CADUTA LIBERA/ Manuela è la nuova campionessa. Chi giocherà oggi 29 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 29 dicembre 2016) - Torna oggi, giovedì 29 dicembre 2016, alle 18.45 una nuova puntata di Caduta libera in compagnia di Gerry Scotti. Prima di scoprire le nuove sfide di oggi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Demetrio ha iniziato la sfida con la numero 7, si tratta di Manuela, una 46nne di Mondovì che svolge la professione di agente immobiliare. A sorpresa il campione perde la sfida e dopo aver decantato una sua poesia cade nella botola e al centro viene la donna di Mondovì, che dopo aver scelto il piede bianco, dove trova il Dimezza, sceglie come primo sfidante Angelo. Esso è il numero 6 e cerca lavoro nella città di Milano, la sfida tra i due prende il via, ma a cadere nella botola è lo sfidante e così Manuela apre un altro piede, ancora bianco, e la prima cifra guadagnata è 15 mila euro. Si passa poi alla sfidante numero 5, Silvia una biologa di Bari, che dopo la prima domanda già non sa cosa rispondere e così perde la possibilità di battere la campionessa. Nel piede nero scelto escono 20 mila euro, così il budget sale a 35 mila euro, viene poi scelto il numero 2, che risponde al nome di Salvatore, un agente di commercio che viene dalla provincia di Napoli. Anche l'uomo perde la gara e ciò porta la campionessa a continuare la sua gara, prima però deve scegliere il piede, stavolta bianco, dove incrementa il suo montepremi di 500 euro.

E' la volta di una donna e viene scelta Elisa, concorrente numero 9, una studentessa 26nne, Gerry Scotti inizia a leggere le domande ma dopo poche arriva già la sconfitta della giovane ragazza. Il piede nero svela il Raddoppia così si arriva ad un montepremi di 71 mila euro, la nuova gara di domande sarà contro il numero 10, Andrea, un concorrente nuovo che viene da Bari ed è un insegnante di italiano. Anche per lui arriva l'apertura della botola mentre Manuela sceglie il piede bianco e trova altri 20 mila euro, una nuova sfida sarà contro la numero 3, si tratta di Elena ed è un'impiegata del settore pubblico. Quest'ultima dopo poco perde e ciò fa si che la campionessa scelga il piede nero contenente 500 euro, ora avrà l'ultimo sfidante ed è la volta di Sammy. La botola si apre sotto i suoi piedi e così l'ultima cifra guadagnata da Manuela è di 15 mila euro, usciti dal piede bianco. Andrà a giocare per gli Ultimi 10 passi con 106 mila euro di montepremi, in tre minuti avrà l'occasione di vincere tale somma se risponde esattamente a tutte le domande. Purtroppo non riesce a dare tutte le risposte esatte, fermandosi a 7, così dopo che Gerry Scotti legge quelle mancanti, lo stesso presentatore effettua i saluti finali.

© Riproduzione Riservata.