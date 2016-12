BRUNO BARBIERI/ Il giudice emiliano chi premierà questa sera? Ospite su RTL 102.5 (Masterchef Italia 6, oggi 29 dicembre 2016)

BRUNO BARBIERI, GIUDICE A MASTERCHEF 6: OSPITE SU RTL 102.5 (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) – Nella prima serata di Sky Uno Hd va in onda una nuova ed imperdibile puntata del talent MasterChef Italia 6. Tra i componenti della giuria c’è anche quest’anno Bruno Barbieri che questa mattina è stato ospite su Rtl 102.5 nell’ambito della trasmissione radiofonica Viva l’Italia. Nel post della pagina facebook è stato così ricordato l’appuntamento: “Bruno Barbieri da MasterChef a RTL 102.5 oggi in #vivalitalia dalle 11,50 per svelarci i segreti del secondo appuntamento con il cooking show più amato d’Italia in onda stasera su Sky Uno Hd alle 21,25”. Nello stesso post è stata caricata una breve intervista rilasciata da Bruno Barbieri nel corso della quale lo chef stellato ha sottolineato come questa edizione del talent sia quella maggiormente ironica e con tantissime sorprese che i telespettatori potranno apprezzare nel corso degli appuntamenti a partire da quello di questa sera.

BRUNO BARBIERI, GIUDICE A MASTERCHEF 6: DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Bruno Barbieri è il giudice emiliano per eccellenza, e anche in questa stagione di Masterchef Italia, dimostra la sua particolare verve, con la sua cadenza romagnola davvero inconfondibile: i quattro giudici si trovano in treno, diretti verso la stazione di Roma Termini dove si terrà la primissima prova della sesta stagione del talent, che scremerà i primi concorrenti con la preparazione di un piatto freddo. Barbieri e gli altri giocano a briscola, e partono immediatamente le prime battute tra i giudici, i primi finti screzi e le prese in giro: -cominciamo bene, c'è proprio una bella armonia tra di noi!- incalza ironicamente il giudice emiliano. Continua il programma, e i quattro devono scegliere gli aspiranti chef valutandoli dalla preparazione di una ricetta personale direttamente davanti ai loro occhi. Barbieri trova subito pane per i suoi denti, prima di tutto con Giulia da Pesaro, una ruspante ragazza che porta un piatto di tagliatelle, tirate rigorosamente a mano, con un ragù di carne e verdure: il giudice emiliano assaggia e rimane piacevolmente colpito dalla consistenza della pasta, valutando Giulia con un sonoro sì. Il secondo concorrente affine al Barbieri, che otterrà un altro giudizio positivo, è Roberto, romagnolo, che presenta un piatto di passatelli, formato tipico della sua regione, con lardo, squacquerone, canapa e una nuvola di rucola: questi, anche se associati in maniera fantasiosa e rinnovati, sono gli ingredienti tipici della piadina romagnola. Bruno Barbieri è stupito e approva la ricetta, elogiando Roberto e dicendogli che nel suo piatto si respirano tutti i profumi della Romagna. Bastianich, vedendo la felicità del ragazzo, addirittura si commuove.

BRUNO BARBIERI, GIUDICE A MASTERCHEF 6: LE SUE QUALITA' (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Il comportamento del giudice Bruno Barbieri è sempre molto onesto, sincero e di impatto, e anche nelle prime battute di questa sesta edizione di Masterchef Italia, il giudice dimostra la sua simpatia ma anche la sua fermezza e prontezza: quello che non manca, quasi mai, è il sorriso caratteristico del giudice emiliano, che sa apprezzare e gratificare i concorrenti più meritevoli, quelli che dimostrano, oltre che cultura e preparazione, una forte passione e la grande motivazione di voler stravolgere la propria vita grazie all'amore del cibo e l'abilità ai fornelli. Appena arrivano piatti casalinghi e fatti in casa, come le tagliatelle e la besciamella, Bruno Barbieri si mette sull'attenti per provare la bravura degli aspiranti chef.

BRUNO BARBIERI, GIUDICE A MASTERCHEF 6: COME ANDRA' QUESTA SERA? (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Bruno Barbieri è tra i cuochi più gettonati sui social, grazie alle sue battute simpatiche e alla sua cadenza romagnola, oltre che alla sua gestualità da piccolo folletto, ed è protagonista di gag, gif e memes su facebook: nella prossima puntata, il giudice Barbieri dimostrerà come sempre questo aspetto giocherellone ma anche la fermezza e l'autorevolezza di un grande chef stellato che pretende, bastona ma sa anche premiare.

© Riproduzione Riservata.