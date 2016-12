NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE/ Anticipazioni e diretta ultima puntata 29 dicembre: una pista riaccende la speranza, Tara è stata venduta?

NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE, ANTICIPAZIONI E DIRETTA ULTIMA PUNTATA 29 DICEMBRE 2016: LA POLIZIA LIBERA ALICE - La nuova pista di "Non hai scelta - Il coraggio di una madre" mette gli investigatori sulle tracce dei responsabili delle adozioni clandestine di bambini. Tante le donne sfruttate dall'organizzazione, ma da loro gli inquirenti non riescono a ottenere nulla di interessante. Katrina fa i nomi dei suoi complici e il tutto mentre Alice affronta la dottoressa: vuole sapere che fine ha fatto Tara. Purtroppo la ginecologa non ha molte informazioni e conferma che delle transazioni non resta alcuna traccia. Sam e Lisa, però, le interrompono mettendo fine alla vita del medico. Richard raggiunge l'avvocato Bacard, la mente dell'operazione, ma riceve una telefonata dai rapitori di Alice e pur di salvarla è costretto a raggiungerla. Qui nasce un conflitto, nel corso del quale Sam viene trafitto in maniera mortale da una freccia. La polizia ha finalmente la meglio sui rapitori, ma Alice non riesce a ottenere da Lisa le informazioni che cerca. Suo suocero, intanto, getta nel camino alcuni documenti. Di cosa si tratta?

NON HAI SCELTA - IL CORAGGIO DI UNA MADRE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Prima di scoprire che cosa succederà nell’ultima puntata della miniserie Non hai scelta - Il coraggio di una madre, diamo uno sguardo a dove siamo arrivati la settimana scorsa. Alice sta provando a mettersi sulle tracce di Tara: dopo il pagamento del primo riscatto, però, i ricatti continuano, e viene chiesta una seconda somma. Alice non può far altro che chiedere aiuto ai suoi suoceri, che hanno però bisogno di tempo per racimolare un’altra cifra così consistente. La protagonista viene avvicinata da una donna, che menziona suo marito e anche un quaderno misterioso: alcune persone le allontanano, ma in seguito Alice riesce a trovare il taccuino, pieno di frasi che sembrano non avere alcun senso. Solo una cosa è chiara: Laurent le nascondeva qualcosa. Per rimanere al sicuro, Alice sceglierà di dormire da Richard, suo vecchio amore che le sta dando una mano in questa situazione complicata: ma non prima che il suocero abbia avuto l’occasione di vedere il quaderno da lei recuperato, rimanendone sconvolto. L’importante è capire se Tara sia viva o meno, e per questo Richard tenta di organizzare uno scambio con i rapitori, munendosi della dovuta tecnologia gps. Proprio mentre Alice è impegnata a portare a termine la faccenda, si scopre che Richard è sospettato dalla polizia per l’omicidio di Laurent. I due sono sulle tracce dei rapitori, che gli tendono una trappola a causa di una soffiata, anche se la donna riesce a recuperare una capsula odontoiatrica. Il test del DNA è positivo, Tara sembra ancora vivo: ora, però, Alice e Richard sono costretti a scappare…

