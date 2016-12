Joe Bastianich / La seconda puntata va in onda sulle Dolomiti! Alta montagna e...astice! Foto (Masterchef Italia 6, oggi 29 dicembre 2016)

JOE BASTIANICH, GIUDICE A MASTERCHEF 6: ALTA MONTAGNA E.. ASTICE! (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) – Tutto pronto per la seconda puntata di questa sesta edizione del talent culinario MasterChef Italia che andrà in onda sulle frequenze satellitari di Sky Uno. Tra i protagonisti ci sarà anche il grande esperto ed imprenditore italo-americano Joe Bastianich che assieme a Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Carlo Cracco compone il quartetto di giudici. In attesa di scoprire cosa accadrà nell’attesa puntata di questa sera vi vogliamo mostrare un Joe Bastianich in una veste alquanto insolita. Infatti, nell’account ufficiale di Instagram dello stesso Bastianich, è stata pubblicata una foto in cui lo si vede seduto in un bellissimo ristorante presente sulle dolomiti mentre degusta un ricco piatto a base di astice. Una scelta alquanto insolita visto il posto in cui si trova e che molti degli utenti gli hanno reso conto: “Non sapevo l’aragosta fosse un piatto tipico dell’Alta Badia? Io ti adoro”, “Che caduta di stile” e “Era meglio un sushi con latte e plasmon”. Clicca qui per vedere la foto.

JOE BASTIANICH, GIUDICE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - A quanto pare Joe Bastianich e la sua famiglia guarderanno la seconda puntata di Masterchef 6 direttamente dalle Dolomiti, in Alta Badia. E' proprio ad alta quota che Joe Bastianich si trova insieme al figlio ed è da lì che poco fa ha pubblicato questa foto che lo ritrae insieme a figlio in attesa di salire su in montagna. Nelle ultime ore le foto e i video pubblicati dall'imprenditore sono stati davvero tanti e non tutti i commenti sono positivi più che altro per chi prova un po' di invidia a vedere il giudice del famoso cooking show in balia di champagne, neve, locali e buona musica per queste vacanze. I poveri mortali, intanto, sono pronti a seguire la nuova puntata di masterchef 6 in onda questa sera su Sky con buona pace degli chef che non solo hanno già registrato le puntate ma che adesso si dividono tra vacanze e cenoni. In attesa di scoprire cosa farà nelle prossime ore Joe Bastianich, ecco qui la foto postata poco fa sul suo profilo Instagram.

JOE BASTIANICH, GIUDICE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - E' partita la sesta edizione di Masterchef Italia, e come ormai da tempo, Joe Bastianich è tra i protagonisti indiscussi del talent culinario, un personaggio carismatico, spesso odiato, conosciuto per le sue origini italiane e per aver costruito nel mondo un vero e proprio impero fondato sulla ristorazione. Appassionato di cibo, di musica blues, di allevamento, Joe è il giudice che tutto sconvolge, che mescola le carte in tavola, il giudice senza regole che tutto può, il rivoluzionario.

JOE BASTIANICH, GIUDICE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Nella prima puntata di Masterchef Italia 6, l'imprenditore americano ha a che fare con diversi concorrenti più o meno talentuosi, tra cui Roberto, un giovane romagnolo che presenta un piatto tipico della sua terra, dei passatelli con rucola, formaggio squacquerone, canapa e lardo: la ricetta viene molto apprezzata dai quattro giudici, e Joe addirittura si commuove guardando la motivazione del ragazzo e il suo entusiasmo. Ottiene consensi dalle concorrenti femminili, per il suo fascino, e non dimentica di regalare bastonate e far volare piatti se non gli piacciono. Joe Bastianich riesce anche ad addolcirsi, grazie alla concorrente che desidera aprire un mulino e far lavorare tutta la sua famiglia. In questa puntata, il giudice Joe Bastianich mantiene sempre il suo carattere un po' ribelle, quello dell'imprenditore che va oltre tutti e tutto, valutando le persone e le situazioni anche al di là dei piatti proposti. La sua è un ottica generale, globale, che scruta i concorrenti e va fino in fondo, cercando di carpire la reale personalità e le reali potenzialità delle persone. Proprio per questo, pone sempre delle domande molto puntuali agli aspiranti chef: nel corso del programma Joe Bastianich ha subito una grande trasformazione, che l'ha portato da essere il giudice più temuto, dai modi rudi e spesso cattivi, ad essere una persona riflessiva che approfondisce la personalità del concorrente e vuole gettare le basi per costruire un rapporto di confidenza e affidabilità. Non è più il giudice freddo, senza cuore, capace solo di far volare i piatti e offendere i concorrenti, ma è il personaggio simpatico con cui chiacchierare anche di argomenti che esulano dal mondo della cucina, passando per la musica, la storia, l'amore per il vino, per la cultura e la famiglia.

JOE BASTIANICH, GIUDICE A MASTERCHEF 6: COME ANDRA' QUESTA SERA? (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - In questa puntata di Masterchef Italia 6, continuano le selezioni per formare la squadra dei venti aspiranti chef, e Joe Bastianich, assieme ai suoi colleghi, valuteranno i piatti ultimati davanti ai loro occhi, conoscendo i ragazzi per la prima volta; la terza scrematura consisterà in altre prove, come la capacità di tagliare la carne, la velocità e l'abilità sotto pressione, e molto altro: come il suo collega Barbieri, anche Joe Bastianich è molto amato dai social networks e dal popolo di internet, che gli dedicano battute e memes.

