CHRISTIAN DE SICA & MASSIMO BOLDI, LITIGIO A DISTANZA TRA I DUE FENOMENI DEL CINEMA DI NATALE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Non è mai stato chiaro il motivo per cui Christian De Sica e Massimo Boldi abbiano litigato e abbiano smesso di fare film insieme. Una scelta che sicuramente ha dato dispiacere ai tantissimi fan che avevano. Sicuramente però nelle ultime ore è cambiato moltissimo e ora sembra essere arrivato il momento di vederci più chiaro anche se poi le tesi dei due sono veramente discordanti. Il silenzio è stato rotto direttamente da Massimo Boldi che ha parlato a La Zanzara su Radio 24 sottolineando che Christian De Sica gli deve ancora molti soldi, circa 300-350 mila euro. E' poi intervenuto De Sica che ha replicato che per Boldi l'età avanza e che non si ricorda che quando ha deciso di lasciare il fantastico duo è stato lui stesso a dover risolvere tutto.

CHRISTIAN DE SICA & MASSIMO BOLDI, LITIGIO A DISTANZA TRA I DUE FENOMENI DEL CINEMA DI NATALE: IL PASSATO INSIEME (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Christian De Sica e Massimo Boldi non recitano più insieme dal 2005 quando recitarono nel film di Neri Parenti ''Natale a Miami'', ma insieme hanno un passato davvero incredibile soprattutto nei film di Natale i noti cinepanettoni. Dopo alcuni film in cui si erano incrociati i due iniziano a lavorare insieme assiduamente dal 1990 con Vacanze di Natale '90. Replicano con lo stesso tipo di film l'anno successivo. Si passa poi ad Anni 90 anche se questo non è stato propriamente uno dei soliti film di Natale. Da quel momento in poi però la collaborazione si fa più fitta e il film sotto l'albero diventa una vera e propria abitudine da Paparazzi (1998) a Tifosi (1999) fino a Vacanze di Natale 2000 (2000) e Body Guards (2000) con poi Merry Christmas (2001). Si passa poi ai vari Natale sul Nilo (2002), Natale in India (2003), Christmas in Love (2004) e proprio Natale a Miami che sancisce la fine della collaborazione.

