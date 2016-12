Fabrizio Corona / News, lui è in carcere, Silvia Provvedi adotta un look da "gangster". Foto (Oggi, 29 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: LUI IN CARCERE, SILVIA PROVVEDI CON LOOK DA GANGSTER. FOTO - Continua la permanenza di Fabrizio Corona a San Vittore: l'ex re dei paparazzi sembra che dovrà passare ancora molto tempo in prigione e la sua fidanzata Silvia Provvedi non si dà pace, cercando conforto nella vicinanza della gemella Giulia, con la quale forma il duo canoro Le Donatella. Silvia Provvedi è molto attenta al look e alla moda e spesso fa da testimonial per brand indossando i loro vestiti. Ultimo di questi marchi è quello della Narcos, casa d'abbigliamento che sembra prendere ispirazione dal nome dei trafficanti di droga attivi soprattutto in America Latina, e che vede Silvia Provvedi indossare i suoi capi con atteggiamento sensuale e sguardo pericoloso. La fidanzata di Fabrizio Corona sembra nata per fare la modella e il suo stile ben si addice a quello da cattivo ragazzo - ovviamente solo nei modi di vestire - del suo fidanzato. Clicca qui per vedere la foto di Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA E GIULIA PROVVEDI E UN VIAGGIO INTERMINABILE, DOVE PASSERANNO IL CAPODANNO? FOTO - Dove passeranno il Capodanno Silvia e Giulia Provvedi lontane per motivi di forza maggiore dal fidanzato della prima Fabrizio Corona? Sappiamo tramite i profili social che le due sono partite per un viaggio definito interminabile e chissà con chi e dove passeranno la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Sul profilo delle Donatella di Instagram però possiamo vedere come tra le due ci sia un rapporto davvero incredibile. A una foto di Giulia Provvedi addormentata su uqella che sembra essere una poltrona di un treno o di un aereo leggiamo: "In questo viaggio interminabile l'unica mia attrazione eri tu MIA DOLCE GIULY... Da quando ti sei addormentata però mi sto annoiando a morte e il tempo sembra non passare più e rifletto. Ti sveglio o non ti sveglio", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Silvia Provvedi comunque non dimentica il suo fidanzato Fabrizio Corona a cui dedica sempre moltissimi post.

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA E GIULIA PROVVEDI SI VIZIANO CON LUSSUOSI REGALI DI NATALE - Mentre Fabrizio Corona si trova in carcere, Silvia Provvedi tira ad andare avanti ma sembra che non se la stia passando poi così male. Fortunatamente la cantante del duo Le Donatella ha sua sorella Giulia a tirarle su il morale, tanto che spesso vanno comunque insieme a party esclusivi dove Silvia riesce a distrarsi dai brutti pensieri. Proprio nel periodo delle feste natalizie, Silvia e Giulia Provvedi si sono date alla pazza gioia ricevendo dei bellissimi regali di Natale: Giulia addirittura se li è fatti da sola! "Mia sorella dice che purtroppo non esistono più gli uomini di una volta e sbattendosene altamente ha deciso di Auto farsi il regalo di Natale!! Grazie @wolbies per aver donato attimi di Felicità ad un inguaribile e Romantica sister! #SistertiAmo #Wolbies", ha scritto Silvia Provvedi sui social pubblicando uno scatto della sorella. Ma, poco dopo, è toccato anche a lei ricevere un regalo inaspettato dato che la stilista Francesca Bellavita le ha inviato delle scarpe davvero particolari come regalo di Natale. Clicca qui per vedere la foto di Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI RESISTERA’ ALLA LONTANANZA? – A pochi giorni dalla fine del 2016, è tempo di fare un bilancio dell’ultimo anno trascorso. Per Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è stato un anno molto intenso. Il 2016, infatti, ha regalato gioie e dolori all’ex re dei paparazzi e alla giovane brunetta de Le Donatella. I due, infatti, dopo essersi incontrati e innamorati vivendo insieme dei bellissimi momenti d’amore, hanno dovuto risvegliarsi dal sogno che stavano vivendo tornando crudelmente alla realtà. Fabrizio Corona, infatti, dopo aver riassaporato la libertà è tornato nuovamente in cella dopo il ritrovamento di alcuni guadagni sospetti. Dopo aver trascorso il Natale in cella, Fabrizio Corona trascorrerà anche l’ultimo dell’anno in carcere sperando che il prossimo 25 gennaio, giorno in cui inizierà l’ennesimo processo a suo carico, il suo destino cambi. Silvia Provvedi, invece, festeggerà sicuramente con la sorella Giulia anche se con un velo di malinconia del cuore. Silvia Provvedi, infatti, nonostante i mille impegni professionali che la tengono impegnata non riesce a non pensare al suo Fabrizio per il quale sta cercando di non abbattersi e di lottare ancora con l’aiuto dei fans a cui ha chiesto di non abbandonarlo. Triste e malinconica sui social, dunque, Silvia Provvedi riuscirà a sopportare la lontananza forzata e ad aspettare Fabrizio Corona?

