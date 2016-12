AFFARI TUOI RADDOPPIA/ Si gioca in coppia, Lombardia e Puglia. Quale regione giocherà oggi, 29 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 29 dicembre 2016) - Affari tuoi, in versione raddoppia torna in onda al solito orario, ossia verso le 20.30, su Rai uno, anche stasera due concorrenti di due regioni diverse dovranno cercare di portare a casa la miglior cifra possibile. Prima di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. A sedersi sugli sgabelli al centro dello studio, dove di fronte avranno il conduttore Flavio Insinna, tocca ad Eleonora della regione Lombardia e Concetta della Puglia. Le due donne una volta sedute, pescano la pallina dove c'è scritto il pacco con cui dovranno giocare ed è il numero 17, quello dell'Abruzzo. Si parte dalla Puglia dove ci sono i 10 euro, segue subito il pacco della Calabria con 75 mila euro, le due concorrenti poi scelgono di aprire la regione Trentino Alto Adige con all'interno 11 mila euro. La gara continua e nel pacco della Sardegna ci sono 32 mila euro, si passa poi alla Liguria con 500 mila euro, la cifra più alta in gioco, senza scoraggiarsi le due donne chiamano il pacco del Molise e dentro c'è Insalata con Flavio. Le Marche che vengono aperte subito dopo invece hanno la cifra di 19 mila euro, mentre il Veneto ha 500 euro, infine l'ultima regione chiamata, la Campania, scopre la dicitura Quella volta che.

La Dottoressa chiama e offre 32 mila euro ma le concorrenti decidono di rifiutare per poter chiamare la regione Lazio dove ci sono 50 mial euro e successivamente il Friuli Venezia Giulia con il Brivido. Dalla busta scelta esce il Cambio obbligatorio e così scelgono la Lombardia, la Dotteressa poi ripropone un altro Cambio ma viene rifiutato. Si passa così ad aprire prima il pacco del Piemonte con 100 mila euro e subito dopo la Valle d'Aosta con 250 mila euro, ciò porta ad una nuova offerta della Dottoressa. Stavolta si tratta di 500 euro che ovviamente Eleonora e Concetta rifiutano e decidono di giocare per la Jella, così aprono la regione Lombradia con 28 euro ed in seguito l'Umbria con la dicitura Sei proprio tu, si passa pii alla regione Toscana che svela la cifra di 100 euro. Prima che arrivi la nuova chiamata della Dottoressa le due donne in gara hanno tempo di scegliere un altro pacco ed optano per la regione Emilia Romagna che dentro ha solo 50 centesimi.

La Dottoressa a questo punto aumenta l'offerta salendo a mille euro ma anche stavolta le due concorrenti decidono di non accettare. Con pochi pacchi a disposizione le due donne aprono quello della regione Abruzzo che al suo interno ha la cifra di 3 mila euro, fatto ciò si scopre che nel loro pacco c'è la dicitura Aperitivo con il notaio. Avendo giocato per la Jella quindi le due donne riescono a vincere la cifra di 10 mila euro che ovviamente dovranno dividere per due.

