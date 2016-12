CONCORRENTI MASTERCHEF 6/ I 20 aspiranti chef: bare da morto, artisti e manager! La classe prende forma

CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 6, CHI SARANNO I 20 CHE APPRODERANNO AI FORNELLI DEL COOKING SHOW? - Non abbiamo ancora le conferme ufficiali di chi riuscirà a prendere un posto tra i 20 disponibili ai fornelli di Masterchef Italia 2016 ma quello che è certo è che anche questa seconda puntata di selezioni non sta facendo mancare le risate. I concorrenti arrivati davanti ai 4 giudici sono davvero tanti ma solo chi ha qualcosa da raccontare finisce in onda per la gioia dei fan che questa sera hanno avuto modo di conoscere ricchi imprenditori che hanno girato il mondo e che provano a conquistare le donne proprio grazie alla cucina (Marco) ma anche venditori di bare pronti a fare il preventivo ad Antonino Cannavacciuolo. Nella prima parte della puntata si sono presentate davanti ai giudici anche la regina delle polpette (scartate con tanto di premio per il primo mappazzone dell'edizione) e miss tagliatella che ha conquistato tre giudici su 4 (tranne Antonino Cannavacciuolo) con le sue tagliatelle al ciocciolato. Adesso i 40 concorrenti che hanno ottenuto il primo sì, si preparano ad affrontare l'Hangar e i piatti che dovranno cucinare per ottenere uno dei 20 posti disponibili. Chi arriverà alla fine di questa seconda puntata?

CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 6, CHI SARANNO I 20 CHE APPRODERANNO AI FORNELLI DEL COOKING SHOW? - Ed eccoci qui pronti con i nostri pop corn e la nostra copertina ma anche con carta e penna non solo pronti a scrivere i nomi dei 20 concorrenti che avranno l'opportunità di cucinare ai fornelli di Maserchef Italia 6 ma anche per le ricette che gli aspiranti chef proporanno oggi. Così come nella prima puntata di selezioni andata in onda giovedì scorso, gli aspiranti chef si muniranno del loro carrellino e di 45 minuti per preparare il piatto che potrebbe cambiare le loro vite. La prima puntata di questa edizione 2017 ci ha regalato davvero tante risate e se tutti ancora ricordano il giovane Marco, altri aspiranti chef sono rimasti ben impressi nella nostra mente a cominciare dalla prima concorrente arrivata ai fornelli ovvero la trentenne Giulia che ha presentato le sue Tagliatelle all'uovo con verdure e macinato su fonduta di formaggio e non solo visto che ha liberamente parlato della sua vita privata e anche delle sue preferenze a letto. Per noi sicuramente lei sarà uno dei 20 concorrenti che daranno vita a questa edizione. Ma chi saranno gli altri papabili?

CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 6, CHI SARANNO I 20 CHE APPRODERANNO AI FORNELLI DEL COOKING SHOW? - La prima puntata delle selezioni di Masterchef Italia ha sfornato dei bei piatti e anche delle personalità piuttosto spiccate. Tra queste non possiamo mettere la timida avvocatessa che aveva deciso di salvare i bambini di genitori divorziati ma senza successo. Carlotta, questo il suo nome, ha sfornato un bel piatto segno che forse la cucina, a differenza della giurisprudenza, può essere la strada giusta per lei e magari sarà uno dei suoi piatti a regalare un sorriso a chi soffre per la separazione dei propri genitori. Tra i 20 vogliamo mettere anche il dolce Roberto, operaio umile e delicato felice solo per il fatto di avere una moglie, due figli e un lavoro, cosa rara di questi tempi. Roberto vuole provare a seguire la passione che ha per la cucina e dopo i 4 sì ottenuti potrebbe andare lontano anche superare la dura selezione di questa sera. Chi potrebbe rischiare grosso, invece, è il viziato 21enne Michele. A lui gli chef hanno offerto un grembiule ma anche la promessa di tanti calci che potrebbe raddrizzarlo e metterlo sulla retta via, sarà così?

br/>© Riproduzione Riservata.