AMICI 2016/ Ed. 16 anticipazioni registrazione: Riccardo Marcuzzo in sfida, un addio e un nuovo ingresso (oggi, 29 dicembre 2016)

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: RICCARDO VINCE LA SFIDA, UN NUOVO INGRESSO NELLA SCUOLA – La registrazione della nuova puntata di Amici 16 che verrà trasmessa sabato 7 gennaio, alle 14.10 su canale 5 continua. Grazie al Vicolo delle News, tuttavia, siamo già in grado di fornirvi le prime anticipazioni. La prima sfida a squadre è stata vinta dai Senza Piano. In sfida immediata finiscono Lorenzo e Francesco che superano senza problemi la sfida restando così nella scuola. La sfida più attesa, tuttavia, è quella che affronta Riccardo Marcuzzo che ha indossato la famosa magli rossa per un provvedimento disciplinare deciso dalla produzione. Anche Riccardo vince la sfida contro Michele, lo sfidante che inizialmente avrebbe dovuto sfidare Lo Strego e che era stato preso in giro da Alessio. Nonostante abbia perso la sfida contro Marcuzzo, però, come svela sempre il Vicolo delle news, Michele conquista comunque un banco restando così nella scuola più famosa d’Italia. Si passa ai primi esami in vista del serale. Chi otterrà l’unanimità della commissione conquisterà immediatamente la maglia. Marta riceve il no di Carlo Di Francesco e Fabrizio Moro restando comunque nella scuola e continuando a poter sperare di accedere al serale. Discorso diverso, invece, per Raffaella che avendo ricevuto tutti no deve lasciare la scuola.

AMICI 16, ED. 2016 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE E NEWS: RICCARDO MARCUZZO LASCIA LA SCUOLA? IL MESSAGGIO DEI FANS – I fans di Riccardo Marcuzzo sono in ansia. Il cantautore milanese è stato accolto da una brutta sorpresa. Nella registrazione odierna della puntata pomeridiana di Amici 16, ancora in corso, e che potremo vedere solo sabato 7 gennaio, alle 14.10 su canale 5, Riccardo è finito in sfida per aver violato il regolamento della scuola più spiata d’Italia (leggete in basso). In attesa di scoprire quale sarà il destino dell’autore di “Sei Mia”, sui social i fans hanno lanciato l’hashtag #rikvincilasfida lanciando un messaggio al giovane cantautore. “Amore tieni duro, noi ci siamo e ci saremo sempre è una promessa, non mollare mai ora concentrati e dai tutto te stesso perchè è la cosa che ti riesce meglio cantare quindi fallo... scaccia ogni brutto pensiero cantando magari un tuo inedito, magari il tuo preferito e ricorda che tu sei forte come te non c'è nessuno. Se volete fargli una dedica fate pure e poi taggatelo”, si legge su Instagram. Riccardo Marcuzzo riuscirà a difendere il suo banco nella scuola di Amici 16? Lo scopriremo più tardi quando saranno rese note tutte le anticipazioni. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 16, ED. 2016, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: RICCARDO IN SFIDA, VIOLATO IL REGOLAMENTO – In attesa che riprendano ufficialmente le lezioni, gli allievi della scuola di Amici 16 sono tornati in studio per registrare la nuova puntata pomeridiana che dovrebbe andare in onda sabato 7 gennaio. La registrazione della nuova puntata è ancora in corso ma sui social sono saltate fuori le prime indiscrezioni. Secondo quanto si legge sul Vicolo delle News, infatti, Riccardo Marcuzzo, diventato in pochissimo tempo un beniamino del pubblico, è finito in sfida. Il cantautore milanese è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare per aver violato il regolamento. Riccardo, infatti, è stato beccato senza microfono per qualche minuto. Il regolamento della scuola di Amici 16 prevede che tutti gli allievi indossino sempre il microfono. La produzione, di fronte al comportamento irrispettoso di Riccardo Marcuzzo, ha deciso di punirlo con una sfida. Ancora non si sa, tuttavia, se Marcuzzo affronterà la sfida nel corso della registrazione odierna e se tutto verrà rinviato alla prossima puntata. Sempre il Vicolo delle News, inoltre, svela che ospite della prima puntata di Amici 16 del 2017 sarà Mattia Briga.

AMICI 16, ED. 2016 NEWS: SHADY SEMPRE PIU’ AMATA DAI FANS, I RINGRAZIAMENTI SUI SOCIAL – Mentre i fans attendono di conoscere la data in cui verrà trasmesso nuovamente il pomeridiano di Amici 16, sui social, alcuni allievi sono sempre più amati dai fans. Chi sta raccogliendo grandi consensi è sicuramente Shady. La cantante ha raccolto più di 60mila followers su Instagram e il traguardo le ha regalato talmente tanta felicità che non ha potuto non ringraziare tutti coloro che la seguono con grandissimo affetto. “Siamo 60 M I L ? Piccola curiosità sulle Louboutin: le si riconoscono dalla suola rossa! Grazie mille di sostenermi e supportarmi così ragazzi, vi adoro sul serio”, scrive Shady che, in poco tempo, è diventata una delle beniamine del pubblico di Amici 16. “Meritati tutti, dal primo all'ultimo!”, “Buon cammino e serena crescita artistica”, “E noi ti amiamo sei la migliore, vaiii Shadyyy !!!! Siamo tutti con te, ti si può solo amare tesoro”, “60mila persone innamorate di te. Ne ero sicuro che una come te non passava inosservata”, “Te lo meriti, sei bravissima e molto divertente. Continua così”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 16, ED.2016 NEWS: ULTIMO SABATO SENZA IL TALENT SHOW DI MARIA DE FILIPPI? (OGGI, 29 DICEMBRE) - Verissimo tornerà, le soap anche, ma Amici 16? Niente da fare per i fan del talent show che dovranno mettersi bene in testa che questo che sta per iniziare non sarà l'ultimo fine settimana senza il programma e i ragazzi della classe 2017 del programma di Canale 5. Gli aspiranti talenti sono tornati proprio lunedì scorso nella scuola più famosa d'Italia ma a quanto pare per la puntata del sabato pomeriggio dovremo attendere ancora qualche giorno. A partire dal 2 gennaio il pomeridiano di Amici 16 andrà in onda su Real Time ma sabato 7 non è, al momento, contemplato quello su Canale 5. Nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset torneranno Silvia Toffanin e i suoi ospiti e anche le soap in pausa in questi giorni di festa, ma di Amici non c'è nemmeno l'ombra. Potremo consolarci con una nuova registrazione magari proprio in scena la prossima settimana oppure no? Lo scopriremo dopo Capodanno sperando proprio che nella prima settimana del 2017 si registri una nuova sfida a squadre, la prima del nuovo anno.

AMICI 16, ED.2016 NEWS: RAFFAELLA PRISCO E LA VOGLIA DI CREDERE NEL SUO SOGNO (OGGI, 29 DICEMBRE) - Amici 2016 è un grande trampolino di lancio per gli alunni che sono riusciti a conquistarsi un banco nella scuola di Maria De Filippi e che ora devono fare del loro meglio per tenerselo stretto fino al serale. Ballerini e cantanti inseguono il loro sogno e poterlo fare in tv dà sicuramente loro una marcia in più per credere che la loro passione possa a breve diventare anche il loro lavoro. Per quanto giovani, i ragazzi di Amici 16 sono molto determinati e non hanno intenzione di mettere da parte i loro desideri. È così anche per Raffaella Prisco, una delle aspiranti ballerine. La giovane si sta esercitando anche in questi giorni di festa e sui social non perde occasione di condividere con i suoi tantissimi fans la sua passione per la danza. Nelle ultime ore Raffaella ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una bella foto che a mostra alla sbarra mentre fa una spaccata stando in piedi e dando prova di quanto sia snodabile e precisa nei suoi movimenti. Ad accompagnare lo scatto poche parole che ci dicono quanto la Prisco creda nel suo sogno e sia determinata a realizzarlo: “e puoi sognarlo puoi farlo #love #danza”. La sua grande forza di volontà si è guadagnata il plauso dei suoi followers, che hanno risposto con oltre 3400 like in poco più di mezza giornata: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

AMICI 16, ED.2016 NEWS: ANDREAS MULLER FA UNA DEDICA SPECIALE, A CHI? (OGGI, 29 DICEMBRE) - Andreas Muller è dolce e sensibile e questo lo sappiamo bene sin dalla sua partecipazione alla scorsa edizione di Amici quando, nel bel mezzo delle prove, ha pianto a dirotto per il suo amato fratello Daniel e la sua malattia. In queste ore, il ballerino di Amici 16 ha dovuto lasciare la sua città e la sua famiglia per tornare a Roma dove la scuola e la fase centrale del talent show di Maria De Filippi lo attendono ma questa volta ha deciso di portare con sé anche il suo amato fratello anche se solo simbolicamente. Proprio Andreas ha postato questa foto che mostra il suo nuovo tatuaggio "luce" dedicato proprio a lui e in nome della coreografia che lo scorso anno ha ballato come dedica speciale a Daniel. Ma questa non è l'unica cosa che il ballerino di origine tedesca ha fatto visto che insieme alla foto ha scritto una dolce dedica: "Non riesco a dire tanto...ma ora più che mai questo sei tu più di tutto insieme ad altre mille cose. Per me LUCE significa tanto, ma tu sei la principale! Oggi non sarei voluto partire e mentre sono in viaggio, tra voglia di voler piangere, magoni e nostalgia, penso a te più che mai! Sei la mia forza! Niente è mai stato facile per noi, ma a maggior ragione per te! Ci siamo sempre fatti vedere forti ma sappiamo benissimo quanti momenti difficili ci sono! Ci siamo sempre fatti vedere sorridenti ma sappiamo quante cicatrici e incubi abbiamo alle spalle! Lotta, io lotto con te a distanza! Vorrei solo stare con te... Domani é un altro giorno e spero quanto per me che sia migliore, per te che sia LUCE.. Ti voglio bene! Torno presto...ricordati che sono qui per NOI...per TE! E quello che sto facendo lo sto facendo grazie a TE...".

AMICI 16, ED. 2016 NEWS: GIULIA È UN BRADIPO, VITTORIA PERMALOSA. I PREGI E DIFETTI DEI RAGAZZI, VIDEO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - In questi giorni di vacanza i fans di Amici 2016 devono fare a meno dei loro beniamini in tv ma possono continuare a seguirli sui social attraverso i loro profili e quello ufficiale di Amici di Maria De Filippi. Proprio su quest’ultimo è stato pubblicato nelle ultime ore un interessante video in cui alcuni alunni di Amici 16 raccontano i loro pregi e difetti. I protagonisti di questo breve filmato sono Erik, Giulia, Vittoria, Federica e Raffaella. Per quanto riguarda i pregi scopriamo che Erik è spontaneo, che Giulia è altruista, che Federica è capace di ottenere quello che vuole grazie al grande impegno che mette nelle cose che desidera e che Vittoria è una grande amica. Di Raffaella scopriamo invece i difetti: parla troppo ed è un po’ permalosa, difetto che condivide anche con Erik e Vittoria. Giulia ha invece un altro grande problema: “Sono lenta, tipo lenta come un bradipo. Mi chiamano bradipo”. Clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.