ha passato il suo Natale in famiglia e il giorno di Santo Stefano ha ricordato il suo amato nonno ma adesso è arrivato il momento di tornare nel prime time di Canale 5 per l'ultima puntata di Selfie, le cose cambiano. Il ballerino ha fatto parte del cast fisso del programma e questa sera vedremo i risultati del suo lavoro di mentore, intanto, però, è tornato su Instagram per mostrare il suo nuovo look "natalizio" (ecco qui la foto) e non c'è bisogno di dire che ad accoglierlo c'erano migliaia di fan impazzite e pronte a commentare lo scatto tra complimenti vari e richieste di tornare sui suoi passi, ovvero dalla moglie Belen Rodriguez, ad un anno dal divorzio. C'è ancora questa speranza? In attesa di scoprirlo non possiamo far altro che piazzarci davanti alla tv per l'ultima puntata dello show condotto da Simona Ventura.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NON È PRONTO A CHIUDERE CON BELEN RODRIGUEZ? (SELFIE LE COSE CAMBIANO OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Stefano De Martino si è lasciato ormai da un anno con l'ex moglie Belen Rodriguez, ma sembra che si porti ancora dietro gli strascichi della sua vecchia storia d'amore. Si vocifera che il ballerino stia uscendo con Diletta Puecher, modella romana che proviene dalla stessa agenzia di Belen, la Paola Benegas, ma per adesso nessuno dei due ha dato conferme o smentite del fatto. Adesso è passato un po' di tempo dall'inizio di questo gossip, e il silenzio sembra alquanto strano: o la storia tra i due non è vero, oppure Stefano De Martino non è ancora pronto a farsi vedere accanto a una ragazza che non sia Belen Rodriguez e dare anche pubblicamente un taglio netto alla sua vecchia storia. D'altronde solo qualche settimana fa Stefano De Martino aveva detto che era ancora innamorato dell'ex moglie e madre di suo figlio Santiago e che non voleva dire bugie solo perché adesso lei ha accanto un altro uomo, il pilota di MotoGp Andrea Iannone.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: QUAL È LA VERITÀ SULLA STORIA CON DILETTA PUECHER? (SELFIE LE COSE CAMBIANO OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Ormai è già da qualche settimana che si dice che Stefano De Martino stia insieme a Diletta Puecher, la modella romana che assomiglia incredibilmente a Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato qualche giorno fa da Fanpage, che avrebbe parlato con una fonte vicina alla ragazza, Stefano e Diletta non starebbero rendendo la loro storia pubblica perché lei viene da una buona famiglia dell'alta borghesia romana che non vuole gli si parli dietro (soprattutto se si tratta di pettegolezzi). Certo, anche il fatto che non ci sia nessuna smentita dai due ragazzi sembra alquanto strano: cosa ci vuole a negare un fidanzamento quando non è vero? Dovrebbe essere nell'interesse sia di Diletta Puecher sia di Stefano De Martino, ma nessuno dei due si è ancora pronunciato a riguardo. Stefano De Martino continua a pubblicare sui social network i suoi selfie da solo oppure in compagnia del figlio (al quale oscura sempre il volto). Ma qual è la verità su Diletta? Prima o poi verrà a galla.

