MISTLETOE OVER MANHATTAN/ Su Canale 5 il film con Tricia Helfer e Greg Bryk. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 29 dicembre 2016)

MISTLEOTE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Il film Mistletoe Over Manhattan è stato girato, contrariamente al titolo originale, per la maggior parte in Canada ed in particolare nella città di Hamilton. La principale protagonista della pellicola è l’attrice e modella canadese Tricia Helfer. La Helfer ha ottenuto grande successo e fama grazie all’interpretazione nella serie Battlestar Galactica nel ruolo di Numero Sei. Tra le pellicola che l’hanno vista protagonista ricordiamo Memory di Bennett Davlin, Spiral di Adam Green e Joel Moore, Walk All Over Me di Robert Cuffley, Guida alla morte per principianti di Jonathan Sool e The Forger di Lawrence Roeck. Infine, la Helfer ha presto parte in alcune episodi di famose serie tv come Csi – Scena del crimine, Supernatural, Chuck, Burn Notice – Duro a morire, Due uomini e mezzo, Criminal Minds e The Librarians.

MISTLEOTE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: IL CAST - Mistletoe Over Manhattan, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 16.45. Una pellicola dal genere drammatica che è stata pensata direttamente per il passaggio televisivo ed è stata realizzata nel 2011. Dietro la macchina da presa di questa suggestiva pellicola, ambientata durante le festività natalizie, possiamo trovare John Bradshaw, ottimo regista canadese nato nell'Ontario nel 1952, la sua filmografia si caratterizza per la presenza di pellicole di grande popolarità come, ad esempio, "Catch a Christmas Star", "Continua a ballare" e "Il grande cuore di Lucky". Venendo a parlare del cast che sarà possibile apprezzare durante la mesa in onda del film, la protagonista ha il volto di Tricia Helfer, modella ed attrice canadese che tutti ricordano per aver interpretato Numero Sei nella serie televisiva cult "Battelstar Galactica". Accanto a lei recita il bellissimo Greg Bryk, ottimo interprete di film d'azione come, ad esempio, "A History of Violence", "Saw V" e "Immortals". Citiamo, infine, la presenza della talentuosa Tedde Moore: tra le sue performance migliori ricordiamo quella in "Una storia di Natale" e quella in "Assassinio su commissione". Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MISTLEOTE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 29 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film ha inizio negli anni Cinquanta: la giovane e graziosa Rebecca decide di donare il suo cuore a Nick Claus (Martin O'Carrigan), giocattolaio di grande altruismo. Si trasferisce quindi con lui al Polo Nord e lo aiuta nella sua attività. Presto si renderà conto di essere diventata la moglie di Babbo Natale. I due non hanno figli nel corso della loro vita, ma non se ne fanno un cruccio perché hanno a cuore il destino dei bimbi di tutto il mondo. Passano molti anni e Rebecca (Tedde Moore) è diventata una signora anziana, una sera prepara una cenetta perfetta e aspetta invano che il suo consorte si unisca a lei. Dopo diverse ore decide di porre fine alla sua attesa e si reca nel laboratorio in cui suo marito e i suoi elfi aiutanti confezionano anno dopo anno bellissimi balocchi per i bimbi di tutto il mondo. Qui scopre che Babbo Natale è molto preoccupato: i suoi piccoli assistiti non sono più quelli di un tempo. Oramai la lista dei bimbi cattivi è più ampia di quella dei buoni, Santa Claus, stanco di sentirsi rivolgere epiteti poco cortesi dalle persone che è chiamato ad accontentare, sta iniziando a perdere lo spirito natalizio. Su suggerimento del capo-elfo Sparky Mistletoe (Ken Hall), Rebecca decide di correre ai ripari e si reca a New York alla ricerca dell'essenza del periodo più bello dell'anno. Qui si deve rendere conto che la Grande Mela non è più come la ricordava, il traffico è impazzito, la gente è diventata diffidente e sui menu dei ristoranti compaiono cibi che la nostra protagonista non sa neppure cosa siano. Mentre cerca di orientarsi in questa moderna metropoli, la vecchina rischia di essere derubata da un bambino. Il balordo viene prontamente acciuffato da un poliziotto di nome Joe Martel (Greg Bryk): l'uomo resta molto colpito dal fatto che la donna decida di non sporgere denuncia e si comporti in modo affettuoso con il ragazzo nonostante le sue malefatte. Entra presto in confidenza con la donna e capisce che la signora Claus può dargli una mano a risolvere alcuni dei suoi problemi. Recentemente il poliziotto ha divorziato dalla sua giovane e bella moglie, una donna di nome Lucy (Tricia Helfer), la donna dopo molti anni di matrimonio si è stancata del fatto che suo marito abbia sempre dato maggior spazio alla sua carriera rispetto alla sua famiglia. Quel fine settimana la donna ha deciso di uscire con Parker Matisse (Damon Runyan), il suo affascinante capo, e ha chiesto a suo marito di prendersi cura dei loro due figli, Travis (Peter DaCunha) e Bailey (Olivia Scriven). Purtroppo Joe ha un impegno e chiede alla signora Claus di fare da baby-sitter ai ragazzi...

