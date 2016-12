Una vita/ Anticipazioni puntate del 29 e 28 dicembre: guerra tra domestiche per Guadalupe, Fabiana e Ursula?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE - German e Manuela sono morti davvero o Ursula è sincera nel rivelare che i due amanti hanno finto per incastrare Cayetana? Sarà questo oggi a Una vita il grande interrogativo dell'ispettore Mauro che non potrà fare a meno di dare importanza alla dichiarazione fatta dalla governante di casa De La Serna. Pur consapevole che Cayetana non sia persona limpida e che abbia più di qualche scheletro nell'armadio, l'ispettore San Emeterio deciderà di proseguire nelle sue ricerche, valutando ogni possibilità riguardante questo misterioso suicidio. Nel frattempo Fabiana sarà molto preoccupata per le sorti della sua ex padrona e si confronterà con Ursula riguardo i veri sviluppi di questa vicenda: anche alla collega, la governante rivelerà quando già riferito a Mauro ovvero che German e Manuela non sono morti come hanno voluto fare credere a tutti (sappiamo purtroppo che le cose sono ben diverse, ma i loro corpi non sono seppelliti dove i loro amici credono). Fabiana scoprirà quindi una verità sconcertante, che la porterà ben presto a peggiorare i suoi rapporti già particolarmente tesi con Guadalupe.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: DA OGGI TUTTO CAMBIA... - Cari telespettatori de Il Segreto, non potete perdere la puntata di Una vita di oggi che segnerà un nuovo corso nella seconda stagione della telenovela spagnola. Dopo avere scoperto che Cayetana non avrà la cicatrice nell'addome causata dall'operazione di appendicite, Mauro non potrà fare a meno che farsi delle domande riguardo la sua identità: chi è davvero Cayetana? E' lei la figlia dei Sotelo- Ruz o nasconde qualcosa di sorprendete sul suo passato? Sarà questo l'inizio di un'avvincente trama che porterà all'entrata in scena di Teresa, la nuova protagonista della telenovela spagnola. E chissà che proprio lei abbia nel proprio corpo questo indelebile segno, che la porterà ad avere un legame indissolubile con la perfida dark lady. Sarà proprio questo legame, di cui nessuno ha avuto sospetti nel corso della prima stagione, a rappresentare il punto di svolta per una telenovela nella quale tutto cambierà...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: ROSINA DAL CHIRURGO ESTETICO? - Dal giorno in cui Rosina è stata scambiata per la madre di Celia, per lei tutto è cambiato: i telespettatori di Una vita l'hanno vista costantemente molto agitata, tanto da desiderare di essere sottoposta ad un intervento chirurgico che le possa dare un aspetto molto più giovane. Dopo un periodo di relativa tranquillità, durante il quale la famiglia Hidalgo si è concentrata più che altro nei problemi legati al romanzo di Leonor, da oggi la moglie di Maximiliano tornerà ad esprimere il suo 'chiodo fisso': contattare il chirurgo plastico Francisco Malia per fissare un appuntamento con lui presso il suo ambulatorio. E questa volta Rosina sembrerà proprio avere raggiunto il suo obiettivo, recandosi dal medico accompagnata da Casilda. Realizzerà il suo grande sogno di migliorare il suo aspetto o incapperà nell'ennesima delusione? Vi invitiamo a tenere sotto controllo questa trama che in futuro riserverà più di qualche sorpresa.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: CHI E' DAVVERO CAYETANA? - Suspense e colpi di scena saranno gli ingredienti della puntata di Una vita di oggi, in programma su Canale 5 dalle ore 13:40 alle ore 14:45 circa. In essa Berta porterà a termine il suo piano cercando di soffocare Cayetana nella cella del carcere nel quale entrambe saranno rinchiuse. Le urla metteranno in allarme le guardia che interverranno al fianco di Mauro: sarà proprio l'ispettore a rianimare la signora De La Serna ma per farlo sarà costretto a scoprire alcune parti del suo corpo. Sarà in tale circostanza che San Emeterio si renderà conto di come la donna non abbia nell'addome una cicatrice della quale gli aveva parlato il suo medico e che era stata causata dall'operazione all'appendice. Per quale motivo non ci sarà traccia di questa cicatrice? Chi è davvero la donna che si trova in carcere? Le indagini di Mauro avranno ufficialmente inizio e molto presto potrebbero portare alla più sorprendente delle scoperte.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 DICEMBRE: VICTOR E MARIA LUISA FIDANZATI - Se ne parla ormai da settimane ma sarà nella puntata odierna di Una vita che la relazione di Maria Luisa e Victor diventerà ufficiale a tutti gli effetti. Lourdes si è opposta con ogni arma in suo potere a questo legame ma, nonostante il suo parere contrario, Ramon non avrà alcun dubbio: conosce i sentimenti che legano la coppia da tempo e sa che tra loro esiste un vero amore. Per questo, senza remore, si dirà felice e acconsentirà al fidanzamento ufficiale della figlia. Anche in questo frangente Ramon si confermerà nella stessa lunghezza d'onda di Trini che, poche ore prima, si era detta molto felice di questa unione, affermando che avrebbe aiutato i due ragazzi a raggiungere la felicità. Cosa dovremo aspettarci d'ora in avanti in merito al comportamento di Lourdes? La dark lady non sembra disposta a rassegnarsi senza lottare e difficilmente permetterà alla figlia di essere felice senza metterle i bastoni tra le ruote. Maria Luisa e Victor riusciranno a trovare la felicità che cercano da tempo?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: Per l'ultima settimana del 2016 un'orario straordinario per gli episodi della soap opera spagnola Una Vita, l'inizio previsto per le ore 13.41 circa mentre la durata è pari a quella di una puntata integrale. La puntata di martedì 27 dicembre prende il via dal dialogo tra donna Ursula e l'ispettore Mauro San Emeterio. La donna afferma che don German de la Serna e Manuela Mansano sia ancora vivi e che si tratta tutto di una messa in scena per far ricadere la colpa su Cayetana. L'ispettore però accusa la domestica di tentativo di persuasione nei confronti dell'indagine e non essendo convinto di tutto ciò non li lascia abbindolare. Quando però Ursula gli porge la lettera del vescovo per aprire le tombe ed eseguire la riesumazione dei corpi resta impietrito. Nel frattempo l'ispettore ha studiato bene il carattere di donna Cayetana e ha compreso chi è stato l'artefice dell'omicidio del giudice Padilla e lo rivela a sua moglie, con la quale parla del difficile caso sulla presunta innocenza di donna Cayetana. A questo punto c'è solo un modo per saperlo aprire le tombe e fugare ogni dubbio. Con il mandato vescovile però non può fare altrimenti lui stesso avvisa Pablo e Guadalupe del provvedimento. I due preoccupati si rivolgono a Leandro che ancora una volta li aiuterà. Intanto Pablo e Leonor discutono sulla questione del contratto firmato dalla giovane donna per la scrittura del secondo volume de L'Ardua Scelta che non ha deciso di scrivere a favore del romanzo che parla della vita delle domestiche. All'indomani l'editore torna a far visita a casa degli Hidalgo, molto deluso dalla decisione di Leonor chiede un risarcimento ai due genitori. Rosina indignata abbandona il colloquio mentre Maximiliano lo convince a ragionare e fare un passo indietro in quanto avrà il suo romanzo. Quando i due sposi fanno rientro in casa si ribellano agli Hidalgo, discutono e se ne vanno. Nella soffitta invece non mancano i pettegolezzi sui signori del quartiere tra cui la nuova storia d'amore tra Victor e Maria Luisa e la condizione che sta vivendo donna Cayetana. Nasce così un acceso diverbio tra Fabiana e Guadalupe, la prima difende a spada tratta la sua amata signora ma nessuno ne conosce il motivo reale, mentre la seconda è convinta della sua perfidia e vuole che paghi per la memoria di sua figlia Manuela. Nascosti dietro al pergolato donna Trini aiuta Victor ad elaborare il discorso che il giovane dovrà fare alla sua fidanzata Maria Luisa per poterle chiedere la mano. Ma vengono interrotti da Casilda che fraintende tutta la situazione e se ne va irritata da ciò che ha visto. A casa Palacio i due coniugi parlano di Victor, pretendente della loro figlia e Lourdes spinge Ramon a parlarle. Maria Luisa però lo difende e si dice convinta del sentimento che li lega, davanti a ciò non può far altro che sorridere e dare la sua approvazione. Servante e Paciencia sono ancora prigionieri nella casa di donna Cayetana, mentre tutti si chiedono dove siano finiti. Intanto le donne all'uscita della messa si chiedono se andare a far visita a Cayetana in carcere, dove per il momento va solo Fabiana. La fedele domestica però con la scusa di un bacio prima di andare via la riesce a mettere in guardia da Berta che finge di esserle amica. A sua volta Cayetana le rivela che le due tombe sono vuote e finge un interesse per la famiglia della compagna di cella. Riuscirà Leandro a convincere l'ispettore a non aprire le tombe? Cosa farà Berta dopo aver subito la minaccia di Cayetana sulla vita dei suoi cari che vivono al paese?

