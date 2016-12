Belen Rodriguez / News: in montagna con la famiglia, "maltrattata" da Santiago! Video (oggi, 29 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IN MONTAGNA "MALTRATTATA" DA SANTIAGO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez ha deciso di godersi al massimo la famiglia durante le feste di Natale e di stare il più possibile con suo figlio Santiago, che durante l'anno non può passare tutto il tempo che vuole con lei a causa del suo lavoro. Belen ha pubblicato sui suoi account social un video in cui ha scritto: "Fai di me quello che vuoi!!!!". In questa clip il piccolo Santiago gioca con la faccia della mamma, deformando le sue labbra e ridendo come un forsennato. La showgirl argentina adora suo figlio, l'amore intramontabile della sua vita e che ha avuto dall'ex marito Stefano De Martino. "Che fortuna che ha Santiago ad avere una mamma così", le hanno scritto a commento del video i suoi innumerevoli fan. Molte volte Belen Rodriguez è stata criticata per il suo ruolo di madre, dato che molte persone le hanno detto che tiene più al suo lavoro che a suo figlio. Ovviamente non è vero e, lungi dal rispondere alle malelingue, Belen Rodriguez pensa solo a essere una buona madre per suo figlio Santiago. Clicca qui per vedere il video.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE ACCUSE DELLA MOGLIE DI BIABIANY A LEI E ALLA SORELLA CECILIA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Quando si è nell'occhio del ciclone sempre come Belen Rodriguez si rischia anche di finire al centro delle polemiche. E' questo che è accaduto con la moglie di Jonathan Biabiany, Sara da Silva. La donna infatti ha accusato lei e la sorella Cecilia di aver copiato la sua linea di costumi. Secondo WebCalcio.net questa avrebbe sottolineato nei confronti di Belen e della sorella: "Famose da un milione di followers in Italia, proprietarie di brand di bikini, che non solo ti copiano spudoratamente nei modelli che tu avevi proposto nella tua prima collezione, ma che addirittura mantengono gli stessi nomi dei modelli. Per la serie la fantasia è zero. La cosa ancor più gratificante è che gente così famosa non dovrebbe nemmeno essere al corrente della mia esistenza, ma a quanto pare non è proprio così. Viva la Belefloreal, sono felice se piacciono le mie idee, onorata davvero".

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SPUNTA UN MISTERIOSO ANELLO AL DITO DELLA SHOWGIRL, FOTO - Nei giorni scorsi abbiamo avuto la prova concreta (i video su Instagram) della presenza di Andrea Iannone in vacanza insieme alla famiglia Rodriguez. La bella Belen sta passando una settimana in alta quota insieme alla sua famiglia, compresa la sorella (senza Francesco Monte), il fratello e i suoi genitori. L'atmosfera sembra davvero rilassata e distesa e la famiglia si diverte tra giochi e relax ma ecco che la showgirl, poco fa, si è svegliata, e ha deciso bene di postare su Instagram una foto con la quale ha dato il buongiorno ai suoi fan. Ma cosa c'è di strano? A parte che con questo freddo, Belen siede al sole ma senza un giubbotto, ma a quanto pare sul suo anulare è spuntato un anello sospetto. Forse dopo un anno dalla separazione con Stefano De Martino, è arrivato il momento per lei di intraprendere una nuova vita amorosa seria con tanto di cerimonie e contratti da firmare? Ecco qui la foto sospetta.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FINITO L'IDILLIO CON ANDREA IANNONE? - In molti lo avranno notato, ma sembra proprio che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone l'idillio non sia proprio alle stelle questo periodo: i due hanno passato le vacanze separati, Belen con la sua famiglia e Iannone con la sua, e sui social network non sono attivi come al solito nel dichiararsi il loro amore incondizionato. Che ci siano problemi in paradiso? Più volte Belen Rodriguez ha confessato che questo sarebbe stato per lei un Natale di malinconia, dato che purtroppo la sua famiglia non è unita come in passato. Questo, infatti, è stato il primo Natale che la showgirl ha passato completamente da sola senza Stefano De Martino, e più volte ha detto che questa situazione le metteva addosso molta tristezza. Che Andrea Iannone, che si dice in giro essere molto geloso, non abbia preso bene le esternazioni pubbliche di Belen Rodriguez? Il pilota di MotoGp per adesso non ha detto nulla, e magari tra i due c'è solo una crisi temporanea, che chissà che non si risolva presto.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS:LA SORELLA CECILIA TORNA BAMBINA SALTANDO CON IL PICCOLO SANTIAGO, VIDEO - Vacanze dedicate alla famiglia quelle di Belen Rodriguez, che sta trascorrendo questi giorni di festi in una località di montagna insieme ai fratelli, ai genitori e al figlioletto Santiago. Il piccolino è ormai il cuore pulsante della famiglia e anche il grande protagonista di molte delle foto e dei video che i suoi parenti condividono in queste ore sui social per “raccontare” la loro vacanza al grande numero di followers che li segue online. Uno degli ultimi video caricati da Cecilia, sorella di minore di Belen, ci mostra la zia di Santiago mentre salta sui tappeti elastici insieme al bimbo. Il video doveva essere originalmente trasmesso su Snapchat o Instagram Stories, perché in sovrimpressione leggiamo la scritta “Urla più la tia Chechu di Santi”, accompagnata da delle emoticon pensierose. Ad accompagnare il breve filmato anche una didascalia di Cecilia dedicata all’infanzia: “Se porti la tua infanzia con te, non invecchierai mai”. Clicca qui per vedere il video che ha conquistato oltre 48mila like.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE SORELLE RODRIGUEZ HANNO SANGUE DA SHOWGIRL NELLE VENE, VIDEO! - Nascere showgirl non è da tutti e a quanto pare le sorelle Rodriguez, così come l'intera famiglia, ha una dote innata visto che non riescono a stare lontano dal mondo dello spettacolo nemmeno durante le vacanze. In particolare, la famiglia Rodriguez si trova in montagna dove sta passando una settimana tra relax e divertimento ma ieri sera Belen e Cecilia si sono ritrovate davanti allo schermo del loro adorato (e sofisticato karaoke) per mettere insieme un bel siparietto. Mentre Belen canta (anche se per via di un'app non possiamo sentire la versione originale), Cecilia balla o almeno ci prova. Scoppiano le risate nella casa dove si stanno esibendo e anche sui social dove i fan trovano simpatico il bel siparietto. Le due a quanto pare sanno fare spettacolo anche insieme, le vedremo in tv in un progetto comune oppure no? Ecco qui il piccolo video dell'esibizione postato dalla stessa Cecilia sul suo profilo Instagram.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L’AMORE FRATERNO CHE UNISCE CECILIA E JEREMIAS TRA UNO SCHERZO E L’ALTRO, FOTO - Anche crescendo i fratelli di Belen Rodriguez sono rimasti uniti e la famiglia della showgirl argentina è affiatata più che mai. In questi giorni Belen è in vacanza in montagna con genitori, fratelli e figlioletto e sono tante le foto sui loro profili social che raccontano giorno per giorno questa vacanza di Natale sulla neve. Oltre alle meravigliose location, quello che colpisce i followers è sicuramente lo stretto rapporto che li lega e che traspare in ogni singolo scatto e anche nei video. Questi ultimi sono usati in particolare da Jeremias e Cecilia, i fratelli minori di Belen, spesso impegnati a giocarsi scherzi. Quello più divertente è sicuramente la sfida a riprendere l’altro mentre dorme per poi postare il video sui social. Malgrado i “dispetti” se così si possono chiamare, l’amore fraterno tra i due è davvero solido ed è anche il protagonista di una bella foto pubblicata nelle scorse sia sulla pagina Instagram di Cecilia che su quella di Jeremias: “Chinitos de amor”. Clicca qui per vedere la foto.

