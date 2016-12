NO OFFENCE / Anticipazioni del 29 dicembre 2016: Viv cambia idea su Dinah (finale di stagione)

NO OFFENCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, Fox Crime trasmetterà due nuovi episodi del poliziesco No Offence, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il quinto ed il sesto, dal titolo "Al di là di ogni sospetto" "Sete di vendetta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Dinah (Elaine Cassidy) e Viv (Joanna Scanlan) vengono informate che Cathy (Charlie May-Clark) è fuggita ancora una volta, aggredendo la dottoressa Deep (Kate O'Flynn) durante una seduta. Nel frattempo, un uomo viene accoltellato da uno sconosciuto. La Polizia è costretta ad affrontare una vera e propria sommossa da parte dei cittadini, contrari al suo rilascio, mentre Tegan (Saira Choudhry) e Jonah (Ste Johnston) si lasciano sfuggire il sospettato. Poco dopo, l'uomo rivela che in realtà ha fatto un intervento di chirurgia plastica ed è Christy Feeney (Ben Smith), un ex detenuto, che in precedenza è stato in carcere per l'omicidio di una bambina. Viv vuole capire chi abbia avuto il vantaggio nel divulgare la verità sul suo nuovo volto, fra cui anche l'ex moglie Elizabeth (Nichola Burley), che tuttavia rivela di aver avuto solo svantaggi dalla divulgazione della notizia. Intanto, Dinah riesce a rintracciare Cathy in un magazzino, dove ha trovato alloggio temporaneo grazie ad Alpha (Ben Tavassoli), ma non riesce a convincerla a seguirla. Le cose precipitano quando Viv riferisce a Christy che Elizabeth è andata via assieme al fratello Kevin (Colin Parry), che si scopre poi essere il responsabile dell'aggressione. Quella sera, la squadra organizza l'operazione per catturare il serial killer, ma il criminale si presenta invece nel magazzino in cui dorme Cathy e cerca di rapirla. Viene messo in fuga dalla pronta reazione della ragazza e da Alpha, che rimane gravemente ferito. La Polizia interviene nell'immediato, ma sembra che il criminale abbia già fatto in tempo a fuggire attraverso i boschi. Cathy riferisce intanto a Dinah che l'aggressore ha un tatuaggio sull'avambraccio e grazie a questo riescono ad identificarlo come Patrick Llewellyn (Peter McDonald). Durante l'inseguimento, il criminale rimane gravemente ferito in un incidente ed infine muore. Trovano alla fine le prove che dimostra che si tratta proprio di Andyman. In seguito all'aggressione, Cathy ritorna inoltre a casa di Dinah. Intanto, Joy (Alexandra Roach) e Darren (Colin Salmon) indagano sull'aggressione di un ragazzo che è stato soccorso dagli agenti durante l'operazione precedente. Scoprono così per caso che il gestore di uno sfasciacarrozze, Shane (Francis Mageee), tiene un ragazzo in prigionia, rinchiuso in un container. Ajamu (Daniel Ezra) afferma tuttavia di non trovarsi lì contro la sua volontà. Una volta fatte le dovute pressioni a quest'ultimo, scoprono che in realtà è stato lui a picchiare l'altro ragazzo nella speranza che riuscisse a chiamare aiuto.

NO OFFENCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "AL DI LA' DI OGNI SOSPETTO" - Viv riferisce a Dinah che non possono rivelare i loro sospetti al resto della squadra. Vengono poi chiamata su una scena del crimine, in cui è stato ucciso il chirurgo Jeremy Tierney. L'uomo si trovava per strada a fare jogging e sembra che molte persone lo odiassero, a causa del suo comportamento dispotico. La squadra scopre in seguito che la sua ragazza, Gazelle, potrebbe essere la responsabile. Viv crede che agisse per conto di qualcuno che nutriva un forte rancore nei confronti della vittima, ma si rivela molto difficile riuscire a dimostrarlo.

NO OFFENCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE 29 DICEMBRE 2016, EPISODIO 8 "SETE DI VENDETTA" - Dinah è ancora sconvolta dall'ultimo atteggiamento adottato da Viv e durante una visita a Cathy, promette alla ragazza che farà di tutto per catturare l'assassino. Joy crede invece che Dinah le stia nascondendo qualcosa. Intanto, Jonah e la sua ragazza Ruth cercano invece di salvare una donna incinta, ma falliscono la missione e vanno incontro ad una forte rabbia da parte di Michael Docherty. Quest'ultimo sostiene che Ruth non fosse del tutto lucida al momento dell'estrazione e Viv deve lottare duramente per evitare che si finisca a processo.

