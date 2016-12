TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA/ Su Rai 3 il film d'animazione doppiato da Tom Hanks e Tim Allen

TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Toy Story 3 - La grande fuga è il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 21.15. Toy Story 3, che nella versione italiana diventa Toy Story 3 - La grande fuga, è una pellicola d'animazione prodotta dalla Disney Pixar e diretta da Lee Unkrich, il film rappresenta il terzo capitolo della fortunata saga di Toy story. Il sottotitolo La grande fuga, è stato aggiunto solo nella versione italiana per creare un collegamento con le due pellicole precedenti. È invece assente nella versione originale. Il direttore del doppiaggio italiano in tutti e tre i film di Toy Story fu Carlo Valli. Le voci italiano annoverano collaborazioni del calibro di Fabrizio Frizzi, Claudia Gerini, Gerry Scotti, Giorgio Faletti e Massimo Dapporto. Il doppiaggio italiano del film riuscì ad ottenere due premi al Gran Galà del Doppiaggio del 2010, uno come miglior doppiaggio e l'altro come miglior voce femminile di un film d'animazione. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TOY STORY 3 - LA GRANDE FUGA, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Nel terzo capitolo della saga i giocattoli animati vengono abbandonati da Andy, il loro piccolo proprietario che ormai, divenuto adolescente, sta iniziando a prepararsi per il College. La madre lo costringe a liberare la stanza da quei giochi che ormai non serviranno più e così Andy decide di conservarli in cantina, ad eccezione di Woody che porterà con se al College. Ma durante il tragitto dalla sua camera alla cantina, il ragazzo è costretto a poggiare momentaneamente il sacco a terra. Proprio in quel frangente la madre, pensando che i giocattoli debbano essere buttati via, li getta nell'immondizia. Con grande destrezza i giocattoli riescono a liberarsi dal sacco giusto in tempo per evitare che il camioncino della nettezza li porti con se. Riescono cosi a mettersi in salvo rifugiandosi all'interno della macchina della signora Davis. Lì troveranno i vecchi giocattoli della sorellina di Andy che dovranno essere donati ad un asilo, ed ormai convinti che Andy volesse gettarli via, decidono di farsi trasportare all'asilo assieme agli altri giochi. Nel frattempo li raggiungerà Woody che cercherà di spiegare loro le reali intenzioni di Andy ma loro non gli crederanno. Woody pur di non abbandonare i suoi cari amici deciderà di gettarsi all'interno dello scatolone dei giochi destinato all'asilo Sunnyside Daycare.

