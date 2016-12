iZOMBIE 2 / Anticipazioni del 28 dicembre 2016: Liv lascia Major!

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 28 dicembre 2016, andranno in onda due nuovi episodi di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Amore & Pallacanestro" e "Lascia o raddoppia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liv (Rose McIver) e Clive (Malcolm Goodwin) iniziano ad indagare sulla morte di un'immobiliarista, rimasta uccisa perchè caduta in un dirupo al di sotto della propria abitazione. In quel momento con lei è caduto anche Joe (Lee Page), entrato in coma ed in seguito rivelatosi un sicario. Intanto, Gilda (Leanne Lapp) informa Major (Robert Buckley) della sua prossima missione: rapire ed uccidere il magnate di un'azienda per impedire una tragedia a livello globale. Clive e Liv invece scoprono che il marito della vittima lavora nel Consiglio della Max Rager, Terrence Fowler (David Starzyk), ma questo non fa che avvalorare i sospetti della zombie che in realtà il responsabile sia Vaughn (Steven Weber). Aver mangiato il cervello di Taylor (Ona Grauer), permette a Liv di scoprire che aveva una relazione proprio con Vaughn ed in più sorprende Major nel salotto dell'imprenditore. Clive e Liv vengono quindi informati delle due migliori amiche della vittima, Debra (Lucia Walters) e Camille (Nicole Fraissinet), che si accusano a vicenda di numerosi episodi. Una delle due rivela inoltre che Terrence aveva scoperto già tempo prima della relazione di Taylor, dato confermato da una visione di Liv. Più tardi, Liv scopre che Peyton (Aly Michalka) è ritornata in città perché a capo della task force contro il traffico di utopium. Quella sera, Peyton torna a casa ed ha modo di risolvere le cose con Ravi (Rahul Kohli), mentre Vaughn uccide Terrence dandolo in pasto ad uno zombie. L'agente Dale Bozzio (Jessica Harmon) si unisce alla Polizia per diversi casi di scomparsa, fra cui quella di Terrence. Clive e Liv scoprono che la vittima, Lacy Cantrell (Allyson Grant), potrebbe essere stato ucciso dal padrone del locale in cui si esibiva, Richard DePalma (Raphael Sbarge). Nel frattempo, Blaine (David Anders) viene informato che il ragazzo che ha tagliato l'utopium, Gabriel (Yani Gellman), è ora un predicatore. Liv prosegue le sue indagini, cercando anche dei nuovi contatto con Major, che di contro cerca di fare di tutto per evitarla. Inoltre, il non zombie prosegue l'incarico che gli ha dato Vaughn, uccidendo diversi uomini in cui ha fiutato la presenza del virus. A fine caso, Liv riesce comunque a fare leva sui vecchi sentimenti di Major, forte anche del ritorno di Peyton e della ripresa dei loro rapporti. I due ex fidanzati trascorrono alla fine la notte insieme.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "AMORE & PALLACANESTRO" - Dopo il bacio appassionato che si sono scambiati, il rapporto fra Liv e Major sembra prendere una piega diversa. Anche per tirarlo fuori dalla spirale in cui lo ha gettato Vaughn, la zombie gli proporrà di prendere il suo posto in un'indagine in corso, riguardo all'omicidio di una guardia notturna. In questo modo, Major potrà fingere con Vaughn di non trovare più creature da uccidere. Liv tuttavia inizia a nutrire il timore di poter contagiare Major in qualche modo e fa di nuovo un passo indietro. Nel frattempo, Ravi riceve come stabilito l'utopium da Blaine, ma il nuovo tentativo di creare una cura non andrà a buon fine.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 28 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "AMORE & PALLACANESTRO" - Un giocatore viene ucciso sui gradini del tribunale, perché non possa testimoniare contro Thrunk, per l'omicidio della guardia giurata. Nel frattempo, Angus scopre che il figlio è riuscito a ritornare umano e decide di prendere il controllo della sua attività, minacciandolo di morderlo di nuovo. Lo incarica anzi di procurarsi il cervello di un ragazzo, figlio di un rivale in affari. Blaine decide invece di sfruttare il cervello del nonno per togliersi dal dominio del padre. Liv e Major invece riprendono la loro relazione sotto un punto di vista del tutto nuovo, ma Ravi scopre che qualsiasi tipo di rapporto fra loro li esporrebbe comunque al contagio.

