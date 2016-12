TEMPESTA D'AMORE / Anticipazioni: Clara in balia di Lucien? (Oggi, puntata 28 dicembre 2016)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: Nel corso dei prossimi episodi di Tempesta d'amore vedremo Clara essere raggirata da Lucien, che costringerà la ragazza a seguirlo a San Paolo, in Brasile, per rubare un importante reliquia, la stessa che però finirà tra le mani di Beatrice e Desiree, che torneranno ad allearsi e fare fronte compatto contro Lucien. Purtroppo per loro l'intervento di Adrian, per salvare Clara, porterà le due a liberarsi della preziosa croce e all'arresto di Lucien. Martedì 27 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Tempesta d'amore, la soap opera tedesca di Rete 4. Nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto David uscire con Tina a ballare durante una serata che entrambi si aspettavano finisse diversamente. Dopo aver trascorso delle piacevoli ore insieme, David ha chiesto a Tina se avesse voglia di entrare per qualche minuto nel suo appartamento. Tina, a sorpresa, ha rifiutato l'invito di David. Quest'ultimo allora ha ricordato il bacio che si erano scambiati qualche giorno prima, cercando di far capire alla ragazza che in realtà nei suoi confronti prova dei sentimenti che vanno al di là di una semplice amicizia. Il problema, per David, è che Tina è convinta del contrario e anche ieri non ha cambiato idea, poiché, appunto, David non ha cambiato in alcun modo atteggiamento nei suoi confronti, non le ha detto che è innamorato di lei. Sempre nel corso degli ultimi episodi abbiamo visto Adrian e Desiree passare da una violenta discussione ad un'accesa notte d'amore nell'appartamento di lei.

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: ADRIAN PROVA QUALCOSA PER CLARA?- Le ultime puntate di Tempesta d'amore hanno mostrato come Adrian fosse decisamente molto coinvolto dalla sua relazione con Desiree, tanto da avere chiesto ad una delusa Chiara di organizzare per loro un pic nic romantico. Ma molte cose cambieranno dopo che Lucien chiederà alla nipote di Alfons di seguirlo in Brasile, per mostrare i suoi bozzetti a delle personalità influenti nel mondo della moda. Tale notizia non farà affatto piacere ad Adrian, che affermerà di non riuscire a fidarsi dell'ex fidanzato di Desiree, da lui considerato una persona viscida e crudele. Per questo il nuovo socio del Fuerstenhof, cercherà di convincere l'amica a non fare un simile passo del quale lei potrebbe pentirsi. Ma basteranno queste raccomandazioni per far cambiare idea a Clara? In un primo momento sembra proprio di no... I tentativi di David di far capire a Tina di essersi innamorato, non porteranno agli esiti sperati: la ragazza continuerà a credre che l'ex marito di Luisa la consideri solo una cara amica e per questo darà una possibilità ad Oskar, il cui comportamento non sarà limpido come lei stessa crederà. Mentre Friederich dovrà fare i conti con i capricci di Beatrice, giunta persino a licenziare l'infermiera assunta per occuparsi di lei, anche Nils e Charlotte affronteranno qualche piccola scaramuccia nella loro relazione. L'arrivo di Pia, con la quale il fisioterapista sarà costretto ad interagire per motivi professionali, scatenerà infatti la gelosia della signora Saalfeld...

TEMPESTA D'AMORE, DOVE SIAMO RIMASTI: Nel corso della puntata di ieri di Tempesta d'amore abbiamo visto Lucien interessarsi circa le potenzialità di Clara nell'arte. In realtà Lucien, ex fidanzato di Desiree, non è minimamente interessato a ciò che fa e potrebbe fare Clara, ma vuole soltanto acquisire la sua fiducia per poi chiederle un favore molto più grande, di cui Clara resterà all'oscuro fino alla fine. Sempre nel corso della puntata odierna abbiamo visto Beatrice rimanere sofferente del nuovo rapporto che è venuto a di instaurarsi con Friederich, che nel frattempo è sempre più isolato da Adrian e Werner. Beatrice vorrebbe dare più certezze a Friederich, anche perché è consapevole di non poter essere, in un'eventuale relazione futura, la compagna ideale per il socio del Furstenhof, come invece lo era prima, quando riuscì a strapparlo alla sorella Charlotte, attualmente impegnata nella relazione con Nils, con i due che hanno da poco preso la decisione di andare a convivere insieme. Friderich saprà aspettare e sopratutto rispettare quello che appare un sincero sentimento di Beatrice?

