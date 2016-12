FAN CARAOKE/ Anticipazioni puntata 29 dicembre 2016: Emma Marrone e i Negramaro protagonisti

FAN CAROKE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: EMMA MARRONE E I NEGRAMARO PROTAGONISTI - Due macchine e una sola passione: la musica. Sono questi gli ingredienti principali di Fan Caraoke, il talent che torna in scena su Rai 1 oggi - giovedì 29 dicembre 2016 - con il secondo appuntamento a partire dalle 23.20 circa. Il pubblico ritroverà Giampaolo Morelli e Giulia Valentini, pronti a mettersi al volante delle vetture del programma: il primo avrà il compito di trasportare un big del panorama musicale, e in un’atmosfera di divertimento e spensieratezza dovrà dargli la possibilità di mettersi in gioco, tra melodie stravolte, testi modificati e scherzi vari. Giulia Valentina, invece, dovrà portare con sé tre agguerritissimi fan dell’artista in gara: solo chi dimostrerà di conoscere alla perfezione, e in ogni minimo dettaglio, il proprio beniamino vincerà l’occasione di poterlo finalmente incontrare. Durante la serata del debutto sono andati in scena Zucchero, Alessandra Amoroso e Nek, mentre più tardi sarà il turno della cantante salentina Emma Marrone e di Giuliano Sangiorgi e i Negramaro. Come se la caveranno? E chi riuscirà, infine, a conoscerli di persona?

