Z NATION 3 / Anticipazioni del 28 dicembre 2016: l'Uomo scopre l'esistenza di Lucy!

Z NATION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, AXN Sci-fi trasmetterà un nuovo episodio di Z Nation 3, in prima Tv assoluta. La puntata sarà la settima, dal titolo "Welcome to Murphytown". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Doc (Russell Hodgkinson) si ritrova nei boschi, lontano dal gruppo e senza sapere dove si trova. Poco dopo, un uomo travestito da Elvis (Brandon Marino) lo colpisce alla testa e la tramortisce. Al suo risveglio, Doc si ritrova all'interno di un ospedale psichiatrico per criminali, in cui sono ancora sopravvissuti una decina di pazienti ed un'unica infermiera. La Ratched (Kate Witt) vuole però prima essere certa che Doc sia un vero medico, dato che ha sentito alcune parole dette fra sé in cui affermava di avere delle conoscenze mediche. Doc dimostra il proprio sapere riguardo alla psicologia analizzando i disturbi di tutti i pazienti presenti e solo allora viene liberato. L'infermiera lo informa anche che poco tempo prima è stato trovato un ragazzo nei boschi, in condizioni fisiche abbastanza gravi, e che si rivelerà essere in realtà 10k (Nat Zang). In un momento di lucidità, il ragazzo rivela a Doc di essere fuggito, ma subito dopo ha una nuova crisi. L'infermiera riferisce a Doc che l'unica area in cui trovare dei medicinali si trova in un reparto invaso dagli zombie, ma quando il medico raggiunge la farmacia, le condizioni di 10k peggiorano. L'infermiera decide di sottoporre quindi il ragazzo ad una lobotomia immediata in modo da scongiurarne la sua pericolosità. Grazie all'intervento di Winona (Hannah Horton), Doc riesce a fermare la Ratched appena in tempo, ottenendo anche che il ragazzo venga affidato alle sue cure. Non appena 10k si ristabilisce, riferisce a Doc che Murphy (Keith Allan) sta dando il via ad un nuovo ordine mondiale e che ha creato la sua base a Spokane. I due cercano di fuggire dall'ospedale, ma è del tutto circondato dagli zombie ed in più la Ratched riesce a sorprenderli ed a farli tramortire. L'infermiera li sottopone poi al processo, in cui Doc cerca di spiegare il piano più grande di cui fanno parte, ma l'avvicinarsi degli zombie contrasta le intenzioni della Ratched. Uno dei pazienti che ha sottoposto all'autopsia in precedenza, Bob (Bruce Lawson), decide alla fine di uccidere l'infermiera, stritolandole la testa fra le sue mani nude. Doc guida quindi il gruppo di pazienti all'esterno della struttura, passando attraverso il reparto infestato. Una volta all'esterno, il medico è costretto però a fermarsi per via di un malessere di 10k e solo in quel momento realizza che l'amico è stato morso da Murphy. 10k lo implora inoltre di non dire nulla a Warren ed agli altri, per evitare che inizino a guardarlo come se fosse uno di loro, esattamente come successo con Cassandra. I pazienti invece rubano l'autobus, lasciando a piedi Doc e 10k che a quel punto sono costretti a lasciare la struttura a piedi.

Z NATION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "WELCOME TO MURPHYTOWN" - Il nuovo episodio di Z Nation 3 ci riporterà di nuovo al gruppo, dopo un piccolo stacco durato due episodi. Ritroveremo inoltre The Man, che alla fine riuscirà a scoprire di Lucy, nonostante abbia fatto di tutto per nascondersi ai suoi occhi. Intanto, continuano le peripezie di 10k, sempre più in fuga ed in bilico a causa di nuovi pericoli. Dopo aver sfidato varie volte la morte, 10k riesce a trovare Warren e gli altri ed a riferire loro quali sono i progetti di Murphy per l'umanità. Nel frattempo, quest'ultimo prosegue invece a reclutare persone per formare il suo esercito personale e privato. Un poveraccio inoltre viene inseguito attraverso i boschi da un gruppo di ragazzi zombie, legati insieme e guidati da Wesson, uno degli ufficiali di Murphy. Wesson è stato inoltre incaricato di capire a chi dare il vaccino in base alle competenze di ognuno, in modo da creare il Nuovo Ordine Mondiale con agricoltori, banchieri, elettricisti e via dicendo.

