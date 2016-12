UOMINI E DONNE/ Anticipazioni Registrazione Trono Over: i senior tornano in studio, novità per Gemma Galgani? (news, oggi 28 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: I SENIOR TORNANO IN STUDIO, NOVITA’ PER GEMMA GALGANI? – Dopo Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini, tocca alle dame e ai cavalieri del trono over di Uomini e Donne tornare in studio per una nuova registrazione. Prima di salutare il 2016, la redazione ha deciso di richiamare in studio tutti i senior, pronti a raccontare come hanno trascorso il giorno di Natale e come festeggeranno l’arrivo del nuovo anno. C’è molta attesa soprattutto per il ritorno di Gemma Galgani che, per la prima volta, sfoggerà davanti ai cavalieri del parterre la sua nuova dentatura. La dama, infatti, si è fatta aiutare da Selfie – Le cose cambiano per avere un sorriso migliore. Con la nuova dentatura, Gemma Galgani avrà già conquistato qualche pretendente? Sicuramente, la dama darà vita all’ultimo battibecco dell’anno con Tina Cipollari che punterà il dito contro la dama. Cosa racconterà Gemma? Rivelerà importanti novità della sua vita privata? I fans attendono con ansia le anticipazioni. Non ci resta che aspettare, dunque, per scoprire tutto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: DAUNIA CESARI SALUTA IL 2016 – Mancano solo tre giorni alla fine del 2016 ma Daunia Cesari ha già deciso di voltare pagina e tuffarsi subito nel 2017 sperando che i prossimi dodici mesi siano più ricchi di soddisfazione. “Oh, comunque io a Capodanno sto a casa! Fanc**o il 2016), scrive l’ex dama del trono over di Uomini e Donne. Per Daunia Cesari, il 2016 è stato un anno molto intenso. L’ex dama, dopo aver lasciato Roma per trasferirsi in Puglia e trascorrere tutta l’estate al mare dove ha lavorato per un famoso resort, è tornata prima a Roma e poi si è trasferito momentaneamente in Svizzera. Da alcune settimane, però, l’ex dama è tornata nuovamente nella capitale dove saluterà il 2016 e accoglierà il 2017 sperando di raccogliere un po’ di gioia dal nuovo anno. Ancora single, infatti, la Cesari non smette di credere nell’amore sognando di incontrare presto il principe azzurro che, finora, non ha ancora trovato la strada che lo conduce al cuore della Cesari. Il 2017, dunque, sarà l’anno giusto per innamorarsi? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: IL BUONGIORNO CANTERINO DI GEMMA GALGANI – La giornata di Gemma Galgani è iniziata all’insegna del buonumore. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo le polemiche di ieri sera che l’hanno portata a pubblicare un duro sfogo sui social (leggete in basso) ha ritrovato il sorriso. Nonostante le critiche che continua a ricevere, Gemma è anche molto amata dal pubblico di Uomini e Donne. Su Facebook, infatti, è seguita da amiche e ammiratrici che, non solo la difendono dalle critiche ma le regalano sempre una parola d’affetto. L’amore che la Galgani riceve quotidianamente sui social è un regalo che Gemma accetta sempre volentieri e che, naturalmente, ricambia. Non passa giorno in cui la dama non regali una parola o un sorriso a tutte le sue fans. “Una canzone che va sempre bene in ogni occasione... per voi con tanto affetto!!!! Buongiorno!!!”, ha scritto Gemma condividendo il video della canzone di Vasco Rossi, “Un senso”. La Galgani, dunque, non perde mai la fiducia nel prossimo e l’ottimismo. Sono questi i segreti della sua felicità? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI TORNA IN TV, NUOVO SCONTRO CON TINA CIPOLLARI? – Gemma Galgani torna in tv questa sera nell’ultimo appuntamento con Selfie – Le cose cambiano. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver rifiutato un ritocco al viso, ha accettato di farsi aiutare da Alessandra Celentano a risolvere i suoi problemi con i denti. Nell’appuntamento di questa sera dello show condotto da Simona Ventura, Gemma Galgani tornerà in studio per mostrare la sua nuova dentatura e i progressi fatti. Ad aspettarla a braccia aperte ci sarà Tina Cipollari che, dopo averla attaccata nei precedenti appuntamenti non ha alcuna intenzione di restare a guardare tranquilla. In attesa di scoprire quale sarà la nuova immagine di Gemma dopo l’intervento ai denti, i fans di Uomini e Donne si chiedono se con il nuovo sorriso la dama riuscirà a trovare l’uomo della sua vita. La ricerca di Gemma dura ormai da sette anni. La dama ha incontrato tanti uomini che, apparentemente, sembravano essere giusti salvo, poi, ricevere delle brutte sorprese. Grazie all’aiuto di Selfie, dunque, la Galgani troverà il suo principe azzurro? Tina Cipollari si augura di sì per non doverla più vedere in studio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI COCCOLATA DALLE FANS – Gemma Galgani è una donna fortunata. La dama del trono over di Uomini e Donne, pur non avendo un uomo accanto, può sempre contare sull’appoggio totale e incondizionato delle sue amiche e fans fedelissime che, non solo non la lasciano mai sola ma cercano di infonderle sempre tanto coraggio. A queste donne speciali, Gemma ha rivolto delle bellissime parole prima di chiudere la giornata e andare a letto. “Mi si è riempito il cuore di gioia leggendo le parole delle mie vere e care amiche!!!! Grazie per essere state così comprensive... siete insuperabili ed uniche!!!!!! La vostra solidarietà è la prova della nostra profonda amicizia che non ci abbandona mai ma anzi si fortifica giorno dopo giorno e soprattutto in queste occasioni così tristi. Care signore professorine, avanti guardate se c'è qualche errore in ciò che ho scritto... Mi raccomando, correggete tutto che abbiamo bisogno di voi per imparare la grammatica italiana!!!! Con questo vi auguro una buona notte speciale… grazie amiche care!”, ha scritto la dama del trono over lanciando una frecciatina a chi le punta il dito contro per gli errori grammaticali presenti nei suoi post. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI POLEMICA SUI SOCIAL – Il Natale è ormai passato e Gemma Galgani, sempre più protagonista del trono over di Uomini e Donne, torna a ruggire. La Galgani, infatti, sempre molto attiva sui social, si è scagliata contro una signora rea di aver notato un suo errore grammaticale e di aver insultato non solo lei ma anche le fans che l’hanno difesa. “Sto leggendo il commento di una tipa che mi ha fatto notare un errore di ortografia e mi sembra di avere per libere associazioni un cecchino che spara all'impazzata senza sapere chi è ed anche perché colpisce, ci potrebbe essere un gattino spaurito o un nemico” – esordisce la dama storica del trono over – “Io sono qui per voi tutte che mi accettate con i miei pregi e con i miei difetti ma che date importanza alla sostanza ovvero che con o senza h, non mi sono mai dimenticata di farvi un saluto, un buongiorno, una buonanotte! Ringrazio particolarmente in questo caso Debora che è stata offesa! Debora lascia stare nel fango chi è abituato, tu non farti infangare! Un abbraccio a tutte voi”, scrive un’amareggiata Gemma che non ci sta a farsi offendere per aver dimenticato un accento. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER E NEWS: NUOVA REGISTRAZIONE IN ARRIVO? – Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne torneranno in studio per l’ultima registrazione prima della fine del 2016? Dopo il trono classico, oggi potrebbe essere finalmente il giorno della nuova registrazione del trono over. Sul web, per il momento, non ci sono annunci ma la redazione del programma di Maria De Filippi potrebbe chiudere i conti con il 2016 dedicando un’ultima registrazione ai senior. Sarà proprio oggi, dunque, il giorno giusto? In attesa di scoprirlo, le dame e i cavalieri hanno trascorso gli ultimi giorni in vacanza in compagnia di amici e parenti. Se, infatti, Anna Tedesco si è concessa una breve vacanza a Firenze in compagnia di un’amica, Luca Rufini e Sossio Aruta hanno preferito il calore delle rispettive famiglia. Tutti ancora single, avranno trovato il vero amore sotto l’albero di Natale? I fans si augurano di sì anche se sperano di rivedere tutti nello studio di Uomini e Donne per fare il punto sulla situazione. Ad oggi, tuttavia, sia Anna Tedesco che Sossio e Luca non hanno fornito indizi sulle novità sentimentali. Tutto, dunque, fa pensare che li ritroveremmo nel parterre del trono over anche il prossimo anno.

