DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni nuove puntate: Vegeta riuscirà a mettere un freno alle minacce dei suoi amici? (29 dicembre 2016)

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): La puntata di ieri, mercoledì 28 dicembre 2016, di Dragonball Super ha intrattenuto, come al solito, moltissime decine di migliaia di spettatori nel primo pomeriggio di Italia Uno. La nuova serie, che per la prima volta ha fatto il suo ingresso nel palinsesto italiano meno di una settimana fa, è giunta al suo sesto episodio andando in onda anche durante i giorni festivi: questa puntata, in particolare, era intitolata Non fate arrabbiare il signore della distruzione.

Riassunto. Il protagonista Goku si è trasferito in un nuovo pianeta, il regno di Kayo, per allenarsi e diventare così Sayan: qui, però, incontra Lord Virus, il temibile Signore della Distruzione. Il coraggio e la forza di Goku non possono nulla contro questo Signore perfido e potentissimo, che lo sconfigge e lo rispedisce sulla Terra, ma non ha fatto i conti con il fatto che adesso sarà Vegeta a dover affrontare il re per evitare che giunga sulla Terra e distragga tutto. Goku all’inizio non vuole fare nulla, è triste e molto scontroso, ma presto si riprende grazie anche a dei fagioli magici che re Kayo gli ha procurato, e gli viene voglia di andare alla festa galattica organizzata proprio nel pianeta di questo re. Riuscirà Goku a resistere sul serio alla tentazione di andare a questa festa esclusiva? Nel frattempo la moglie di Vegeta non riesce a gestire le sue continue crisi di rabbia: la ripresa è solo apparente, perché il ragazzo non riesce a mandare giù l’amaro boccone della sconfitta, e soprattutto deve affrontare nuovamente questo temibile signore che gli appare come in un’allucinazione. L’incontro tra i due è carico di tensione, perché il Signore della Distruzione ha invaso la Terra per venire a combattere direttamente con l’eroe: le forze di quest’ultimo vengono completamente meno ad un solo gesto del Signore della Distruzione, che lo priva dell’energia vitale e lo sottomette. Vegeta ricorda una scena di quando era bambino e suo padre era stato torturato da questo personaggio cattivissimo, e lui si era lanciato in sua difesa ma era rimasto paralizzato. Quando arriva Bulma, la moglie di Vegeta, e scopre i due intenti a giurarsi eterna inimicizia, essa scambia Wiss e Lord Virus per degli amici del marito e li invita alla sua festa di compleanno, generando paura e risentimento nel povero Vegeta. La festa sembra procedere per il meglio e tutti si divertono, finché non viene proposto un gioco in cui tutti devono mangiare delle polpette di polpo tra le quali è nascosta una polpetta ripiena della piccantissima salsa Wasabi: Lord Virus è il primo ad assaggiare una polpetta, e Vegeta non riesce a capacitarsi che il cattivissimo Signore della Distruzione non abbia trovato quella con la salsa, che invece viene trovata dal suo amico e organizzatore del gioco.

Il gioco dei ragazzi con le pistole d’acqua viene intercettato da Lord Virus alla ricerca del SuperSayan Vegeta, che si materializza portando al cattivo signore delle tenebre del cibo: egli chiede a Vegeta in che rapporti sia con Goku, prima di prendere il volo in aria: Vegeta teme che il Signore voglia distruggere tutto il pianeta Terra e si getta in mare fuori dalla nave su cui la festa si sta svolgendo e riemergendo con un polpo intero, da sacrificare per realizzare deliziose polpette e placare l’ira di Lord Virus. Non appena un invitato alla festa sostiene di essere il più potente del pianeta, il Signore della Distruzione lo sfida riducendolo ad un proiettile umano e giocando con lui fino a spedirlo lontano, nei cieli. Ancora una volta la perfidia di Lord Virus si è mostrata a Vegeta: riuscirà nelle prossime puntate l’eroe a mettere un freno a questa situazione che minaccia tutti i suoi amici?

br/>© Riproduzione Riservata.