TEEN WOLF 4 / Anticipazioni del 28 dicembre 2016: Scott, Malia e Liam infettati da un virus!

TEEN WOLF 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, Rai 4 trasmetterà tre nuovi episodi di Teen Wolf 4. Saranno il settimo, l'ottavo e il nono, dal titolo "Il virus", "Ora del decesso" e "La lista". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liam (Dylan Sprayberry) scappa dal controllo di Scott (Tyler Posey) e Stiles (Dylan O'Brien), mentre Peter (Ian Bohen) scopre che Derek (Tyler Hoechlin) sarà il prossimo bersaglio del Muto. Il giorno seguente, Lydia (Holland Roden) chiede a Kira (Arden Cho) di aiutarla a decifrare il codice che le ha fornito la Banshee, mentre Liam inizia a non avere più alcun freno nelle manifestazione del lupo. Stiles e Scott sanno che i problemi maggiori devono ancora arrivare, dato che la luna piena è prevista in quei giorni. Per riuscire a parlare con il ragazzo, il branco crea un piano per attirarlo al lago con la scusa di una finta festa, ma si ritroveranno ad avere a che fare anche con due suoi amici, fra cui Mason (Khylin Rhambo). ntanto, Derek riceve da Peter un guanto che il Muto ha perso durante lo scontro precedente e grazie a Parrish (Ryan Kelley) scopre che si tratta di un oggetto militare. Lydia si ritrova invece a dover fare da padrona di casa per non insospettire gli amici di Liam, mentre Scott e Kira rinchiudono il ragazzo nella rimessa delle barche. Derek, lo Sceriffo (Linden Ashby) e Parrish scoprono invece che il Benefattore è l mandante che sta cercando di ucciderli tramite il Muto. Stiles e Scott scoprono che la lista del Benefattore riguarda tutte le persone dotate di poter sovrannaturali che vivono a Beacon Hills. Secondo la teoria dei due ragazzi, i milioni rubati dagli Hale sono stati usati per pagare Garrett (Pete Ploszek) e Violet (Samantha Logan), i due sicari. Lydia tuttavia ha scoperto che il codice è solo una parte della soluzione e che servono altre tre chiavi per andare avanti nella decodifica del file. Malia (Shelley Hennig) e Lydia decidono alla fine di rivolgersi a Meredith (Maya Eshet), la ragazza ricoverata all'Eichen House ed a sua volta una Banshee. Nel frattempo, Stiles capisce che l'assassino si nasconde in realtà all'interno della squadra di Lacrosse. Risale così fino a Garrett e capisce che intende agire di nuovo alla partita. Nel frattempo, Derek rivela a Chris Argent (JR Bourne) di aver iniziato a perdere i poteri in seguito alla ritrasformazione. Durante la partita, il branco realizza che in realtà il bersaglio è proprio Liam e quando quest'ultimo si fa male assieme ad un altro giocatore, si scopre che anche Brett (Cody Saintgnue) si trova sulla lista. Questo ultimo indizio inoltre riporta ad Aiden (Max Carver). Nello stesso momento, Lydia realizza che anche Parrish si trova nell'elenco, mentre Braeden (Meagan Tandy) è misteriosamente scomparsa. L'agente McCall (Matthew Del Negro) riconosce la foto di Violet per via di un caso precedente, rivelando al branco che la ragazza fa parte di un gruppo di assassini adolescenti conosciuti come gli Orfani. Intanto, Garrett avvelena Liam ed infine lo rinchiude in un pozzo con l'intenzione di ottenere l'aiuto di Scott per la liberazione della compagna. Kate (Jill Wagner) è in realtà già intervenuta ed ha rapito la ragazza, lasciando che i suoi Berserker uccidano invece Garrett. Derek e Malia partono quindi alla ricerca di Satomi (Lily Mariye), una delle mannare più vecchie della città e l'unica in grado di aiutarli. Lydia, Stiles e lo Sceriffo raggiungono invece Eichen House per coinvolgere Meredith, ma la ragazza rifiuta di aiutarli a causa dell'intervento del Benefattore che le ha imposto di non farlo. Più tardi, Kate scatena i Berserker contro Scott e Chris Argent, mentre Derek e Malia scopono che Satomi ed il suo branco sono morti, ma trovano Braeden.

TEEN WOLF 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "IL VIRUS - Derek trasporta Braeden in ospedale, ancora ferita, mentre la scuola viene messa in quarantena a causa della diffusione di un virus. Deaton scopre da Satomi che il suo branco è stato infettato e che lei è l'unica ad essere immune al virus. Il veterinario scoprirà in seguito che si tratta di una malattia letale per i lupi mannari e con l'aiuto di Satomi crea una cura a partire da alcuni funghi giapponesi. Intanto, Malia, Scott e Kira si ritrovano rinchiusi al liceo ed in agonia a causa del virus, mentre Stiles scopre che il responsabile dell'epidemia è un insegnante conosciuto come il Chimico.

TEEN WOLF 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 8 "ORA DEL DECESSO" - Il branco avvia il piano per scoprire la vera identità del Benefattore e lasciano che Scott venga dichiarato ufficialmente morto. Derek rivela a Braeden di non possedere più alcuno dei suoi poteri e riceve l'aiuto dall'istruttrice su come difendersi ugualmente. Liam continua a fare da spalla a Scott perché non si arrenda, ma alla fine lo uccide, rivelando di essere vittima di orrende allucinazioni. Più tardi, Kate guida i Berserker in un attacco all'ospedale, mentre il branco realizza che il Benefattore potrebbe essere in realtà una Banshee.

TEEN WOLF 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 9 "LA LISTA" - Parrish rivela di essere in realtà il Segugio Infernale, una delle creature sovrannaturali di Beacon Hills. Questo lo pone direttamente all'interno della lista e quindi in pericolo. Asssieme a Lydia e Derek scopre inoltre che la lista può essere vista da chiunque, mentre Stiles e Lydia concludono che la donna di quest'ultima era in realtà una Banshee. Per riuscire a controllare i files, dovranno tuttavia raggiungere l'Eichen House, mentre Scott, Malia e Liam cadranno in una trappola da cui verranno salvati da Braeden e Derek.

