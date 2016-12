Il Signore dello Zoo/ Diretta streaming e trailer del film con Kevin James e Rosario Dawson

IL SIGNORE DELLO ZOO, FILM IN ONDA OGGI 29 DICEMBRE 2016, SU RAI DUE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre alle ore 21:05 su Rai Due va in onda il film Il Signore dello Zoo (Zookeeper, 2011) con Kevin James. Nel trailer che è disponibile qui. Ci viene presentato il protagonista, Griffin, il quale ha due grandi passioni nella vita. La prima è il suo lavoro, quello di custode dello zoo locale la seconda è la sua fidanzata. Ma il giorno in cui le chiede di sposarlo, lei rifiuta e dice che non sopporta l'idea di diventare moglie del guardiano di uno zoo. Griffin torna al suo lavoro finché, cinque anni dopo, lei non torna e allora lui decide che per averla rinuncerà al suo impiego. Ma c'è chi non è d'accordo, e sono gli animali dello zoo, che iniziano a parlare con Griffin e cercano di aiutarlo a riconquistare la sua ragazza, a patto però che lui non li abbandoni. Si tratta di una divertente commedia che si può seguire in tv o sul sito raireplay.it, cliccando qui.

IL SIGNORE DELLO ZOO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il signore dello zoo è il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 21.05. Una commedia sentimentale prodotta nel 2011: dietro alla macchina da presa sarà possibile trovare Frank Coraci, regista newyorchese classe 1966, la sua filmografia si caratterizza per la presenza di film popolari ed amati dal grande pubblico come, ad esempio, "Prima o poi me lo sposo", "Il giro del mondo in 80 giorni" e "Cambia la tua vita con un click". Ottimo anche il cast che ha preso parte a questa produzione: il protagonista ha il volto di Kevin James, attore comico nato a Mineola nel 1965. Il film più importanti a cui abbia preso parte sono "Il dilemma" di Ron Howard e "Pixels" di Chris Columbus. Al suo fianco recita la bellissima Rosario Dawson, interprete della superba Rossane nel colossal del 2004 "Alexander". Nel corso della sua sfolgorante carriera ha recitato per registi prestigiosi come, ad esempio, Spike Lee, Edward Burns, Mick Jackson, Robert Rodriguez, Frank Miller, Chris Columbus, Quentin Tarantino e Tony Scott. Citiamo infine la presenza della bella Leslie Bibb, attrice e modella statunitense popolare agli occhi del grande pubblico per aver recitato in serie televisive di grande successo come "Popular" e "Amiche nemiche (GCB)". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL SIGNORE DELLO ZOO, IL FILM IN ONDA SU RAI DUE OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il protagonista del film è un guardiano di nome Griffin Keyes (Kevin James), lo conosciamo mentre mette in atto un piano per proporre all'amore della sua vita Stephanie (Leslie Bibb) di diventare sua moglie. La fanciulla, però, lo rifiuta con fermezza, la posizione lavorativa del suo fidanzato non la soddisfa per niente e la ragazza ritiene di poter aspirare a qualcosa di meglio. Al nostro Griffin non resta che accettare la decisione di Stephanie mentre cerca di assorbire questo duro colpo che è riuscito a spezzare il suo cuore. Passano cinque anni, il nostro protagonista è riuscito a dimostrare il suo valore anche svolgendo un lavoro considerato umile dai più, ama molto gli animali e vigila su di loro con attenzione e competenza. Crede di aver dimenticato il suo perduto amore grazie alla sua totale dedizione al lavoro, ma dovrà purtroppo, ricredersi improvvisamente. Quando suo fratello Dave (Nat Faxon) decide di sposarsi, Griffin si industria per organizzare una grande festa in suo onore all'interno del Franklin Park Zoo, il giardino zoologico in cui lavora, con suo sgomento scoprirà che tra gli invitati c'è proprio la bella Stephanie. Capisce allora di non averla mai dimenticata completamente e di desiderare ancora di fare di lei la compagna della sua vita. Dave, allora, comprendendo la difficoltà di suo fratello, gli fa una proposta davvero particolare, secondo lui, la cosa migliore per Griffin è abbandonare il lavoro allo zoo per diventare agente di vendita nella concessionaria di automobili che lui stesso dirige. L'amore del ragazzo per la bella Stephanie è talmente forte che comincia a considerare questa eventualità. Ha fatto i conti senza l'oste, gli animali del giardino zoologico si riuniscono e stabiliscono che Griffin è il miglior guardiano che abbiano mai incontrato. Nessuna delle bestie desidera che il loro amico lasci l'impiego e tutte decidono quindi di reagire per impedire questa evenienza. Si impegnano perché il nostro protagonista riesca una volta per tutte a conquistare la mano della sua amata: ovviamente, il codice degli animali impedisce loro di parlare direttamente al custode per spiegargli quanto sia semplice arrivare al cuore di una donna. Dovranno trovare il modo per fargli arrivare ugualmente il messaggio, anche se in modo più indiretto. Riuscirà il povero Griffin a cogliere gli sfumati insegnamenti degli ospiti del giardino zoologico?

br/>© Riproduzione Riservata.