Kim Kardashian / Kanye West, matrimonio in crisi? Intanto scoppia la pace con l’ex rivale Paris Hilton (oggi, 29 dicembre 2016)

KIM KARDASHIAN & KANYE WEST: MATRIMONIO IN CRISI? INTANTO È PACE CON PARIS HILTON (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Una crisi da un lato e una riconciliazione dall’altra: Kim Kardashian e Kanye West continuano un periodo non felicissimo, anche se sui social sono tornati con alcune foto - come vedete qui sotto - che li ritraggono assieme, ma non certo smaglianti di umore e sorrisi. Dall’altro però, una delle rivalità più “accese” nel gossip Usa trova pace dopo praticamente dieci anni: Paris Hilton e Kim Kardashian sono tornate amiche, dopo essere state rivali e nemiche negli anni passati quando la gelosia per le rispettive carriere e amori la facevano da padrone. I ruoli erano invertiti però: Paris era quella famosa, Kim con tentativi di emergere grazie al suo reality con le sorelle. Poi tutto è cambiato e ora è Paris a ricercare ogni tanto i riflettori essendo ormai entrata nel dimenticatoio: la pace fatta è arrivata nell’ultima festa di Natale dei Kardashian, dove Kim e la biondina ereditiera si sono immortalate con una bella foto in abito, “lovely evening celebrating the holydays with Kim Kardashian”, si legge nel post della Hilton. Pace “per sempre”?

KIM KARDASHIAN & KANYE WEST: MATRIMONIO IN CRISI? LA FOTO DI FAMIGLIA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Matrimonio in burrasca tra Kim Kardashian e Kanye West, una delle coppie più chiacchierate e anche criticate dai media Usa e mondiali: in molti riportano la possibile rottura del matrimonio tra il cantante e la formosa starlette e regina dei reality Usa ma i due non hanno nessuna intenzione di rivelarlo o quanto meno provano a dimostrare il contrario. Tutto inizia con la rivelazione del Sun che racconta attraverso una testimonianza di un amico comune che i celebri coniugi alla vigilia di natale avrebbero litigato, come si suol dire, “di brutto”: «Kim Kardashian avrebbe vietato al marito di presentarsi alla tradizionale festa di famiglia che si tiene il 24. Il rapper avrebbe preferito trascorrere la serata al cinema con amici presentandosi poi dalla moglie in tarda serata. Kim Kardashian avrebbe partecipato alla festa senza indossare la fede nuziale», si legge sul tabloid inglese. Eppure a Natale una bella foto su Instagram del rapper prova a sentire tutto. «Immagine dal suo profilo ufficiale con la moglie e i due figli, North, 3 anni, e Saint di uno, vestiti a festa davanti a un albero di Natale. "Buone feste", scrive West a corredo di quelal che sembra una normale cartolina d'auguri da famiglia felice», si legge sul Quotidiano.net. Tutto finito dunque?

CLICCA QUI PER LA FOTO DI NATALE CON KIM KARDASHIAN E KANYE WEST

KIM KARDASHIAN & KANYE WEST: MATRIMONIO IN CRISI? UN 2016 TERRIBILE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Un matrimonio finito, in crisi o a gonfie vele? Tra Kim Kardashian e Kanye West la bufera sembra essenzialmente ancora in atto, non solo per quanto riportano i media inglesi e americani ma anche per la presenza insieme sempre più minore sui social e con gli sguardi un po’ forzati, come nell’ultima foto di Natale in cui i due sposini avrebbero voluto smentire le voci di una possibile rottura della loro relazione. I pettegolezzi corrono e dopo la paura incredibile per l’aggressione subita a Parigi lo scorso ottobre pare che qualcosa sia cambiato anche nel rapporto tra la bella e formosa Kim e il rapper Usa in debiti grossi, ancora. Un 2016 che di certo non si può dire sia stato l’anno migliore dei Kardashian - West visto non solo l’aggressione e rapina di Parigi ma anche i non molti successi della carriera musicale di Kanye e i pochi programmi e progetti andati a buon fine per la provocante (e ritoccata) soubrette. Ha vissuto momenti difficili anche Kanye West, che a fine novembre è stato ricoverato in ospedale per un crollo nervoso dovuto al troppo lavoro. Un anno difficile e un 2017 che si rivelerà una cartina tornasole: tornerà il sereno sulla coppia o la rottura sarà definitiva?

© Riproduzione Riservata.