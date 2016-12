DETTO FATTO/ Anticipazioni puntata 29 dicembre 2016: moda, piante portafortuna e ricette da gustare

DETTO FATTO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016 - Il nuovo anno si avvicina, ma continuano i consigli e i tutorial su Rai Due con Detto Fatto, live show condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio. Prima di scoprire le tante novità di oggi, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri, mercoledì 28 dicembre. E’ stata una puntata incentrata nella moda, con tanti tutorial creati appositamente per i modaioli.

Riassunto di ieri. Si parte con Serena Di Marino, che sembra aver conquistato le simpatie di Lady Gaga, mentre Tiziano Guardini è stato definito direttamente dal New York times come uno stilista della natura. In passerella anche Mia Vilardo e Riccardo Polidoro e moltissimi altri esponenti della moda. Si passa poi al calamaro farcito di Fabio Pisani. Si parte facendo i calamari, pulendoli e tenendo da parte le interiora. Si prepara poi il classico soffritto, dove inserimento i tentacoli, le uova e il fegato. Aggiungiamo il vino bianco da far sfumare e poi dopo aver cucinato il tutto si trita. Si affetta poi il calamaro, a cui andremo ad aggiungere anche la crema. Alessandro Negrini presenta invece i classici calamari alla piastra. Si parte tagliando il cavolfiore nell'acqua. Si frulla poi il tutto e si aggiunge l'acqua di cottura. Si pulisce il calamaro e si apre in verticale, per poterlo inserire meglio in padella. Si aggiunge il sale grosso e si aspetta fin quando la padella non è bollente. Facciamo rosolare il tutto, impiattando e servendo poi con la crema di cavolfiore. Non dimentichiamo una fetta di pancetta da aggiungere poi al forno per meno di trenta secondi. Un modo nuovo per cucinare un classico della cucina di pesce.

Dopo la sfida in cucina tra i due chef, arriva il momento di Fabiano Oldani. L'esperto di botanica si dedica ad una tradizione delle piante portafortuna, un abbellimento per la vostra casa e che potrebbe anche essere di buon auspicio per il nuovo anno. Un modo diverso per augurare un buon inizio anno ai vostri cari. Sfida anche per le amanti del trucco, con Martina Capone, l'esperta di Detto Fatto, contro la sfidante Federica Sprovieri. La sfida è sul trucco Cat eye, ovvero occhi di gatto. ll tutto va condito con un bel rossetto rosso fuoco per dare un tocco davvero sensuale. Il finale di puntata è segnato da una ricetta dolce e saporita presentata da Francesco Saccomandi. La ricetta riguarda i chocolate buns. Si parte dal burro e dal latte, da far sciogliere insieme. Bisogna poi aggiungere il lievito, senza dimenticare di impastare velocemente. SI fa una palla da far riposare per almeno un'ora. Finito si divide l'impasto a metà e si stende con il mattarello. Si passa poi al ripieno: si unisce zucchero e burro fino ad ottenere una crema spumosa da unire al primo rettangolo. Poi si aggiunge il cioccolato e le noci tritate e pressiamo bene il tutto. Si ripiega poi si tagliano otto strisce verticali: intrecciamo il tutto e diamo una forma di girella. SI spennella ovviamente la superficie con il torlo d'uovo, per dare la giusta colorazione, e si cuoce in forno per circa quindici minuti. Una ricetta facile e gustosa, per preparare una colazione o una merenda gustosa.

