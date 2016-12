MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, diretta e concorrenti: in 32 si giocano il posto in cucina (eliminati oggi, 29 dicembre 2016)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 DIRETTA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, CHI SARANNO I 20 CONCORRENTI? Michele prepara una pasta e fagioli con cozze e cotiche. Nella vita fa un mestiere particolare, visto che lavora per le onoranze funebri. Il piatto convince tutti i giudici tranne Barbieri. È quindi completo l’elenco dei 40 concorrenti con grembiule che dovranno giocarsi un posto nella cucina di Masterchef. Tutti si sono posizionati dietro il bancone. Nelle ultime tre file ci sono coloro che hanno conquistato solo tre sì. A loro tocca la prima prova: cucinare un purè in 10 minuti. Un piatto così semplice è in realtà una dura prova. E per qualcuno potrebbe essere fatale. Dopo aver assaggiato i piatti, i 4 giudici emettono il loro verdetto. Elena, Paola, Daniele, Elisa, Marco, Michele e Luca vengono eliminati. Gli altri concorrenti restano in gara. In 32 dovranno giocarsi il posto in cucina.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 DIRETTA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, CHI SARANNO I 20 CONCORRENTI? La brasiliana Gisley, la stilista Beatrice e il rapper Federico si presentano davanti ai giudici, ma non sembrano avere grosse chance. Le polpette di Beatrice non convincono Barbieri, che ha anche da ridire sugli gnocchi di Federico. Il quale se ne va da solo dopo averli assaggiati. Per nessuno di loro, quindi arriva il grembiule. Tra i concorrenti c’è anche Marco Vandoni, amministratore delegato di Verri, marchio di moda maschile, che decide di giocarsi le sue carte con un black cod marinato nel miso. Il suo piatto ottiene tre sì, solo Cracco si oppone. Daniele viene dall’hinterland di Cagliari ed essendo disoccupato per il momento fa il “casalingo”. Cucina un gattuccio con un particolare intingolo. La scelta di questo pesce convince molto Bruno. E con tre sì il sardo guadagna un grembiule. Vediamo poi Claudia, Daniela e Mariangela. Tutte e tre riescono a convincere i giudici.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 DIRETTA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016, CHI SARANNO I 20 CONCORRENTI? Su SkyUno ha preso il via la seconda puntata di Masterchef. I 100 concorrenti che hanno conquistato il diritto a cucinare davanti a giudici continuano a sottoporsi alla “prova” per conquistare i 40 grembiuli in palio. Solo in 20 però entreranno nella cucina di Masterchef. Gloria, barista 24enne, prepara una zuppa di pesce in vasocottura. Cracco sembra convinto del piatto, Joe non è convintissimo della grinta della ragazza, Canavacciuolo mangerebbe tutto quello che c’è nel piatto e i complimenti arrivano anche da Barbieri. Il grembiule è quindi suo. Alain presenta dei ravioli di capriolo con fonduta. E anche per lui arriva l'ambito grembiule.

MASTERCHEF ITALIA 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: BRUNO BARBIERI, "SAREMO SEMPRE PIÙ CATTIVI". VIDEO - Torna questa sera Masterchef Italia 6 e i fan del talent culinario più in voga dell'anno non vedono l'ora di sapere cosa stanno per riservare ai poveri concorrenti i giudici Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. "Saremo sempre più cattivi e sempre più st****i", ha detto Bruno Barbieri in un video esclusivo di presentazione dell'Hangar, la nuova location che vedrà gli aspiranti cuochi battersi per ottenere un grembiule. Gran parte del successo di Masterchef Italia 6 si basa sulla presunta "cattiveria" dei quattro giudici, che spesso giudicano e maltrattano i malcapitati avventori con frasi ed epiteti poco carini. Ovviamente nessuno di loro lo fa con cattiveria, anzi: il lancio del piatto di Joe Bastianich è visto quasi come un onore dagli aspiranti chef! Il piatto magari non sarà buono, ma sicuramente sarà ricordato per sempre dai giudici! Cosa accadrà questa sera a Masterchef Italia 6? Manca poco per scoprirlo. Clicca qui per vedere il video anteprima con Bruno Barbieri nell'Hangar.

MASTERCHEF ITALIA 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: BRUNO BARBIERI OSPITE A RTL 102.5 - Gli aspiranti cuochi di Masterchef Italia 6 sono pronti a tornare su Sky Uno questa sera, giovedì 29 dicembre 2016, per il secondo appuntamento del talent show dedicato al mondo della cucina. La radio partner ufficiale del programma è RTL 102.5, che settimana scorsa ha ospitato i quattro giudici, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. Quest’ultimo è tornato oggi ospite di “Viva l’Italia” per regalare gustose anticipazioni e curiosità sugli episodi in onda oggi, come annunciato (clicca qui per vedere il post) sulla pagina Facebook ufficiale del programma: “Oggi dalle 11:50 tutti sintonizzati su RTL 102.5! Il nostro Bruno Barbieri sarà ospite di #VivalItalia per svelarci qualche segreto di #MasterChefIt! #MasterChefRTL1025”. In un video pubblicato sulla pagina Twitter della radio, vediamo invece lo chef durante un’intervista ai microfoni di RTL 102.5. Parlando di quest’edizione, Barbieri ha spiegato: “È l’edizione più ironica, più bizzarra, più divertente. Ci sarà da ridere molto, ci siamo lasciati andare e dopo sei edizioni non è così facile rinnovarsi”. Clicca qui per vedere il video.

MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: IL VIDEO DAL BACKSTAGE DELL’HANGAR – Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, questa sera, alle 21.10 su Sky Uno, andrà in onda la seconda puntata di Masterchef Italia 2016. Carlo Cracco, Antonino Canavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri sceglieranno gli altri 20 concorrenti della nuova stagione di MasterChef Italia! Gli aspiranti chef, per conquistare l’ambito grembiule, dovranno superare sfide difficili e mettere alla prova non solo il proprio talento ma anche la propria pazienza. I quattro giudici, come rivela Bruno Barbieri nel video diffuso da Sky con alcune anticipazioni della seconda puntata, sono “sempre più cattivi”. Il livello degli aspiranti chef, edizione dopo edizione, cresce sempre di più e i giudici non ammettono errori banali come accadeva nella prime edizioni. Le prove, però, non finiranno con la conquista del grembiule. Per tenerselo stretto i concorrenti di Masterchef Italia 2016 dovranno tentarle davvero tutti. “Non sono ammessi errori: o dentro o fuori”, si legge sul sito ufficiale del talent show culinario. Cliccate qui per vedere il video.

MASTERCHEF ITALIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: UN ASSAGGIO A TEMPO DI RAP, VIDEO PROMO - La prima serata di Sky Uno ci offre oggi, giovedì 29 dicembre 2016, il secondo appuntamento con la nuova edizione di Masterchef Italia. Dalle 21.15 ritroveremo in onda Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo per due nuovi episodi. Le selezioni continuano e a quanto pare tra i concorrenti ci sarà qualcuno che oltre alla passione per la cucina coltiva anche quella per la musica. Il genere però è quello del rap e i nostri giudici sembrano fare un po’ di fatica a comprenderlo fino in fondo. Nell’assaggio a tempo di musica vediamo un eccentrico concorrente provare a convincere i giudici rappando mentre cucina: “Scusate sembro uno straccio, sono ancora un po’ stanco da ieri…spero che questo piatto piaccia a Barbieri…spero questo piatto piaccia pure a Cracco e Cannavacciuolo…spero non lanci il piatto al suolo…spero che mi lanci così prendo il volo…non ditemi di no, toglietemi le paure…dai Joe dammi il grembiule”. Una performance che non ha suscitato particolare gradimento ma che s è guadagnata un commento da parte dello chef Cannavacciuolo: “Sembra un po’ un mio amico quando è ubriaco sinceramente”. Clicca qui per vedere il video.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017: SECONDA PUNTATA, VERSO LA SECONDA FASE DEL PROGRAMMA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Continua la fase di selezione di Masterchef Italia alla ricerca del sesto chef italiano che possa conquistare il primo posto del cooking show più famoso della televisione con Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco. Questa sera, giovedì 29 dicembre 2016, si apriranno le porte dell'ultimo appuntamento dell'anno con il programma in onda su SkyUno HD per la fase di selezione. Gli aspiranti concorrenti sono riusciti a superare la fase dei super casting nell'insolita location della Stazione Centrale di Milano. Attualmente i concorrenti sono in cento ed occorre loro portarsi a casa almeno tre sì cucinando il loro cavallo di battaglia in 45 minuti di tempo. Successivamente i migliori raggiungeranno l’Hangar (la prova decisiva), che decreterà ufficialmente i 20 che accederanno all’interno della MasterClass della sesta stagione del programma prodotto da Endemol Shine Italy. A partire da domani inoltre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.20 sempre in onda su Sky Uno HD, si apriranno le porte della nuova edizione di Masterchef Magazine, la striscia quotidiana che vede protagonisti grandi chef professionisti, ma soprattutto i concorrenti di MasterChef Italia, che per la prima volta si espongono anche attraverso video autoprodotti.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017: SECONDA PUNTATA, CONTINUANO LE SELEZIONI DEI CONCORRENTI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Secondo appuntamento sul piccolo schermo di Sky Uno con MasterChef Italia 6: il cooking talent show torna in scena oggi - giovedì 29 dicembre 2016 - per una nuova puntata dedicata alle selezioni, dopo i primi addii, i primi saluti e anche i primi, tanto ambiti, grembiuli che abbiamo visto assegnati la settimana scorsa. Dopo la prova al di fuori della Stazione Centrale di Milano, che ha portato il numero di aspiranti chef da 150 a 100, coloro che ce l’hanno fatta hanno affrontato i Live Cooking, durante i quali - in soli 45 minuti - hanno dovuto presentare ai quattro giudici del programma le proprie creazioni, nella speranza di stupirli, conquistarli e convincerli ad assegnargli un grembiule. In questo modo, il loro numero è sceso ancora a 40. Questo il numero di quelli che ce l’hanno fatta ad approdare all’Hangar: ma sarà solamente la prova di cottura a decretare i 20 componenti ufficiali della MasterClass, di cui conoscere i nomi in prime time. Chi ce la farà e chi, invece, dovrà tornarsene a casa?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017: SECONDA PUNTATA, I QUATTRO GIUDICI TORNANO IN SCENA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich sono pronti ad andare nuovamente in scena: oggi, giovedì 29 dicembre, va in onda la seconda puntata puntata di MasterChef Italia 6, l’ultima dedicata alle selezioni della MasterClass. Tutta la loro simpatia e il loro talento saranno nuovamente a disposizione dei concorrenti che ambiscono ad andare avanti nel percorso: “… sono più preparati, hanno capito che comunque c’è la possibilità di diventare protagonisti. Il programma è cresciuto come siamo cresciuti noi”, ha spiegato Barbieri in un’intervista esclusiva rilasciata a LetteraDonna, per poi aggiungere - sempre in riferimento al cooking talent show - “… è un programma vero che racconta la storia di tanta gente che ha un sogno. MasterChef dà la possibilità non solo di dimostrare le proprie capacità ma anche di raccontarsi, di mettersi alla prova e di capire i proprio limiti”. Chi non vede l’ora di ritrovarli, tutti e quattro, in scena, per gli ultimi verdetti prima del vero inizio? Ricordiamo infine che a partire da domani, venerdì 30 dicembre 2016, inizieranno anche gli appuntamenti in daytime con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle 20.20 sempre su Sky Uno. Tutti pronti?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Prima di scoprire come continuerà l’avventura a MasterChef Italia 6, che torna in scena stasera 29 dicembre con la seconda puntata della sesta edizione, diamo uno sguardo veloce a quello che è successo la settimana scorsa,a la sera del debutto. Si parte dalla stazione di Milano Centrale, forse una metafora che significa come intraprendere un viaggio? Nonostante questo si parte subito forte: nella prima prova bisogna saper abbinare e creare un piatto, tagliando e marinando il tutto. Sono 150 i concorrenti, che arriveranno a 100 dopo circa mezz'ora. Subito il primo turno di eliminazione, con la successiva prova del live cooking. Ogni concorrente ha a disposizione circa 45' per convincere il poker di giudici. Giulia è la prima concorrente, che con qualche battuta riesce a convincere i giudici: Sara invece è troppo presuntuosa e viene subito eliminata. Roberto colpisce subito i giudici per la sua creatività: l'uomo ha dimostrato sicurezza ed una buona dose di capacità che convince tutti. Marco non piace invece a Cannavacciuolo, che non apprezza il modo di fare. Infatti il concorrente ha fatto l'alberghiero, ma non ha mai lavorato all'interno di una cucina. E a quanto pare si nota. Anche Giulia si fa notare per la sua timidezza: racconta la sua voglia di fare l'avvocato, ma anche la cucina sembra essere il suo modo di evadere dal mondo. La ragazza subisce le prese in giro, ma comunque passa. Antonio Bianconi chiude il primo appuntamento: il visual designer viene un po’ preso in giro dai quattro, che non accettano un simile personaggio all'interno del loro programma. Il secondo appuntamento vede Alves di Cesena, una pensionata. La donna non prepara un piatto bello, ma conquista comunque il grembiule. Questo secondo episodio contiene molte storie particolari. In pratica molti vogliono cambiare vita e questo sembra convincere la giuria, almeno per il momento. Si presenta anche Valerio, che comunque cerca di convincere i quattro e il suo carattere colpisce molto. Ma il resto dei concorrenti subiscono l'ira di Cracco e la rabbia di Cannavacciuolo: a quanto pare il risotto con le fragole non piace proprio a nessuno. Si continua sullo stesso filo conduttore del primo appuntamento, con tantissimi che tornano a casa: a quanto pare l'atteggiamento che potrebbero trovare a MasterChef non è adatto ad alcuni caratteri. Lo stesso Cannavacciuolo non ci pensa su due volte quando deve dare un grembiule: anche questa puntata scivola via con esclusi amareggiati e tanti piatti preparati.

