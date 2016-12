ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE / Puntata 28 dicembre 2016: Serena delusa dal padre

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: SERENA DELUSA DAL PADRE - Fin dall'arrivo di Gigi Del Colle, i telespettatori di Un posto al sole avevano sospettato che l'attore non fosse sincero con Serena. Dopo averle inviato una diffida, per quale motivo aveva cambiato così improvvisamente comportamento? Purtroppo l'intervista che Serena ascolterà in televisione non farà altro che confermare tali timori: la Cirillo si renderà improvvisamente conto che il padre non è mai stato completamente sincero con lei, cercando di sfruttarla il più possibile per tornare sulla cresta dell'onda nel mondo dello spettacolo. Sarà questa la fine di una relazione mai completamente sbocciata? Marina riuscirà ad avere un confronto a viso aperto con Matteo, al quale chiederà le ragioni del suo comportamento negli ultimi giorni. Sarà a quel punto che Serra avrà con lei un terribile scontro, durante il quale non nasconderà la rabbia accumulata negli ultimi tempi soprattutto a causa dell'intromissione di Roberto nel loro rapporto. Il personaggio interpretato da Luca Ward avrà il coraggio di rivelare all'amica le vere ragioni del suo comportamento? Il giorno di Natale sarà anche l'occasione per mettere in evidenza le doti culinarie di Raffaele e Patrizio: padre e figlio si confronteranno in una divertente gara, nella quale dovrà essere eletto il miglior cuoco della famiglia Giordano. Chi dei due la spunterà?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: PETRONE E' SOLO UN BRAVO ATTORE? - Gigi Del Colle non è l'unico personaggio di Un posto al sole a dimostrare di essere un bravo attore? E' questa la sensazione dei telespettatori della soap partenopea dopo avere visto Giancarlo reagire alle domande di Chiara. La figlia ha solo cercato di ricostruire insieme al padre gli avvenimenti di qualche giorno prima alla villa, ma Petrone a affermato di ricordare solo che Nunzio era uno dei ladri presenti in casa. Dopo di allora si è agitato e Chiara è stata costretta a chiamare un dottore affinché risolvesse la situazione, riportandolo alla tranquillità. Ma perché Giancarlo ha reagito in quel modo? Davvero era solo agitato non ricordando come si sono svolti i fatti in quella tragica circostanza? I fans faticano a nascondere i dubbi, soprattutto tenendo conto che in passato Giancarlo è stato il primo ad opporsi alla reazione di Nunzio e Chiara, ritenendo il Cammarota un 'poco di buono'. Troverà la via per separare questa coppia per sempre?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: Nel corso dei prossimi episodi Nunzio verrà arrestato e rinchiuso in carcere, nonostante tutti gli sforzi compiuti dal padre adottivo Franco. Una fine tragica per Nunzio Cammarota, che ha deciso di fidarsi delle persone sbagliate dopo aver lasciato Chiara e la casa di Franco e Serena. Per Nunzio la situazione peggiorerà ulteriormente quando Gianni, nel frattempo anche lui trovato dalla polizia, mentirà dicendo che è stato lui a colpire con la pistola Petrone. martedì 27 dicembre in onda una nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera italiana trasmessa da Rai Tre che ogni giorno raccoglie davanti ai teleschermi oltre 2 milioni di telespettatori con uno share medio del 10 per cento. Negli ultimi episodi Nunzio e Franco si sono resi protagonisti di una fuga rocambolesca, anche se per la verità Franco sta semplicemente progettando il figlio, scappato dopo il furto a villa Petrone, il padre di Chiara, terminato con il colpo di pistola sparato da Gianni e di cui, come vedremo più avanti con le anticipazioni, verrà incolpato il povero Cammarota. Giovanna, proprio nella puntata di ieri, ha ritrovato padre e figlio, su suggerimento prezioso di Angela, preoccupata per il comportamento di Franco, che sembra abbia perso completamente la lucidità che lo aveva spesse volte contraddistinto negli ultimi tempi. Non si prospetta un bel finale per Nunzio, anzi. Intanto Renato ha regalato una bellissima collana di perle alla sua nuova compagna Nadia. Pace fatta tra i due dopo le incomprensioni delle ultime settimane?

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: Nel corso della puntata odierna di Un posto al sole, martedì 27 dicembre, abbiamo visto Angela prendere una decisione molto importante. La moglie di Franco ha scelto infatti di giocarsi il tutto e per tutto, volendo parlare con Giancarlo Petrone. È un'ultima carta che Angela avrebbe preferito non rischiare ma dato il comportamento di Franco, che ha di fatto evitato l'arresto di Nunzio ponendosi tra lui e la pistola di Giovanna, si è sentita quasi obbligata al colloquio con il padre di Chiara. Sempre nel corso della puntata odierna abbiamo visto Roberto Ferri rifiutare l'invito di Filippo a trascorrere il pranzo di Natale insieme a Serena e la nipote. L'impegno di Roberto non si chiama tanto Marina Giordano quanto Matteo. C'è infatti lui dietro la sparizione dell'uomo che fino a qualche giorno fa abitava insieme alla Giordano. Intanto Raffaele ha scoperto, leggendolo dal giornale, che Eugenio potrebbe essere coinvolto nel caso Nunzio, ricercato dalla polizia e accusato di tentato omicidio ai danni di Giancarlo Petrone.

