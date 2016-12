ANDREJ TARKOVSKIJ/ Rublev e l'arte che mostra il significato della vita

Un giovane sedicente fonditore di campane, abbattutosi in mezzo al fango ai piedi di un palo, è scosso dai singhiozzi del pianto: «Mio padre non mi ha mai detto il segreto della fusione. Non mi ha mai detto niente. L'ha portato nella tomba!». Un monaco pittore, che quindici anni prima - scandalizzato dal proprio peccato e dalla violenza del mondo circostante - aveva fatto voto di non dipingere mai più e di osservare per sempre il silenzio, lo accoglie tra le braccia: «Adesso, non è più importante. È andato tutto bene. Ce ne andremo insieme. Tu fonderai campane e io dipingerò icone. Andremo alla Trinità. Guarda che festa. Hai dato loro la gioia e piangi? Basta. Non piangere. Basta… Basta…». Come poter scordare il finale di «una delle più alte pagine filmiche di epica del lavoro umano» (Morando Morandini) messe su pellicola?

Trent'anni fa, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 1986, presso una clinica di Neuilly-sur-Seine, si spegneva per un tumore al polmone, diagnosticatogli un anno prima, il suo autore, il regista e sceneggiatore russo Andrej Arsen'evic Tarkovskij, che da allora riposa nel cimitero ortodosso di Sainte-Geneviève-des-Bois, non lontano dalla capitale francese. La moglie Larisa Pavlovna Egorkina - sposata in seconde nozze nel 1969 e che lo ha raggiunto nel 1998 a causa dello stesso male - respinse infatti l'invito delle autorità sovietiche di far rimpatriare le spoglie del marito perché venissero sepolte a Mosca: una decisione del tutto coerente con le scelte prese in vita da Andrej, che aveva dovuto realizzare da esule volontario le sue ultime due opere - Nostalghia (1983) in Italia e Sacrificio (1986) in Svezia.

Vent'anni prima, nel dicembre 1966, si era tenuta al leggendario Dom Kino ("casa del cinema") della capitale sovietica, la primissima proiezione assoluta del suo secondo lungometraggio (alla cui scena conclusiva si è fatto cenno in apertura), da molti considerato il suo massimo capolavoro: Andrej Rublëv. La prima versione del film - il cui montaggio era stato completato a fine luglio 1966 con il titolo La Passione secondo Andrej, dopo una laboriosa lavorazione protrattasi dall'aprile 1964 al maggio 1966 -durava 205 minuti. Richiesto dal Goskino (la Commissione cinematografica di stato, con funzioni di verifica dell'ortodossia socialista delle pellicole girate) di trarne un'edizione più corta, Tarkovskij preparò una versione di 186 minuti: quella che verrà mostrata in occasione dell'unica proiezione moscovita del dicembre 1966 e che resterà poi invisibile in patria per i successivi cinque anni, fino alla distribuzione con il titolo definitivo in duecentosettantasette copie nel dicembre 1971 (fatta eccezione per un'altra singola proiezione alla 22ª edizione del Festival di Cannes nel maggio 1969, fuori concorso, alle quattro del mattino, l'ultimo giorno di competizione: queste le incredibili condizioni poste dalle autorità sovietiche per la partecipazione).