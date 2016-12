UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni registrazione: Alessandro Calabrese fissa l'obiettivo per il 2017! (28 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: ALESSANDRO CALABRESE FISSA L’OBIETTIVO DEL 2017, COME REAGIRA’ SONIA LORENZINI? – Alessandro Calabrese, dopo aver acquistato la popolarità partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello, è tornato in pista come corteggiatore di Uomini e Donne. Nonostante le critiche e le polemiche, l’ex gieffino non ha alcuna intenzione di rinunciare a Sonia Lorenzini a cui ha chiesto scusa nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne per averle mentito affermando di essere tornato single da tre mesi. Pur avendo poca fiducia in Alessandro, Sonia Lorenzini ha deciso di continuare a conoscerlo prima di decidere se mandarlo a casa. Da parte sua, il romano è disposto a tutto per riuscire a conquistare il cuore della tronista e per riuscirci ha intenzione di massacrarsi in palestra per tornare agli antichi splendori. Il Calabrese, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto risalente alla sua avventura nella casa del Grande Fratello in cui sfoggiava un fisico in perfetta forma. “L'obiettivo (fisicamente parlando) da raggiungere nel 2017...in tre mesi tornare a questi livelli! Dai ca**o!”, scrive il corteggiatore. Alessandro Calabrese, dunque, riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: FOTO, BEATRICE VALLI ASPETTA UNA BAMBINA? – Beatrice Valli diventerà presto nuovamente mamma. Dopo Alessandro, il figlio che ha avuto da una precedente relazione, Beatrice Valli è pronta per rendere padre per la prima volta il compagno Marco Fantini che, dopo aver fatto le prove con Alessandro, si sta preparando per la sua più grande sfida. Dopo la commovente foto in cui mostra il pancione che cresce ogni giorno di più, questa mattina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di regalare qualche indizio sul nascituro. La compagna di Marco Fantini ha pubblicato una semplice foto di se stessa che, tuttavia, è accompagnata da una parola con la quale potrebbe aver svelato il sesso del bambino. “Girgls”, si legge nella didascalia che accompagna la foto. Beatrice Valli, dunque, aspetta una bambina? “Una sorellina per Alle, che meraviglia”, “E’ femmina”, “Una piccola Beatrix”, “Beatrice ho sempre creduto in voi... siete stupendi. Tu sei una mamma eccezionale. Ti meriti il meglio. Ti auguro tanta felicità e salute”, scrivono i fans. Marco e Beatrice, dunque, diventeranno genitori di una bambina? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, SCHERZI TRA INNAMORATI – Claudio Sona e Mario Serpa non solo trascorrono insieme dolci momenti ma si divertono davvero tanto. La coppia di Uomini e Donne, diventata inseparabile dopo la scelta, si trova ancora a Verona dove ha trascorso il primo Natale insieme. Oltre a rispettare i propri impegni professionali, Claudio cerca di non far mancare mai la propria presenza a Mario che, per amore suo, si è momentaneamente trasferito a Verona. I due piccioncini si concedono spesso un aperitivo in un locale pubblico dove, oltre a godersi il tempo trascorso insieme, si divertono a farsi degli scherzetti come potete vedere cliccando qui. Belli, innamorati e divertenti: Claudio e Mario sono sempre di più i beniamini del pubblico che, sui social, si lascia andare a commenti molto affettuosi. “Mario vogliamo la vendetta”, “Adesso non far la vittima (la faccia di Mario??) io voglio una persona che mi guarda come Mario guarda Claudio”, “Mamma quanto siete belli”, “Mario medita vendetta...!!! Comunque è proprio vero che gli opposti si attraggono....!! Secondo me siete talmente "diversi" caratterialmente che starete insieme per sempre”, scrivono i fans.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA RUFINI NELLA BUFERA, IL PUBBLICO ALL’ATTACCO – Esattamente com’è successo una settimana fa con Alessandro Calabrese, anche stavolta è scoppiata la polemica dopo la registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Il pubblico non ha affatto preso bene la notizia della presenza di Luca Rufini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, alla corte della nuova tronista Sonia Lorenzini. Esattamente come Tina Cipollari, il popolo del web è convinto che Luca non sia in cerca dell’amore ma punti solo al trono classico. Motivo che lo avrebbe spinto a chiedere di poter corteggiare Sonia in modo da potersi mettere maggiormente in mostra. “Non mi esprimo...si svegliasse Sonia e mandasse a casa lui e Calabrese!”, “Ma cosa pensa che Sonia lo scelga o che se mai dovesse essere Maria lo prenda come tronista??? Lascia perdereeeee”, “Non ho parole”, “Spero che lei gliela faccia credere fino all'ultimo e poi gli tiri una silurata epica”, “E tra un po’ arriverà pure Sossio”, “Maschilista, egocentrico e finto”, scrivono gli utenti. Il pubblico, dunque, ha già bocciato Luca Rufini come corteggiatore. Il cavaliere riuscirà a conquistare la fiducia di Sonia e del pubblico? Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI VIVONO D’AMORE, LE DEDICHE SUI SOCIAL – E’ passato solo un mese da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno cominciato a stare insieme ma è come se fossero passati anni. Dagli occhi dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, traspare un amore così grande che molti fans mettono in dubbio che sia nato solo poche settimane fa. Dal giorno della scelta, Clarissa e Federico non si sono più lasciati e i due non solo continuano a trascorrere insieme ogni istante ma si scambiano sempre delle dolcissime dediche d’amore. Sorridenti, felici e innamorati, Clarissa e Federico stanno dimostrando che il loro non è un fuoco di paglia. I due piccioncini, infatti, hanno intenzioni serie e, in attesa di prendere una casa, stanno facendo le prove di una convivenza dividendosi tra una casa e l’altra. Un amore folle e grande, dunque, quello che ha travolto l’ex Miss Italia che, sin dal primo giorno in cui è salita sul trono, ha sempre dichiarato di sognare un amore come quello che sta vivendo. Anche Federico è sempre più preso dalla sua Clarissa e chissà che i due non decidano presto di fare il grande passo, esattamente com’è successo a Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: RIVALITA’ TRA LUCA E MANUEL, ONESTINI IN DIFFICOLTA? – Tra Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, il tronista che fatica a conquistare spazio è sicuramente quest’ultimo. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese sta mantenendo un atteggiamento pacato e tranquillo cercando di conoscere in totale serenità le sue corteggiatrici. Con Manuel, però, ci sono già le prime rivalità. I due tronisti si contendono Carmen e Angela. La prima, dopo essere uscita con entrambi, ha scelto di corteggiare Vallicella deludendo così Luca che può, tuttavia, consolarsi con Angela. Nei confronti di quest’ultima, invece, Manuel sembra provare un interesse anche se non riesce ad ammetterlo. Tra i due, infatti, ci sono stati già alcuni scontri che hanno portato il tronista veronese a scusarsi per il suo comportamento. Tra i due tronisti, dunque, sarà guerra aperta? Al momento sembra che Manuel abbia più successo rispetto a Luca anche se l’atteggiamento attento di Onestini nei confronti delle sue pretendenti viene apprezzato molto anche dalle stesse corteggiatrici di Manuel. Luca, dunque, partito in sordina, potrebbe sorprendere tutti e regalare grandi soddisfazioni al pubblico del trono classico di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: LUCA RUFINI E ALESSANDRO CALABRESE ALLA CORTE DI SONIA LORENZINI – Tutti pazzi per Sonia Lorenzini. La nuova tronista di Uomini e Donne ha fatto colpo non solo sul pubblico ma anche su molti volti noti del piccolo schermo. Dopo Alessandro Calabrese, infatti, alla corte di Sonia è arrivato anche il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Luca Rufini. Quest’ultimo, dopo aver cercato l’amore tra le dame della versione senior di Uomini e Donne, è pronto a conquistare il cuore di Sonia Lorenzini che, pur avendo deciso di farlo restare tra i suoi corteggiatori, ha preferito uscire nuovamente in esterna con Alessandro Calabrese. Quest’ultimo che nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha ammesso di aver mentito e di aver dormito con l’ex fidanzata Lidia Vella una settimana prima di scendere le scale di Uomini e Donne, sembra aver fatto colpo sulla tronista di Uomini e Donne che, pur non fidandosi completamente di lui ha deciso di concedergli un’altra possibilità. Luca, invece, dovrà aspettare ancora prima di avere il primo appuntamento con la tronista di Uomini e Donne. Sonia Lorenzini, dunque, sarà la donna che Luca Rufini cerca da tempo?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: MANUEL VALLICELLA, L’AVVERTIMENTO PER LE SUE CORTEGGIATRICI – Manuel Vallicella comincia a prendere sul serio il suo ruolo di tronista di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Manuel Vallicella si è scusato con Angela per il comportamento avuto nella scorsa puntata. Si passa così all’esterna con Alessia a Ponte Milvio. Il tronista ribadisce di trovarla “troppo piccola” per lui e di non gradire alcuni dettagli della sua vita. Manuel, infatti, accusa la corteggiatrice di essere più interessata alla popolarità che ad altro al punto da essersi licenziata per corteggiarlo. Inoltre, Valliccella aggiunge di non volere una donna interessata ai social network. Carmen, invece, dopo essere uscita sia con Manuel che con Luca decide di corteggiare Vallicella mentre lo studio, nonostante un inizio abbastanza acceso, nota un certo interesse di Manuel nei confronti di Angela. Il tronista, infine, lancia un avvertimento alle sue corteggiatrici consigliando alle ragazze che andranno a corteggiarlo di guardare bene il suo video di presentazione e di accettare tutte le sue particolarità e difetti.

