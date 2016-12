Oroscopo 2017 / Paolo Fox, anticipazioni e previsioni 29 dicembre: Cancro periodo non facile, c'è miglioramento. Bilancia, problemi d'amore

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE OGGI 29 DICEMBRE 2016: CANCRO E GEMELLI - Gli ultimi dieci giorni sono stati un po’ pesanti per il segno del Cancro, come ha spiegato Paolo Fox leggendo l’oroscopo di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, nel suo consueto intervento sulle frequenze di LatteMiele. A complicare la situazione c’è anche il fatto che questo non sia tra i segni più inclini a farsi scivolare le cose addosso, come ha ricordato l’astrologo: “Sei uno che si lascia coinvolgere dagli altri e magari sei anche troppo passionale, cosa che rischia di mettere a repentaglio la tua serenità”. Le giornate tra venerdì e domenica sono le migliori per tentare un recupero. Oggi e domani i Cancro devono invece cercare di non farsi il sangue amaro se qualcuno mette i bastoni tra le ruote o sembra remare contro. VOGLIA DI DIVERTIRSI PER I GEMELLI - I Gemelli detestano la solitudine e parlando di questo segno nelle sue previsioni di oggi, 29 dicembre 2016, Paolo Fox ha spiegato che ora hanno tanta voglia di divertirsi. Nel suo intervento su LatteMiele l’astrologo ha ricordato che il tipico Gemelli odia starsene per conto proprio e spesso fa di tutto per non rimanere a lungo in questa condizione, magari accendendo la tv, ascoltando la musica o facendo una telefonata. Questo momento è importante per i contatti ma i Gemelli lo stanno vivendo con un po’ d’ansia visto che questi contatti non si finalizzano del tutto: “Potrebbe addirittura esserci un isolamento sul lavoro”. Notizie non proprio entusiasmanti anche per quanto riguarda i sentimenti: “Potrebbe esserci qualche piccolo problema da affrontare anche in amore”.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE OGGI 29 DICEMBRE 2016: LITI IN ARRIVO PER IL TORO - E' stato un anno difficile per i Toro che con la loro caparbietà sono riusciti ugualmente a portare a casa dei risultati soddisfacenti. Il 2016 che sta per volgere al termine sarà ricordato con i suoi pro e i suoi contro ma i prossimi giorni potrebbero essere difficili e complicati per i nati sotto questo segno. Il Toro ama da sempre tutti coloro che riescono a dare stabilità e che sono chiari nel rapporto con gli altri e proprio questo, secondo Paolo Fox e il suo oroscopo su Latte e Miele, potrebbe spingerlo a cambiare addirittura i programmi per il 31 dicembre. Un cambio di rotta improvviso che potrebbe essere legato ad un litigio o un'incomprensione e che potrebbe spingere i Toro a voler stare da soli anche la vigilia di Capodanno. Inoltre, l'astrologo invita i nati sotto il segno del Toro a non vercare di sfondare porte che non possono nascondere niente di buono. E' inutile affaticarsi tanto, almeno al momento, e Paolo Fox invita i Toro a fare cose utili, le cosiddette cose poche ma buone. Ascolteranno l'astrologo? GIORNATA DIFFICILE PER L'ARIETE - Ed eccoci qui pronti ad affrontare questo giovedì, l'ultimo del mese e di questo 2016 che sta per volgere al termine portando con sè il bello e il brutto che il 2016 ci ha offerto. Lo stesso sarà per l'Ariete, il primo dei segni zodiacali e quello che sembra essere tra i favoriti del prossimo anno, il 2017. Anche oggi Latte e Miele ha mandato in onda le previsioni dell'oroscopo firmato da Paolo Fox e le notizie per gli Ariete non sono state del tutto positive. Anche se il prossimo anno si prospetta come pieno di grandi soddisfazioni e colpi di scena importanti, quella di oggi, giovedì 29 dicembre, sarà una "Giornata pesante da affrontare". Paolo Fox invita gli Ariete a non arrendersi e ad approfittare di questo momento di stallo per dedicarsi ai rapporti di amicizia e d'amore che sono importanti ma che il segno ha messo da parte per via della frenesia con la quale ha affrontato la vita in queste settimane. Riuscirete a seguire i consigli del nostro astrologo?

OROSCOPO 2017, PAOLO FOX ANTICIPAZIONI NUOVO ANNO E PREVISIONI DI BRANKO DI OGGI 29 DICEMBRE 2016: LEONE, VERGINE, BILANCIA - Nel suo intervento a Dimensione Suono Due, Branko ha parlato anche delle previsioni di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, per i segni del Leone, della Vergine e della Bilancia. Ecco il loro oroscopo di oggi. Per il Leone è il momento di concentrarsi sul lavoro e sugli affari: Sole e Mercurio sono congiunti insieme alla Luna nuova nel campo del lavoro il che significa la possibilità di ottenere alti guadagni e avanzamenti di carriera. La Vergine attraversa un periodo fortunato, occorre però selezionare le persone da frequentare e quelle da tenere alla larga: soprattutto è meglio evitare certi musi e circondarsi invece di persone positive per non ostacolare tutte le cose belle che il destino potrebbe avere in serbo. Un ciclone non coglierà a sorpresa la Bilancia, che è un segno molto riflessivo e alla ricerca dell'equilibrio per sua natura: le ore durante i pasti, soprattutto i pranzi e le cene di questi giorni, sono molto agitate e tumultuose se trascorse con la famiglia dove spesso è necessario sforzarsi di mantenere la calma.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI NUOVO ANNO E PREVISIONI DI BRANKO DI OGGI 29 DICEMBRE 2016: SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI - Puntuale come ogni giorno, Branko è tornato anche oggi, giovedì 29 dicembre 2016, su Dimensione Suono Due con il suo oroscopo. Ecco le previsioni di oggi per Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Molto interessante è la Luna ad ultimo quarto dello Scorpione: ottimo momento per firmare un contratto o cercare una nuova possibilità negli affari o nel lavoro perché la svolta e i guadagni sono dietro l'angolo, basta cogliere al volo l'occasione. Se per il Sagittario non è successo nulla di significativo dal punto di vista pratico, i nati sotto questo segno devono insistere tirando fuori la tenacia da combattenti che hanno dentro e che caratterizza questo segno zodiacale. Il Capricorno incontrerà nei prossimi giorni nuove persone e svilupperà nuove amicizie che in seguito avranno sviluppi sorprendenti. Buona fortuna all’Acquario: la gelosia in amore è legittima, ma i nati sotto questo segno non devono provocare proprio adesso un nuovo fuoco ardente nella vita coniugale, meglio fidarsi e cercare il dialogo prima di trarre conclusioni affrettate. Ed infine le previsioni per il segno dei Pesci: la Luna nuova in Capricorno insieme a Sole, Mercurio e Giove positivi sono per questo segno un’ottima occasione di avere successo negli affari.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI NUOVO ANNO E PREVISIONI DI BRANKO DI OGGI 29 DICEMBRE 2016: ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO - Come ogni giorno Branko ha letto le sue previsioni per l’oroscopo di oggi, giovedì 29 dicembre 2016, su Dimensione Suono Due. Ecco cosa dicono le stelle per i segni dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro. L’Ariete in questa giornata è un po’ giù di tono perché sente l'influenza di questa Luna severa, fredda e invernale che lo incupisce e lo rattrista: per fortuna si tratta solo di una nuvola passeggera e il Sole tornerà a splendere presto nella vita dei nati sotto questo segno. Il Toro sta vivendo un periodo di forti discussioni e il dialogo con le autorità è teso: tuttavia l’atteggiamento nel lavoro è molto deciso e professionale, il che garantisce che la borsa non potrà che essere piena. Aria di miglioramento per il segno dei Gemelli: grazie al passaggio della Luna nel segno amico del Capricorno, periodo di cambiamento e momento di chiarimenti su questioni da tempo in sospeso nel vostro cuore e anche riguardanti il campo, delle amicizie e della famiglia. Il Cancro farebbe invece meglio ad imparare ad essere un po' più diffidente: colleghi e conoscenti potrebbero riservargli dei colpi bassi non indifferenti, almeno fino a quando non passa questa Luna avversa.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: SEGNI DI TERRA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Come ogni giorno anche mercoledì 28 dicembre è andato in onda L'Oroscopo Giorno per Giorno. L'appuntamento con Paolo Fox è sempre alle ore 19.40 e questi ha dato spazio alle anticipazioni di giovedì 29 dicembre 2016. Scopriamo le novità sui segni di terra: TORO - Ama la chiarezza, ama chi è lineare nei propri discorsi, per cui se in questi giorni è circondato da persone poco chiare si può addirittura pensare di cambiare l'andamento del Capodanno, perché proprio nel giorno del 31 dicembre potrebbero nascere dei conflitti o si ha bisogno di restarsene per conto proprio. Non si deve perdere tempo in battaglie infruttuose perché ora bisogna evitare di sfondare porte che, una volta aperte non danno nessun tipo di prospettiva. Ora bisogna fare solo cose utili. VERGINE - Giornata interessante. Questo cielo porta emozioni vere, che qualcuno ha messo da parte perché il dovere viene prima del piacere. I rapporti in crisi a gennaio conosceranno una forte revisione. CAPRICORNO - La Luna è nel segno, anche se qualcuno è preoccupato per il futuro. Deve festeggiare un evento.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: SEGNI DI ACQUA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Paolo Fox è tornato a parlare ai microfoni di Latte e Miele con le anticipazionie sulla giornata di oggi, 29 dicembre 2016, pronto a dirci anche novità inerenti al prossimo anno. Ecco intanto quanto detto sui segni d'acqua: CANCRO - Gli ultimi 10 giorni sono stati pesanti perché non si è capaci di farsi scivolare le cose addosso. Le giornate tra venerdì e domenica sono le migliori per tentare un recupero, ma sopratutto oggi e domani non ci deve fare il sangue amaro se qualcuno si oppone. SCORPIONE - Ci sono delle situazioni da capire. Adesso si recupera, è un momento di forza per chi ha voglia di emergere da un passato difficile e complicato da gestire. PESCI - In questo periodo si riscopre il valore dei sentimenti e risvegliare le emozioni. Bisogna mettere a posto qualche conto rimasto in sospeso. Sabato e domenica giornate di recupero anche per i sentimenti. Capodanno interessante per l'amore, gennaio ancora di più.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: SEGNI D'ARIA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Su Latte e Miele si torna a parlare di Oroscopo con la rubrica di Paolo Fox che propone anticipazioni relative alla giornata di oggi 29 dicembre 2016. Non sono state quindi riflessioni solo legate al prossimo anno, ma si è tornati a parlare anche dell'attualità. Si parla dei segni di Aria: GEMELLI - Segno che detesta la solitudine e stare da solo. Questo momento è importante per i contatti che però non riescono per il lavoro o in amore. BILANCIA - Oggi si è stanchi, nervosi. Il fine settimana parte bene, mentre oggi e domani qualcosa non va per il verso giusto. Attenzione ai cambiamenti che sono importanti e non bisogna avere paura. ACQUARIO - Funziona in amore e nelle relazione. Sabato e domenica è uno dei più amabili, può risvegliarsi l'amore.

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, ANTICIPAZIONI E PREVISIONI A LATTE E MIELE: SEGNI DI FUOCO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Nel consueto spazio dedicato all'oroscopo di Paolo Fox trova spazio una riflessione anche inerente ai segni di Fuoco per quanto riguarda la giornata di oggi giovedì 29 dicembre 2016, oltre a un'analisi relativa anche al prossimo anno. Ecco quanto specificato sui segni di Fuoco: ARIETE - Giornata un pochino pesante da affrontare. In questo periodo però i rapporti di amicizia ed i rapporti d'amore sono molto importanti. Forse di recente è stato vissuto tutto in maniera frenetica senza assaporare il gusto delle storie e delle situazioni che si vivono. Bisogna concentrarsi su orizzonti concreti, il prossimo sarà un anno di grandi soddisfazioni. LEONE - Capodanno tranquillo, come Toro e Scorpione, potrebbe stare da solo. In qualche caso può pesare una piccola delusione d'amore oppure qualcuno lavora di più in questi giorni. C'è un pò di stanchezza, bisogna evitare polemiche che sono necessarie con Acquario e Scorpione. SAGITTARIO - Tra oggi e domenica si deve guardare al futuro, pensare all'amore. Tra febbraio e maggio possono nascere tante cose. Bene con Bilancia e Ariete, qualche complicazione con Acquario e Gemelli.

