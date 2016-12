UN COMPLEANNO DA RICORDARE/ Il film di John Hughes con Molly Ringwald e Michael Schoeffling su La5

UN COMPLEANNO DA RICORDARE, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 28 DICEMBRE) - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 23,15 viene mandato in onda sulle frequenze di La5 il film di genere commedia sentimentale Un compleanno da ricordare (titolo originale Sixteen Candles). Ci troviamo in una tranquilla cittadina degli Stati Uniti d’America dove vive assieme alla propria famiglia una tenera ragazza di nome Samantha (Molly Ringwald). Samantha è una ragazza piuttosto brillante, molto dolce e che ha sempre dimostrato di sapersela cavare in ogni situazione. Tuttavia si trova ad attraversare delle difficoltà, in quanto si rende conto che agli occhi della propria famiglia risulta del tutto indifferente, o per meglio dire invisibile. Tutti i familiari sembrano essersi completamente dimenticate che tra pochissimi giorni arriverà il suo compleanno, durante il quale compirà un’età considerata molto importante: sedici anni. Complice di questa situazione è sua sorella maggiore Ginny (Blanche Baker), che si appresta a preparare le sue nozze. Samantha raggiunge l’apice del suo risentimento nel momento in cui arrivano i nonni: ospiti in casa, la famiglia si vede costretta a sposatre Samantha a dormire sul divano. La protagonista è particolarmente infelice e la cosa non viene notata da nessun ad eccezione di Ted (Anthony Michael Hall), un appiccicoso amico da sempre innamorato di lei che cerca di darle tutto il supporto possibile. Tuttavia, anche la sfera sentimentale vede la ragazza piuttosto infelice visto che lei è innamorato di un ragazzo di nome Jake Ryan (Michael Schoeffling). Per Samantha Jake è il ragazzo perfetto. Jake perà non solo non prova nessun sentimento, ma di fatto non la conosce neppure, nonostante frequentino lo stesso istituto scolastico. Le cose poco alla volta incominciano a cambiare per la dolce Samantha grazie all’inaspettato aiuto di Ted che si dimostra amico vero e pronto a qualsiasi sacrifico pur di renderla felice..

© Riproduzione Riservata.