BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Thomas ritorna dopo una lunga assenza, sarà scontro con Quinn Fuller? (oggi, 29 dicembre 2016)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 DICEMBRE: THOMAS CONTRO ERIC E QUINN? - Il ritorno di Thomas nelle trame americane di Beautiful è ufficiale già da qualche giorno. L'attore Pierson Fodè, che per qualche mese si è dedicato alle riprese del film 'It's time', è rientrato nel cast della soap anche se al suo fianco non sembra esserci (ma il condizionale è d'obbligo) Linsey Godfrey ovvero l'attrice che presta il volto a Caroline Spencer. In attesa di scoprire se la nipote di Bill deciderà di restare a New York in compagnia delle sue mamme, sembra che al suo ritorno Thomas sarà completamente concentrato sulle vicende della Forrester Creations. Faticherà infatti a nascondere la sua delusione dopo essere venuto a conoscenza che Steffy è stata nominata nuovo Amministratore Delegato e che lui non è neppure stato preso in considerazione. Dovremo dunque prepararci a vedere anche Thomas nel gruppo già formato da Ridge e Liam, contrario al dominio di Quinn Fuller? Questa decisione lo allontanerà da Steffy, con la quale i rapporti in passato sono sempre stati ottimi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 DICEMBRE: BROOKE E RIDGE SCELGONO LA DATA DEL LORO MATRIMONIO - Insieme ai numerosi problemi che caratterizzeranno la vita di Steffy e dei suoi due uomini Spencer, nelle puntate di Beautiful degli Stati Uniti non potranno mancare i progetti per il futuro di Brooke e Ridge. I due fidanzati saranno alle prese con il loro idillio d'amore e decideranno la data delle loro imminenti nozze. Non potrà mancare a tal proposito anche la scelta di un romantico luogo, che dovrà rappresentare anche un legame con il loro indimenticabile passato. Eppure non possiamo dimenticare che non sempre tutto va come dovrebbe andare: se da un lato lo stilista sembrerà innamorato della sua Logan come in passato, dall'altro continuerà i suoi giochi poco chiari con Quinn, proseguendo il suo assurdo flirt con lei. La sensazione che, sebbene questo comportamento sia solo un piano per smascherare la gioielliera agli occhi del padre, si tratti solo dell'inizio di problemi ben più grandi non manca: come reagirà Brooke se la situazione con la Fuller dovesse sfuggire di mano al suo fidanzato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 29 DICEMBRE: PACE APPARENTE NELLA FAMIGLIA AVANT? - Tra le tante novità che caratterizzeranno le puntate di Beautiful al termine delle sue vacanze, non vanno dimenticati gli importanti sviluppi riguardanti la problematica famiglia Avant. Abbiamo lasciato Nicole e Zende apparentemente felici anche se il figlio di Kristen e Tony aveva dovuto rinunciare ad un importante servizio fotografico che lo avrebbe costretto a collaborare ancora con Sasha. Questa sua delusione avrà delle conseguenze? In un primo momento sembra proprio di no: la storia tra la sorella di Maya e il giovane Forrester Dominguez sembrerà proseguire per il meglio, al punto tale che la coppia molto presto vivrà i suoi primi momenti di passione. Sappiamo però che la felicità non dura mai a lungo a Beautiful e una clamorosa proposta che Maya farà a Nicole riaprirà una vecchia ferita mai completamente rimarginata. Sarà questo l'inizio di una nuova crisi, questa volta ben più grave della precedente?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 DICEMBRE: L'OPINIONE DI ERIC SULLA VITA DI STEFFY, VIDEO - Negli Stati Uniti prosegue la programmazione di Beautiful anche durante le festività natalizie. Il Natale ha portato qualche piccolo momento di tranquillità all'interno della complicata famiglia Forrester, ma si è trattato solo di calma apparente. Il primo a confermare di non essere affatto pronto a passare sopra ai recenti motivi di attrito sarà Eric che avrà con Steffy una discussione dagli esiti imprevisti: il patriarca dirà alla nipote che, in qualità di Amministratore Delegato della casa di moda, lei dovrà rappresentare un esempio davanti alla stampa. Per questo non dovà continuare a vivere con un altro uomo fino a quando il suo divorzio con Wyatt sarà effettivo. Eric proporrà quindi a Steffy di trasferirsi alla villa, ma tale idea non troverà affatto la sua approvazione. Consapevole che il nonno potrebbe, almeno in parte, avere ragione, Steffy avrà una soluzione alternativa... Ma come farà a dirlo a Liam? Clicca qui per vedere il video in lingua originale del confronto tra Eric e Steffy.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 29 DICEMBRE: IVY TESTIMONE SCONVOLTA... - Di tanto in tanto Ivy ritorna nelle puntate americane di Beautiful anche se il suo ruolo non è più quello di personaggio di spicco di un tempo. L'australiana è ancora ospite di Eric e Quinn alla villa ma solo raramente viene menzionata, confermando quelli che sono già i sospetti presenti tra i fans da qualche tempo: l'attrice Ashleigh Brewer uscirà definitivamente di scena quando scadrà il suo contratto a inizio 2017. In attesa di scoprire le evoluzioni di questa vicenda, la figlia di John si troverà oggi ad essere testimone di un incontro sorprendente e spiacevole: per puro caso, infatti, vedrà Quinn e Ridge flirtare e non potrà fare a meno che farsi delle domande riguardanti il comportamento dell'amica. Per quale motivo la Fuller dimostrerà un simile interessamento, per altro ricambiato, verso il figliastro? L'uno cercherà di causare problemi all'altra, fingendo di essere pronto a tradire il proprio partner?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 29 DICEMBRE: LA SOAP TORNA IL 9 GENNAIO - L'interruzione di Beautiful durerà a lungo nel corso delle vacanze natalizie, proseguendo fino al prossimo 9 gennaio 2017. La differenza con le puntate americane era, infatti, diventata troppo breve e in questo modo Mediaset tornerà a ricreare una certa distanza con le avvincenti trame d'oltreoceano. Ma cosa dovremo aspettarci al ritorno di Beautiful a inizio gennaio? Non mancheranno certo i colpi di scena per una soap che concederà ampio spazio alle nuove manipolazioni di Quinn Fuller. Sebbene in un primo momento Eric cercherà di porre fine a questa storia d'amore, non potrà fare a meno di rendersi conto che tra lui e la Fuller non ci sia soltanto un semplice rapporto passionale, ma sia nato un vero sentimento. Il desiderio di stare vicino all'amato spingerà la madre di Wyatt a seguire il patriarca Forrester persino in un viaggio a Montecarlo e sarà qui che tutti i nodi verranno al pettine e Steffy scoprirà l'identità dell'amante del nonno.

