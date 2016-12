THE ABYSS/ Su La7 il film con Mary Elizabeth e Ed Harris

THE ABYSS, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - The Abyss è il film in onda su La7 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 23.15. Una pellicola statunitense del 1989 appartenente alla categoria dei film di fantascienza, essa è stata diretta da James Cameron, ai tempi un regista poco noto la cui carriera si trovava comunque in salita. Il cast degli attori nota la partecipazione di star del cinema come Mary Elizabeth, Ed Harris e Michael Biehn. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE ABYSS, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia si sviluppa ai tempi della guerra fredda. Un sottomarino statunitense, l'USS Montana, con i missili nucleari, è affondato nell'abisso dell'oceano. In tutto questo gli alti ufficiali della marina americana non riescono a spiegarsi quest'evento. Proprio per questo le forze di mare degli Stati Uniti intraprendono un lungo viaggio verso il punto di scomparsa del sottomarino per salvare l'equipaggio e alzare dal fondo del mare i missili nucleari. In contemporanea, questo cercano di fare anche le navi sovietiche, che si trovavano vicino al luogo di scomparsa dell'USS Montana. Tutte le speranze americane vengono riposte su un folto gruppo di nuotatori sottomarini che arrivano da una stazione marina non troppo lontana. Tuttavia, nel mentre l'operazione continua, una serie di problematiche la complicano. Tra queste spicca il peggioramento del tempo meteorologico, che distrugge le connessioni radio tra il team di nuotatori e gli ufficiali sulle navi sopra l'acqua. Tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica viene a crearsi un clima di tensione, che fa presagire un imminente scoppio della Terza Guerra Mondiale. Si crea un clima di tensione anche tra gli ufficiali della marina statunitense e il team di scenziati che deve salvare l'equipaggio e riportare in alto i missili nucleari. Proprio durante tutto questo si scopre che a parte il sottomarino affondato c'è qualcos'altro nell'abisso dell'oceano. Qualcosa che loro non sanno spiegarsi e che non è stato minimamente classificato in alcun modo. Qualcosa che l'abisso tende a nascondere.

