VICTOR ROS/ Anticipazioni puntata 28 dicembre 2016: Victor pensa ancora a Clara?

VICTOR ROS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 DICEMBRE 2016: "ANGELI E DEMONI" - Non si fermano sul piccolo schermo di Canale 5 gli appuntamenti con Victor Ros, la miniserie spagnola che vede protagonista Carles Francino. Oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, a partire dalle 14.45 andrà in scena la prima parte del quarto appuntamento, dal titolo “Angeli e demoni”. Il caso delle prostitute è stato archiviato dopo quello che è successo a Aldanza e al suo maggiordomo. Clara ha invece colto in fragrante il protagonista in compagnia di Lola, e ha di conseguenza accettato la proposta di matrimonio di Fernando: dopo qualche mese dalle nozze, Victor continua a pensare alla donna, anche se cerca di non farlo capire a nessuno. Il laboratorio che sarà dedicato alle indagini scientifiche viene completato e dato in gestione al dottor Corcoles, mentre a Ros viene affidato il caso di un produttore di polvere da sparo. All’inizio sembrerebbe un tentato sequestro: l’uomo, infatti, dopo essere scomparso è ricomparso, ma non sembra essere in grado di spiegare che cosa gli è capitato. La famiglia, però, nega di aver pagato un riscatto, e l’indagine si fa più complessa anche a causa di alcuni dettagli dell’abbigliamento e dello stato che la vittima ha mostrato...

© Riproduzione Riservata.