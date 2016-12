ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / Puntate spagnole: la confessione di Camila e i dubbi di Francisca

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: LA CONFESSIONE DI CAMILA E IL SEGRETO DI DONNA FRANCISCA – Nelle puntate spagnole de Il Segreto sta succedendo davvero di tutto. Il pubblico, dopo essere stato sorpreso dal ritorno di Maria, rientrata a Puente Vejo da Cuba per chiarire la vicenda che ha coinvolto Emilia e Alfonso, al centro delle prossime trame ci saranno Donna Francisca e Camilla. La Montenegro, coinvolta in un affare di armi, comincerà a vacillare di fronte alle domande di Raimundo. Ulloa, infatti, comincia a stuzzicare la signora di Puente Vejo resterà spiazzata dalle insinuazioni di Raimundo. Beatriz, nel frattempo, è distrutta perché si sente in colpa per quello che è successo a quattro persone che adesso sono in ospedale a causa dei suoi sali ma la sorpresa più grande la regalerà Camila. Quest’ultima, infatti, deciderà di parlare con Don Anselmo a cui confesserà i suoi dubbi sulla gravidanza. Camilla non sa chi sia il padre del bambino che aspetta e la confessione della donna lascerà senza parole il parroco di Puente Vejo che non si aspettava una simile confessione.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Le anticipazioni spagnole non lasciano spazio a dubbi: Maria è finalmente tornata ma questo mette in crisi i fan de Il Segreto e dell'amata coppia che la Castaneda forma con Gonzalo. I due erano scappati a Cuba per restare lontani da Francisca e adesso il suo ritorno potrebbe mandare tutto in pezzi. La giovane è tornata per spingere la madre ad ammettere la verità sull'omicidio di Sol Santacruz e una volta scoperto tutto Maria dovrebbe tornare a Cuba dalla sua famiglia, ma ci riuscirà oppure no? Francisca ha orecchie e occhi dappertutto e questo potrebbe significare solo guai per il figlio di Pepa e Salvador Castro. Francisca potrebbe scoprire del ritorno di Maria e quindi dell'inganno a cui lei e Gonzalo l'hanno fatta cadere, sarà a quel punto che potrebbe decidere di vendicarsi. Sappiamo per certo che, al momento, Jordi Coll non tornerà della soap e questo forse potrebbe essere una garanzia, sarà così? Lo scopriremo nelle puntate in onda nel 2017.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE - Sono numerosi i problemi che Severo dovrà affrontare nelle puntate spagnole de Il Segreto. Prima di arrivare ai drammatici fatti che causeranno la morte di Sol e il coma di Candela, per Santacruz ci sarà spazio per lo scontro con un nuovo rivale. Questo nuovo personaggio, che in Italia entrerà in scena fra poche settimane, sarà niente meno che Hernando Dos Casas: tra lui e Severo non mancheranno i motivi di attrito provocati soprattutto da una dura accusa che il marito di Camila muoverà nei confronti di Severo. Secondo lui, infatti, l'imprenditore dolciario ha avuto un ruolo attivo nello sterminio della famiglia Mella. Tra Severo e Hernando le acque saranno a dir poco agitate e indovinate un po' chi si intrometterà in questa vicenda? Ci sarà sempre lei in mezzo, l'unica e inimitabile Donna Francisca che arriverà persino a proporre il suo aiuto allo storico rivale Severo nella guerra contro i Dos Casas. La tensione tra la dark lady e Santacruz si allenterà, ma davvero ci sarà da fidarsi di colei che in passato ha causato la morte dei genitori del fidanzato di Candela?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL RITORNO DI ROSARIO - La presenza di Maria a Puente Viejo non sarà l'unica gradita sorpresa per la famiglia Castandea nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto. Anche Rosario deciderà di rientrare da Madrid per stare vicina al figlio, dopo essere venuta a sapere che Emilia era stata arrestata con l'accusa di avere ucciso Sol Santacruz. Ricordiamo che Rosario si era allontanata per qualche settimana dal suo paese d'origine per fare visita a Prado a Madrid, come espressamente richiesto da Ramiro. La figlia, lontana da tutta la sua famiglia, aveva infatti bisogno di una persona cara durante i suoi studi. Questo ritorno, giunto a poche settimane di distanza dalla sua partenza, ha sorpreso i telespettatori iberici che si erano già rassegnati a dare l'addio all'ennesimo personaggio tanto amato. Per fortuna le cose potrebbero andare diversamente questa volta: Rosario resterà a Puente Viejo in pianta stabile? O anche a lei sarà riservato lo stesso tragico destino che qualche mese fa era stato attribuito a Mariana?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVI INTRIGHI PER DONNA FRANCISCA? - Nelle puntate spagnole de Il Segreto non ci sarà personaggio che non abbia in qualche modo a che fare, direttamente o indirettamente, con i subdoli intrighi di Donna Francisca. Sebbene la sua famiglia sia uscita di scena, per cause più o meno tragiche, la Montenegro non smetterà di intromettersi in questioni che non la riguardano e che la porteranno a scontrarsi soprattutto con la famiglia Santacruz. Sarà per questo che la ricca signora giungerà persino ad architettare un piano per separare Sol e Lucas a pochi giorni dal loro matrimonio. Per convincere la sorella di Severo delle intenzioni del dottore, Francisca arriverà persino ad ipotizzare che il dottore stia con lei solo per ragioni economiche. Ma ciò basterà per far entrare nuovamente in crisi questo rapporto? Sembra proprio che questa volta sarà impossibile separare i due innamorati, soprattutto perché saranno loro, in accordi con Severo e Candela, a pensare ad una strategia per incastrare la Montenegro. La donna, infatti, penserà che le loro nozze vengano celebrate nella chiesa di Puente Viejo ma non sarà così...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: GUAI IN VISTA PER ROSARIO - La presenza di Rosario sarà altalenante nelle puntate spagnole de Il Segreto. La matriarca dei Castaneda non morirà (almeno fin d'ora!) come molti avevano ipotizzato anche se per qualche tempo lascerà Puente Viejo trasferendosi da Prado a Madrid. Il suo non sarà comunque un addio, perché molto presto la dolce nonna di Maria rientrerà in scena per stare vicino ad Alfonso in occasione dell'arresto di Maria. Prima di allora, però, Rosario sarà chiamata ad una nuova difficile prova che la porterà persino ad essere in pericolo di vita. Temendo che il figlio stia nascondendo qualcosa a causa di un comportamento non troppo chiaro, Rosario deciderà di seguirlo e lo vedrà incontrare degli individui poco raccomandabili, riconducibili agli incontri segreti di pugilato. Sarà in questa circostanza che Rosario verrà fermata e resterà vittima di terribili percosse. Solo il pronto intervento di Alfonso e Ramiro eviterà il peggio, tanto che i due Castaneda in compagnia di Mariana decideranno di fare alla madre il più incredibile dei regali.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NON E' STATA EMILIA AD UCCIDERE SOL! - Il sorprendente ritorno di Maria continuerà ad essere il grande protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto. In esse, infatti, la moglie di Gonzalo parlerà con Alfonso della clamorosa confessione di Emilia, che non potrebbe mai avere ucciso l'amica Sol senza un apparente motivo. Padre e figlia discuteranno della questione in un luogo isolato lontano da Puente Viejo ma il loro incontro sarà interrotto da alcuni misteriosi rumori: per fortuna non si tratterà né di un animale selvatico, né tanto meno di Donna Francisca, sbucata dal nulla per portare a termine la sua vendetta nei confronti della figlioccia. Sarà Raimundo ad unirsi all'allegra compagnia, abbracciando l'adorata nipote, lontana da casa ormai da troppo tempo. Insieme il trio elaborerà un piano per riportare Emilia alla ragione: l'idea sarà quella di recarsi da lei, in compagnia di Maria, che per l'occasione dovrà cercare di non mostrare il suo volto alle guardie. E tutto andrà come previsto: trovandosi di fronte alla figlia, Emilia non potrà fare a meno di trattenere le lacrime raccontandole i motivi del suo comportamento: ha dovuto auto-accusarsi della morte di Sol, perché obbligata e ricattata da Severiano, che le aveva mostrato una foto della figlia e di Esperanza scattata a Cuba. Il losco individuo aveva minacciato di rivelare a Donna Francisca che Maria è ancora viva se Emilia non si fosse comportata in questo modo. Le sorti di Emilia non saranno l'unico motivo di preoccupazione per Raimundo che dovrà fare i conti anche con il comportamento di Donna Francisca nei suoi confronti: dopo avere scoperto le trame della sua ex nei suoi confronti, Ulloa apparirà strano e minaccioso, tanto da far preoccupare (e non a torto) la Montenegro. Chi dei due la spunterà in questa pericolosa 'guerra-fredda'?

© Riproduzione Riservata.