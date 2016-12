YENTL/ Su Rai Movie il film con Barbara Streisand che ha diretta anche la regia, Mandy Patinkin ed Amy Irving (oggi, 28 dicembre 2016)

YENTL, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: IL CAST - Yentl, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 23.10. Una pellicola del 1983 che è stata diretta e sceneggiata da Barbara Streisand. La storia raccontata dal film è tratta dal romanzo di Isaac Bashevis Singer, Yentl The Yeshiva Boy, pubblicato per la prima volta nel 1960 in yiddish e tradotto in inglese nel 1983. L'attore che interpreta Avigdor è un famoso cantante, Mandy Patinkin, le sue doti canore però non furono sfruttate all'interno del film, in quanto tutte le tracce musicali sono state interpretate da Barbara Streisand. Del cast fanno parte tra gli altri Amy Irving e Nehemiah Persoff. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

YENTL, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film è ambientato nella Polonia d'inzio Novecento e narra le vicende di Yentl, una giovane ebrea orfana di madre, appassionata di libri sacri ebraici con i quali entra in contatto grazie al lavoro di suo padre. Per via della sua enorme cultura non ha intenzione di ricoprire il ruolo di donna e moglie sottomessa, affibbiatogli dalla società in cui vive. Alla morte del padre, sola e spaventata, la giovane decide di travestirsi da uomo per poter intraprendere lo studio dei testi sacri, attività inibita alle donne in quel periodo storico. Casualmente si ritrova in una yeshiva, una scuola ebraica, dove si presenterà col nome di Anshel. Lì stringerà un forte legame con Avigdor del quale ben presto s'innamorerà. La situazione diventerà complesso di li a poco quando Avigdor verrà rifiutato dai genitori della sua futura sposa Hadass. Per ridimensionare l'entità dello scandalo, Yentl, fingendosi ancora un uomo, sposerà Hadass. Ma la farsa non durerà a lungo e Yentl trova il coraggio di rivelare la verità ad Avigdor che inizialmente reagirà in maniera violenta ma poi si dirà disposto a fuggire insieme a lei e sposarla. La giovane e saggia ebrea però deciderà di partire alla volta degli Stati Uniti sapendo bene di non poter rendere felice Avigdor, fedele alla figura di donna e madre che Yentl rifiuta categoricamente.

