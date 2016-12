Una Vita / Anticipazioni spagnole: Teresa finisce nei guai, i suoi uomini correranno in suo aiuto? (Oggi, 28 dicembre)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Sarà una mini settimana movimentata quella in onda in Spagna di Una Vita. Acacias 38, questo il titolo originale della soap spagnola, è tornata in onda ieri con una nuova puntata dedicata alle conseguenze di quello che è accaduto a scuola e che ha visto Mauro in fin di vita finire in ospedale. Mentre l'uomo non sembra pronto ancora a riprendersi e tornare alla vita di tutti i giorni, per Teresa si aprono le porte del carcere. La donna sembra essere l'unica responsabile di quello che è accaduto, almeno secondo la guardia civile, ma in sua difesa si mobiliterà Fernando. Sarà proprio lui ad evitare il peggio trovando le prove che servono per evitare il carcere alla sua amata che presto potrebbe diventare la sua sposa. La donna riuscirà a tornare libera ed evitare il peggio? Sembra proprio di sì ma il triangolo amoroso che ci terrà compagnia il prossimo anno anche in Italia non farà altro che complicarsi.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: LIBERTO LATIN LOVER? - Nuovi e intriganti personaggi saranno protagonisti delle puntate spagnole di Una vita. La seconda stagione è ormai entrata nel vivo e molte cose cambieranno a partire dalla morte di Maximiliano, avvenuta durante un attentato nel quartiere di Acacias 38. Dopo l'inevitabile fase iniziale di lutto, Rosina sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e lo farà nel più sorprendente dei modi ovvero cominciando a frequentare un altro uomo. Ma vi sorprenderà sapere che questo nuovo personaggio sarà in realtà il nipote di Susana, un donnaiolo ben più giovane della vedova Hidalgo. Tra loro nascerà una relazione scandalosa che cercheranno di tenere nascosta a lungo, quando meno fino a quando Leonor e Pablo organizzeranno per Rosina una festa di compleanno a sorpresa... Ma Liberto non si smentirà, dimostrando di essere interessato alle donne di qualsiasi età: ben presto, infatti, anche Elvira si troverà nella sue mire e la figlia di Arturo fingerà di ricambiare tale interesse, per fare ingelosire Simon.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARTIN, NUOVO SIMPATICO PERSONAGGIO DI ACACIAS 38 - Tra i personaggi che faranno il loro ingresso nelle puntate spagnole di Una vita segnaliamo anche Martin, il ragazzo che conquisterà il cuore di Casilda. Dopo un inizio a dir poco difficile, la coppia riuscirà a realizzare il loro sogno d'amore e a convolare a giuste nozze, stabilendosi definitivamente nel quartiere di Acacias 38. Martin diventerà al fianco di Casilda una presenza costante, dando quel giusto alone di sano divertimento del quale la telenovela spagnola avrà bisogno. Ricordiamo, infatti, che Paciencia uscirà di scena trasferendosi a Cuba dalla sorella malata (si tratterà di un addio?) lasciando Servante da solo. Mai come in questo momento, quindi, le vicende di Acacias 38 avranno bisogno di qualcuno che sappia riportare un po' di buon umore tra le tante tragedie: e chi meglio di Martin, Casilda e della simpatica Lolita riusciranno a raggiungere tale obiettivo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: E' IN ARRIVO LA PUNTATA NUMERO 500! - Una vita torna anche oggi in Spagna così come ha fatto ieri e ancora una volta la trama verterà sul nuovo personaggio della soap spagnola interpretato da Jordi Coll, il famoso Martin Castro de Il Segreto. Quella andata in onda ieri pomeriggio in Spagna è stata la puntata 420 e questo significa che presto Una vita spegnerà le 500 candeline. E' solo un lontano ricordo il momento in cui la soap era nata con un ordine di poco più di 100 puntate e visto il successo ottenuto, in patria e in Italia, il rinnovo è arrivato quasi subito. Adesso gli abitanti di via Acacias 38 si preparano a spegnere 500 candeline e con molta probabilità lo farà proprio la prossima primavera con quale evento importante? Ci toccherà prepararci per un matrimonio o magari per un altro lutto e la conseguente uscita di scena di uno de personaggi più importanti della soap? Al momento tutto tace in Spagna figurars in Italia dove solo il prossimo anno potremo vedere la puntata numero 500.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA IN CARCERE, MAURO CORRE AI RIPARI - Mentre Simon dovrà fare i conti con la gelosia per Elvira, nella puntata spagnola di Una vita di oggi Teresa non se la passerà molto meglio. La protagonista femminile della telenovela verrà accusata per quanto accaduto al collegio e finirà in carcere. La notizia arriverà velocemente anche alle orecchie di Mauro, ancora in convalescenza a causa della difficile operazione alla quale è stato sottoposto. L'ispettore, preoccupato per le sorti dell'amata, si alzerà dal letto ma finirà per perdere i sensi, a causa della mancanza delle forze. Quale sarà il destino di Teresa? Per riportarla in libertà, Mauro non sarà l'unico a lottare: non dimentichiamo, infatti, che Cayetana sarà preoccupatissima per le sorti dell'amica, per la quale proverà un sentimento molto profondo. Si arriverà persino a pensare che quello che la dark lady sentirà per la sua cara amica sia vero amore...

© Riproduzione Riservata.