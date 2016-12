THE AFFAIR 3 / Anticipazioni del 28 dicembre 2016: Noah ha simulato la sua aggressione?

THE AFFAIR 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di The Affair 3, campione di ascolti negli USA. La puntata andrà in onda in prima Tv assoluta e sarà la quinta, dal titolo "Il dolore di una perdita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Cole (Joshua Jackson) inizia a fare dei sogni piccanti su Alison (Ruth Wilson), mentre si trova nel letto con Luisa (Catalina Sandino Moreno). La loro vita sembra perfetta e Cole è anche a capo di un'impresa edile, per la costruzione della loro nuova casa. Per una serie di coincidenze, si ritrova a trascorrere la giornata con Alison, mentre si occupa della figlia. Inizia a notare un forte cambiamento e pensa anche di poter togliere la supervisione durante le visite, ma si scontra contro Luisa. Durante la festa di compleanno, la bambina cade da cavallo ed anche la decisione di Cole di tenere lontana la moglie per far intervenire Alison, non fa che peggiorare le cose. Più tardi, i due detective che si occupano dell'aggressione di Noah (Dominic West) bussano alla loro porta e chiedono a Cole di fornire un alibi, che viene dato in realtà da Luisa. Non appena i due detective vanno via, la moglie chiede a Cole dove si trovasse in realtà quella sera, ma non riceve alcuna risposta. A quel punto, Cole si rifà su Alison, che tuttavia gli rivela di sentirsi sotto pressione per via del continuo esame e del senso di colpa per essersene andata. L'ex marito le si avventa contro infine e la bacia. Cambiando punto di vista, Alison trascorre la giornata con la figlia, mentre Cole e l'assistente sociale le osservano seduti alla panchina del parco. Ha un colloquio con l'avvocato che assiste la causa e che difende Joanie, che insinua che la sua relazione con Noah possa essere un problema. Ore dopo, riceve la visita dei due detective, che le fanno delle domande su Cole ed infine annunciano la loro visita a casa dell'ex marito. Non appena rimane da sola, riascolta un messaggio in segreteria che Noah le ha lasciato tempo prima. Durante la festa di compleanno, Luisa fa di tutto per tenere Alison lontana dalla figlia. La bambina poi cade anche da cavallo, realizzando una delle più grandi paure della madre. Cole tranquillizza l'ex moglie mostrandole che la figlia sta bene, ma Alison approfitta prima che la rivale vada via per sottolinearle quanto sia scomoda la sua presenza. Non appena la Polizia fa visita a Cole, l'ex marito raggiunge Alison per chiederle perché abbia indirizzato gli agenti verso di lui. Dopo un discorso su quanto sia cambiata, sulla seconda possibilità e le sue intenzioni per il futuro, Cole la bacia e finiscono a letto insieme. Al mattino successivo, Alison riceve una visita da Luisa che dimostra di voler cedere, anche se le ribadisce di fare in modo che non se ne penta, in futuro.

THE AFFAIR 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "IL DOLORE DI UNA PERDITA" - Noah ed Alison si ritrovano a trascorrere una giornata a Block Island, lo stesso luogo in cui è avvenuto il loro primo incontro. Anche se per motivi diversi, dato che lo scrittore ha ancora quel progetto in mente riguardo a Mountauk, mentre la moglie intende chiedergli del divorzio. Una possibilità che Noah comunque non sembra intenzionato a valutare. Alison inoltre ripensa ancora alla notte con Cole e dovrà fare attenzione che i due uomini non si incrocino. Alison sembra intenzionata a procedere ad un passo per volta ed ha ben chiaro il motivo che l'ha portata alla fine della relazione con Noah. In questo nuovo episodio di The Affair 3 rivedremo inoltre Gunther. L'agente carcerario farà delle nuove pressioni a Noah, perché gli mostri cos'ha scritto in quelle settimane. Dopo aver scoperto che il suo nuovo racconto è su di lui, nonostante il nome leggermente diverso del protagonista, Gunther andrà su tutte le furie. Non dimenticherà inoltre di ricordare a Noah che in quel momento Alison ha di sicuro già trovato un nuovo rimpiazzo, data la sua assenza forzata.

