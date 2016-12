Il Camionista / Canale 5, il film in onda su Canale 5. Regia Lucio Gaudino con Simona Borioni e Giorgio Tirabassi. Diretta streaming

IL CAMIONISTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Riccardo (Giorgio Tirabassi) è un cinquantenne divorziato da una ex tossicodipendente. La sua vita privata e la sua situazione familiare sono abbastanza complesse. Vive con la anziana madre e la figlia di 10 anni, Angela. Approfittando del suo lavoro da camionista, Riccardo traffica in esseri umani ed immigrati clandestini per conto di una banda locale. Un giorno il boss gli ordina di tenere qualche giorno a casa sua una bambina africana, Maisha, affetta da lievi problemi mentali. Fra Angela e Maisha nasce subito una tenera amicizia e le due bambine diventano subito compagne di giochi. La permanenza di Maisha a casa di Riccardo è però di breve durata. Il boss infatti ordina ben presto al suo corriere di riconsegnare la bambina, che sarà utilizzata per il traffico di organi. Riccardo, abituato a trattare gli sconosciuti immigrati clandestini senza alcun rispetto, si trova ora davanti al dramma di dover consegnare ai suoi aguzzini una ragazzina con cui ha imparato a convivere ed è diventata amica della figlia, facendogli cambiare prospettiva e punto di vista sul suo lavoro per la banda.

IL CAMIONISTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il camionista è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica del 2016 diretta da Lucio Gaudino (Io e il re, Eppideis, Le prime luci dell'alba) ed interpretato da Giorgio Tirabassi (Paolo Borsellino, L'odore della notte, La pecora nera), Simona Borioni e Pippo del Bono. Giorgio Tirabassi fa parte della compagnia di Gigi Proietti dal 1982. Lì ha occasione di lavorare con grandi registi del calibro di Ettore Scola, Francesca Archibugi e Riccardo Mazzacurati. Solo nel 2000 arriva però il vero successo, quando Tirabassi interpreta l'ispettore capo Roberto Ardenzi nella fiction Distretto di polizia, ruolo che lo consacra presso il grande pubblico. Distretto di polizia, con le sue 11 stagioni per un totale di quasi 300 puntate, è la più lunga di sempre della televisione italiana. Dopo il 2006 Tirabassi è tornato al cinema, ma è sempre alla televisione che deve la sua notorietà. Dal 2015 è protagonista della fiction Squadra mobile, spin off di Distretto di polizia dedicato proprio agli impegni di Ardenzi come vice questore aggiunto alla squadra mobile di Roma. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL CAMIONISTA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Il camionista, è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, giovedì 29 dicembre 2106. Una pellicola dal genere drammatica che è stata diretta da Lucio Gaudino ed è stata prodotta in Italia nel 2016. Interpretata magistralmente da Giorgio Tirabassi come attore protagonista ed affiancato da Simona Borioni, l'attrice italiana classe 1971, ha debuttato sul grande schermo nel 1993 con il film Graffiante Desiderio e nel 2002 ottiene un ruolo nel film di Tinto Brass "Senso'45" al fianco di Gabriel Garko. Anche il regista Lucio Gaudino ha lavorato per Distretto di polizia, dirigendo alcuni episodi della quinta serie per cui ha vinto, nel 2006, un telegatto e un Italian DVD Awards per la migliore serie televisiva. Ha diretto anche diversi episodi della serie La squadra, andata in onda dal 2000 al 2007 per 8 stagioni. Il camionista è uscito nei cinema italiani il 26 maggio 2016. DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 21:10 su Canale Cinque viene trasmesso il film Il camionista (2015) in prima visione televisiva. Si tratta di una produzione italiana di cui è protagonista Giorgio Tirabassi, il trailer non è disponibile in YouTube ma diversi dietro le quinte sono visionabili qui che raccontano per sommi capi la trama della pellicola. Nel film si racconta quello che accade ad un camionista che rimane coinvolto in giri da cui vorrebbe tirarsi fuori, ma non è facile. Il camionista è una produzione Mediaset che è stata girata in larga parte a Salerno. Un'altra interprete del lungometraggio è Simona Borioni, il regista è Luca Gaudino. Il film è disponibile anche nella sua diretta streaming sul sito www.mediaet.it, cliccando qui.

