Anticipazioni Il Segreto/ Puntate del 30 e 29 dicembre: matrimonio in vista per Mauricio? Francisca stella incontrastata della soap

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 DICEMBRE: Nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni ci saranno molti colpi di scena. Mauricio non potrà rimanere indifferente al ritorno di Fe, tanto più che era stato lui ad impedire, pur senza successo, che lei venisse licenziata. Francisca non potrà esimersi dal tramare qualcosa che danneggi per sempre la cameriera, ma non sa che lei ha più di un santo in Paradiso a proteggerla. Così non si potrà dire per Sol, sfortunatissima amante, che però probabilmente mostrerà più determinazione di quanta non ne abbia mai avuta finora: sarà merito del supporto sincero e disinteressato di Carmelo? Nelle nuove puntate il personaggio chiave sarà sicuramente lei, Donna Francisca. La donna continua la sua opera di persuasione nei confronti della bambinaia Berta. La dark lady sta ovviamente portando avanti il piano di avere il nipote a tutti i costi alla tenuta, per cercare di portare avanti i suoi piani, ormai sempre più contorti e difficili da capire. Il personaggio, che ha affascinato tutti per sue trame e per la cattiveria, continuerà a tramare nell'ombra non solo per quanto riguarda Berta, ma anche per tutto quello ch concerne gli affari dei Santacruz, visto che Eliseo continua a volerli danneggiare. Come al solito la cattivissima cercherà di fare tutto il possibile pur di mandare in crisi gli abitanti di Puente Viejo: il suo iniziale smarrimento dopo il momento di crisi sta scomparendo e la bussola della cattiveria torna a segnare le azioni della Montenegro.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: IL DISPERATO TENTATIVO DI CANDELA E ROSARIO - Il trasferimento di Bosco alla villa è argomento di discussione a Il Segreto da giorni. Donna Francisca ha cercato in tutti i modi possibili di convincere il nipote a cambiare domicilio in compagnia di Beltran ma è stata l'intromissione di Berta, manipolata dalla Montenegro, a far cambiare idea al vedovo di Ines. Dopo essersi riappacificato con l'amante, oggi Bosco rivelerà a Candela e Rosario di avere preso un'importante decisione ovvero trasferirsi dalla nonna. Sebbene in passato Francisca sia stata per lui causa di grandi sofferenze, ora sa che è cambiata e che solo in questo modo lui potrà trascorrere più tempo in compagnia del figlio. Si tratterà di una dichiarazione sorprendente che sconvolgerà le due donne del Jaral. Già in passato Candela e Rosario si erano opposte fermamente a questa possibilità, ma l'idea che questo passo sia ora imminente le preoccuperà molto. Riusciranno a convincerlo che la Montenegro non è affatto cambiata? Il peggio sembra alle porte per l'ex protagonista maschile della telenovela spagnola.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: NOVITA' IN VISTA PER MARIANA? - Dal giorno in cui Juliana è venuta al mondo, per Mariana nulla è stato facile. Nelle ultime puntate de Il Segreto, la figlia di Rosario ha dovuto fare i conti con l'arrivo in paese di Donna Fuensanta, apparsa la solita fredda donna di sempre, quanto meno fino a quando è tornata a casa, cacciata dallo stesso Nicolas. Ma nonostante questo grande ostacolo se ne sia andato, Mariana non si dirà per nulla soddisfatta della sua vita, come lei stessa dichiarerà oggi alle amiche Candela e Gracia. Sarà proprio a loro che confesserà di essere molto stanca a causa dei pesanti lavori alla fattoria, svolti mentre si prenderà cura anche della neonata. Si tratterà solo di un dialogo privo di conseguenze? O sarà questo il punto di svolta di una vicenda che non mancherà di riservare importanti conseguenze? Chissà che le novità non arrivino presto proprio dai possedimenti di Murcia di Donna Fuensanta...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: CONTINUA IL SABOTAGGIO DI ELISEO - Nella puntata de Il Segreto di oggi la crudeltà di Eliseo non avrà fine soprattutto tenendo conto che Donna Francisca è diventata ufficialmente sua complice. Dopo avergli rivelato che Sol è socia delle Imprese Santacruz, la Montenegro darà delle crudeli idee all'uomo, che non mancherà di prenderle in considerazione. Ne conseguirà un sabotaggio in grande stile delle aziende di Sol e Severo che cominceranno a manifestare i primi segni di sofferenza. Eliseo, infatti, fingerà l'arrivo di ordini assurdi che causeranno il dispendio di denaro: fino a quando le creazioni di Severo, giunte al successo dopo anni di sudore e duro lavoro, potranno superare queste difficili prove? Mentre il marito di Sol proseguirà nel suo losco progetto, Carmelo comincerà a nutrire dei dubbi su di lui e il coinvolgimento nell'incidente in auto che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Per questo chiederà dei chiarimenti al losco individuo che dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. La verità si avvicina?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: BOSCO SI TRASFERISCE ALLA VILLA? - Il Segreto tornerà anche oggi su Canale 5 per il tradizionale episodio pomeridiano, in programma a partire dalle ore 15:45. Ricordiamo, invece, che l'appuntamento serale del giovedì continuerà ad essere sospeso e che tale programmazione, salvo clamorose novità, proseguirà per tutte le vacanze invernali. Dopo la presentazione di Bosco in società, oggi tornerà ad essere di grande attualità la questione relativa al trasferimento del figlio di Pepa alla villa, come desiderato da Donna Francisca. Berta e Bosco risolveranno i loro recenti dissapori: lui ammetterà di avere dubitato delle intenzioni dell'amante in varie circostanze ma di avere capito che lei è una persona per bene e di avere ora completa fiducia nei suoi confronti. L'occasione sarà più che adatta per Berta che tornerà all'attacco con l'argomento di sempre: la villa sarà il luogo ideale in cui vivere insieme e in compagnia di Beltran. Bosco le darà ascolto questa volta, dimostrando di essere l'uomo ingenuo di sempre?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 DICEMBRE: FRANCISCA NON RIPRENDERA' FE' - Tutto ruota intorno a Donna Francisca nelle attuali puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5. Il ritorno di Fè non troverà affatto l'approvazione della ricca signora che caccerà di casa la domestica, accusandola di averla abbandonata nel momento del bisogno. Di diverso parere sarà Eulalia che non concederà spazio ai capricci della nipote: Fè dovrà essere riassunta e la Montenegro non potrà che accontentarla. Anche Mauricio esprimerà il suo disappunto riguardo il volere della sua padrona: il capomastro non si smentirà, facendo capire come il suo cuore batta per la domestica come un tempo. In attesa di scoprire se il personaggio interpretato da Marta Tomasa Worner (la moglie di Jordi Coll) riprenderà il suo posto di lavoro alla casona, Fè farà visita alle sue amiche partendo dal Jaral. Sarà qui che Candela e Rosario la accoglieranno a braccia aperte raccontandole la triste storia di Ines, che non è riuscita a sconfiggere il terribile diabete.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: La trama de Il Segreto è difficile ed intricata, quindi fa fatta un po' di chiarezza per comprendere cosa stia succedendo agli abitanti di Puente Viejo. La donna stava cercando di convincere Berta a riportare a casa suo nipote Bosco, che si era inizialmente allontanato: la situazione era diventata insostenibile per tutti e dunque il ragazzo aveva deciso risolutamente di andarsene senza fare mai più ritorno. La perfida Donna Francisca non ha mai digerito questo comportamento e ha sempre capito che il tramite per farla arrivare al nipote sarebbe stata l'ingenua Berta. La bambinaia, che aveva già dato segni di squilibrio per moltissimi motivi, ha solamente aiutato la dark lady a trovare a suo nipote, anche perché l'atteggiamento amichevole era sempre più convincente. La perfida tenutaria di Puente Viejo dovrà fare i conti anche con un ritorno tanto inatteso quanto scomodo: si profila all'orizzonte Fe, una vecchia domestica della villa che se n'era andata molto tempo addietro. Accanto a lei Mauricio, che aveva fatto di tutto per farla rimanere contravvenendo anche ai voleri di Donna Francisca, ed ora è sommamente stupito ma anche gioioso di vederla tornare. Probabilmente la ricca e cattiva ereditiera non la prenderà bene, perché chi viene bandito dalle sue terre per suo volere non pò mai più fare ritorno, pena l'ira funesta. Chi invece non ha alcuna intenzione di tornare, o meglio di restare, a Puente Viejo è Lucas, un medico giovane e promettente che avrebbe la carriera spianata davanti a sé, ma sente che il paesino è la sua condanna. Lo confessa alla sua innamorata Sol, alla quale giura il suo amore, ma spiega anche che rimanere vorrebbe dire morire dentro. A nulla varrà l'intervento di Carmelo, che cerca di far ragionare l'amico e di dissuaderlo a partire. Riuscirà Sol ad amarlo anche da lontano, oppure preferirà seguirlo per non rinunciare a lui? La scena più importante della puntata è stata quella in cui Donna Francisca è venuta a sapere del ritorno di Fe. Le due donne hanno entrambe un carattere determinato, e Fe non si farà mettere di certo i piedi in testa dalla nobildonna. Quest'ultima accoglie la notizia con uno sguardo ed un'espressione gelida, che sono caratteristici in lei, ma nei suoi occhi si legge anche qualcosa in più: la sete di vendetta per chi ha osato tornare senza essere gradita.

