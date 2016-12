IMAGINE, ROBERTO SAVIANO RACCONTA IL 2016/ Le barricate di Gorino, la storia di Abidemi e il racconto dello scrittore (oggi, 29 dicembre)

IMAGINE: ROBERTO SAVIANO RACCONTA IL 2016, LO SCRITTORE SUL NOVE: LE ANTICIPAZIONI SUL SUO PROFILE INSTAGRAM (OGGI, 29 DICEMBRE) - La splendida e profonda voce di Roberto Saviano racconteranno il 2016, quello fatto di scandali, di dolore e di momenti da dimenticare. Canale Nove diventa location di un lungo percorso a ritroso verso l'anno che sta per finire e che porterà con sé cose che vorremo non aver visto e cose che dimenticheremo. Roberto Saviano, scrittore del famoso Gomorra, sarà al centro di un racconto mozzafiato e senza mezze parole e lo stesso scrittore poco fa è tornato su Twitter per dire la sua a riguardo in un tweet che anticipa una delle foto (e quindi degli argomenti) che lui stesso affronterà questa sera nella prima serata di Canale Nove. Roberto Saviano ha scritto: "Ricordate Gorino?Stasera su @nove a #Imagine2016 Abidemi, una delle donne respinte, racconterà le torture subite per non essersi prostituita". Un racconto straziante ma che potrebbe aprire gli occhi anche a chi queste storie le vive o semplicemente le ha sentite raccontare con indifferenza così come si fa con un promo che passa in tv. Cos'altro vedremo? Lo scopriremo tra poco.

IMAGINE: ROBERTO SAVIANO RACCONTA IL 2016, LO SCRITTORE SUL NOVE CON LE IMMAGINI PIÙ SIGNIFICATIVE DI QUEST’ANNO: FABIO ROVAZZI TRA GLI OSPITI (OGGI, 29 DICEMBRE) - Questa sera su Nove andrà in onda “Imagine: Roberto Saviano racconta il 2016”. Lo scrittore commenterà l’anno appena trascorso attraverso le immagini più significative cercando i cogliere i momenti salienti. Sulla sua pagina Facebook Saviano ha ricordato l’appuntamento e ha anche annunciato gli ospiti che saranno i suoi “compagni di viaggio”: “Abidemi, la profuga nigeriana fermata a Gorino e che porta sul corpo i segni della violenza subita durante il suo viaggio verso l'Italia; Mauro D'Angeli, il vigile del fuoco che racconterà come ha ritrovato la vita sotto le macerie di Amatrice; Fabio Rovazzi, che rifletterà sul web; Loris De Filippi, infermiere e presidente di Medici Senza Frontiere, che parlerà dell'emergenza siriana e della situazione ad Aleppo e Giacomo Mazzariol, che condividerà con noi ciò che il fratello down gli ha insegnato, ovvero che la diversità non esiste e che tutti abbiamo bisogno di aiuto”. Clicca qui per vedere il post e tutti i commenti.

IMAGINE: ROBERTO SAVIANO RACCONTA IL 2016, LO SCRITTORE SUL NOVE CON LE IMMAGINI PIÙ SIGNIFICATIVE DI QUEST’ANNO (OGGI, 29 DICEMBRE) - Appuntamento davvero imperdibile sul piccolo schermo del Nove: oggi, giovedì 29 dicembre 2016, Roberto Saviano sarà protagonista dello speciale Imagine: Roberto Saviano racconta il 2016, una serata che - tramite alcune delle immagini e delle fotografie più significative e rappresentative dell’anno che si avvia verso la sua conclusione - è pronto a ripercorrerne le tappe fondamentali, dalle più gioiose e di conquista, a quelle più dolorose e di sconfitta. Lo stesso Saviano ha voluto ricordare l’appuntamento (fissato per le 21.15 sulla rete di Discovery) tramite un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale: “Il 29 dicembre alle 21.15 sarà su NOVE con #Imagine2016, il racconto dell’anno che sta per finire, attraverso le immagini per me più significative. Se dovessi descrivere col 2016 con un’unica parola, direi che è stato l’anno dell’esclusione. Il 2016 ha uno stano record: ‘ l’anno con più muri nella storia dell’umanità e il filo spinato, inventato nel 1847 nella valle del Mississippi per proteggere i raccolti dagli animali, oggi è usato per bloccare, dividere, isolare non più animali, ma essere umani”. Pronti a ripercorrere la storia più recente con la sapiente guida dello scrittore? Clicca qui per vedere il post di Saviano direttamente dal suo account ufficiale.

