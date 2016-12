THE CHRONICLES OF RIDDICK/ Il film di David Twohy con Vin Diesel e Alexa Davalos su Italia 1

THE CHRONICLES OF RIDDICK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 28 DICEMBRE) -Andrà in onda oggi, mercoledì 28 dicembre su Italia 1, alle ore 22.55, uno dei classici del genere action: diretto da David Twohy, The Chronicles of Riddick è il sequel di Pitch Black (2000) e porta in scena la saga fantascientifica che ha per protagonista il criminale spaziale Richard B. Riddick. Le vicende prendono spunto dalla conclusione del prequel "Pitch Black", a cinque anni di distanza esatti: Riddick, nascosto su un pianeta disabitato, riesce a fuggire grazie ad un'astronave rubata e parte alla volta di Helion Prime (dove c'è una taglia per la sua cattura) per incontrare l'imam Abu al-Walid. Tuttavia, sul pianeta ha una sorpresa: l'imam gli presenta Aereon, una rappresentante della razza degli Elementali che confessa a Riddick la sua origine. Questi scopre di essere l'ultimo sopravvissuto della stirpe dei Furyani, un popolo guerriero destinato a salvare l'umanità secondo una profezia. Sconvolto dalla rivelazione, l'uomo capisce che tocca a lui sconfiggere l'armata dei Necromonger di Lord Marshal e che minaccia di alterare gli equilibri dell'universo: secondo Aereon, l'obiettivo dei Necromonger è l'Oltreverso, una misteriosa dimensione parallela. Di fronte all'attacco improvviso delle truppe di Lord Marshal, arrivate di nascosto su Helion Prime, Riddick non può impedire l'uccisione dell'imam ma, grazie alle sue abilità nel combattimento, viene catturato e portato al cospetto dello stesso Lord: quest'ultimo lo sottopone a un "interrogatorio mentale" per capire da dove venga e quali siano le sue potenzialità. Una volta scoperto che si tratta dell'ultimo Furyano, Lord Marshal ordina di ucciderlo per evitare che si compia la profezia: tuttavia, Riddick fugge rocambolescamente e parte alla volta di Crematoria dove si trova Kyra, la ragazza conosciuta nel corso degli eventi narrati in "Pitch Black". Nelle prigioni del pianeta, Riddick scopre di essere stato seguito da una pattuglia di Necromonger guidati da Lord Vaako e dalla sua Lady. Nello scontro a fuoco che ne segue, i due luogotenenti di Lord Marshal credono che Riddick sia morto e rapiscono Kyra: il criminale decide allora di approfittare di quest'occasione per lanciare il suo contrattacco. Una volta tornato su Helion Prime, travestito da Necromonger, Riddick apprende che Kyra è stata "convertita" alla causa dei suoi rapitori e si avvia alla battaglia finale con Lord Marshal ignaro della sorpresa che lo attende.

