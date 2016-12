ALLEGIANCE / Anticipazioni del 29 dicembre 2016: Alex vola a Roma, ruberà il dispositivo?

ALLEGIANCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, Top Crime trasmetterà due nuovi episodi di Allegiance, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo e l'ottavo, dal titolo "Stranieri in terra straniera" e "Il dubbio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mark (Scott Cohen) è finalmente libero ed Alex (Gavin Stenhouse) deve lottare per non dare sfogo alla sua rabbia per tutto ciò che sta succedendo. Poco dopo, Prado (Floriana Lima), Brock (Robert John Burke) ed Alex incastrano una ragazza russa per alcuni reati di minor conto, per convincerla a rivelare loro dove andrebbero i suoi connazionali per ottenere un passaporto falso. Intanto, Natalie (Margarita Levieva) continua a tenere sotto controllo Scott Tolliver (Haaz Sleiman), che per poco non riesce a liberarsi dalla sua stretta. La spia tuttavia non si lascia cogliere impreparata e lo rimette al suo posto. Katya (Hope Davis) invece decide di entrare dall'ingresso principale della sede di Tolliver proprio sfruttando l'imprenditore stesso. Brock e Alex riescono invece a scoprire che Oleg Zhulov (Aleksander Mici) potrebbe trovarsi proprio dai falsari in quel momento. Per convincerlo Mark e Katya devono usare vari tipi di minaccia, ma è Natalie a dover fare il lavoro sporco. Per raggirare la guardia, devono anche simulare un incontro amoroso, in cui Natalie riesce comunque a fotografare i piani presenti nell'agenda del leader dell'azienda. Viene però raggiunta da Victor (Morgan Spector), che uccide Scott e la rapisce. Non vedendo tornare la sorella, Alex inizia a temere il peggio ed a diventare nervoso, ma deve mantenere il sangue freddo per ritornare da Brock, non appena viene informato che sono riusciti a trovare Zhulov. Dopo un confronto corpo a corpo, Natalie riesce finalmente a convincerlo che non sta lavorando per nessuno se non per la sua famiglia e di stare inseguendo solo i suoi sogni di libertà. Al mattino, la task force riesce a catturare il criminale grazie alla sorveglianza del falsario, mentre Natalie è riuscita a convincere Victor di collaborare e stare dalla sua parte. Secondo il russo, Alex dovrebbe occuparsi della seconda parte della missione, prelevando l'identità che è stata uccisa durante la cattura di Zhulov. I documenti trovati dalla CIA sono inoltre già stati decriptati dalle SVR grazie ad un broker che si trova in Italia. Le SVR capiscono comunque che Alex è l'unica chance che rimane loro per mettere in atto il piano. Dovrà infatti andare a Roma e fare la sua parte, in un'azione estremamente pericolosa. Più tardi, Natalie riesce a mettere in atto il colpo grazie all'aiuto di Victor ed a raggirare la task force, ma al suo ritorno a casa, Alex scopre che i genitori sono in balia di Victor.

ALLEGIANCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "STRANIERI IN TERRA STRANIERA" - Alex raggiunge Roma con una doppia missione pericolosa da compiere. Riuscire ad eludere il controllo della CIA e dell'FBI per poter identificare chi gestisce i pagamenti per Black Dagger. Katya chiede ad un amico di aiutare Alex mentre si trova sul campo, mentre il figlio è sorpreso di venire a conoscenza di alcuni dettagli eroici sul passato della madre. Il tentativo di Sam di comprare una cache della SVR da un broker italiano subisce una situazione di stallo quano la sua copertura viene fatta saltare. Intanto, Victor rivela a Natalie di avere un piano d'emergenza, mentre il rapporto fra Alex e Michelle inizia ad andare al di fuori delle righe professionali. EPISODIO 8 "IL DUBBIO" - Alex riesce a portare con sé il dispositivo al suo ritorno da Roma, ma Mark e Katya hanno bisogno di Victor per spiare la Rezidentura ed unire i tasselli mancanti. Sam chiede consiglio a Faber, ma scopre che il suo protetto gli ha mentito, mentre Michelle rivela ad Alex alcuni dettagli intimi sul proprio passato. Intanto, Christoph fa gli ultimi preparativi per Black Dagger prima del suo arrivo in America.

