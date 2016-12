LUCIFER / Anticipazioni del 29 dicembre 2016: Dan scopre il piano di Malcolm!

LUCIFER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Lucifer, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la decima puntata, dal titolo "Papi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucifer (Tom Ellis) dà un'altra festa in suo onore, ma la possibilità di un menage a trois non lo attrae per nulla. Linda (Rachael Harris) ipotizza che possa essere dovuto al fatto che sia innamorato di Chloe (Lauren German), ma ancora una volta il Diavolo non intende accettarlo. Più tardi, Maze (Lesley-Ann Brandt) cerca un contatto con Lucifer invano e gli annuncia anche che Padre Frank Lawrence (Colman Domingo) ha bisogno del suo aiuto. Lucifer dà per scontato che sia un pedofilo, ma accetta comunque di aiutarlo a trovare Connor (Harrison Thomas), un ragazzo della sua comunità che sembra essere finito in un cattivo giro, collegato con un certo Lenny. Lucifer chiede quindi l'aiuto di Chloe e scoprono che il sospettato è stato ucciso. Lucifer è sempre più convinto che il sacerdote sia coinvolto nell'omicidio, un'ipotesi che Chloe non sembra scartare. Dan (Kevin Alejandro) cerca poi di parlare con l'ex moglie di quanto gli è successo, ma lo sguardo di Malcolm (Kevin Rankin) sempre fisso su di lui lo fa desistere. Il detective gli annuncia subito dopo che sta per rientrare in servizio e di aver richiesto di essere il suo partner. Malcolm sa che ha intenzione di parlare con Chloe e gli ricorda di come anche lui sia invischiato in casi poco puliti che hanno gestito insieme in precedenza. Gli impone poi di prendere qualcosa per lui dal deposito delle prove. Malcolm incontra in seguito Amenadiel, che gli ricorda il patto che hanno stretto in cambio del suo ritorno alla vita. Lucifer e Chloe interrogano invece Padre Frank, che ammette di essersi scontrato con la vittima, ma anche di essere rimasto in confessionale ad assolvere la signora Madison (Catherine Kresge). La donna è entrata prima in contatto con il Diavolo in modo casuale, ma la detective vuole comunque parlarle. Qualche istante dopo, un gruppo di uomini a bordo di un Suv spara invano contro il sacerdote e fugge. Solo dopo questo episodio Frank rivela di aver ricevuto un messaggio di minacce da uno sconosciuto e di credere che si tratti di un certo Spider, collegato con l'ultimo criminale ucciso. Confessa anche di sapere che Connor spacci per un narcotrafficante. Dopo una sparatoria, Chloe capisce che Connor è in realtà Spider, ma Frank rifiuta di non aiutarlo ugualmente. Nel frattempo, Dan consegna a Malcolm una pistola presa dal deposito, mentre Frank riesce ad eludere il controllo di Lucifer e fugge per salvare Connor. Dopo aver capito che ha raggiunto la chiesa, Chloe e Lucifer scoprono che in realtà Spider è Erik Doyle (Adam Bartley), il consulente di Connor. La situazione precipita quando Padre Frank viene ferito gravemente nel tentativo di proteggere Connor da Erik. Lucifer si scaglia contro il criminale per vendicarsi, ma Chloe riesce a fermarlo. Ore dopo, Amenadiel incarica Malcolm di uccidere Lucifer.

LUCIFER, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 10 "PAPI" - Nel nuovo episodio di Lucifer, il Diavolo e la bella Chloe dovranno indagare sull'omicidio di un celebre cuoco, ucciso mediante il veleno. Lo staff rientra subito fra i primi sospettati, ma anche se Arias non avesse un comportamento corretto nei confronti dei dipendenti, quest'ultimi lo vedevano in realtà come una specie di padre. Irrompe inoltre sulla scena anche Penelope Decker, la madre di Chloe, un'attrice degli anni '80 che rimane ovviamente folgorata dalla conoscenza di Lucifer. Nel frattempo, Dan scopre invece che Malcolm ha intenzione di uccidere Lucifer, mentre il Diavolo e la sua partner scoprono che il locale dello chef ucciso sarebbe andato alla sua vice, Anne Martin. Dopo varie insistenze, la donna alla fine sviene a causa dello stress, ma una novità riguardo all'esame tossicologico permette a Lucifer di ritornare su uno dei suoi primi sospettati: il figlio ex tossicodipendente di Arias.

